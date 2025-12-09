Η Σίντνεϊ Σουίνι το διάλεξε;» – Η Pantone γίνεται «βορά» στα στόματα των τρολ για το χρώμα της χρονιάς

Αν ζούσε ο Καζιμίρ Μαλέβιτς, πιθανότατα θα χαμογελούσε συγκαταβατικά. Η Pantone όρισε ως χρώμα της χρονιάς 2026 το… λευκό — μια επιλογή που δύσκολα δεν φέρνει στον νου το μινιμαλιστικό «White on White» του θρυλικού καλλιτέχνη.

Ναι, αυτό που ο Μαλέβιτς πρόβαλε ως επανάσταση στην τέχνη πριν έναν αιώνα, τώρα επιστρέφει ως lifestyle πρόταση για το σαλόνι, την ντουλάπα και —με λίγο θάρρος— το μακιγιάζ. Το βάφτισαν μάλιστα «Cloud Dancer», γιατί προφανώς «White» δεν είχε την απαραίτητη καλλιτεχνική δραματικότητα.

Η εταιρεία εξηγεί ότι το χρώμα συμβολίζει «ηρεμία, ανανέωση και καθαρότητα». Το ίντερνετ, όμως, πήρε μια βαθιά ανάσα ηρεμίας — και μετά άρχισε να τρολάρει δίχως έλεος.

Σαν να ανακηρύσσεις «το νερό ως ποτό της χρονιάς»

Κάποιοι γράφουν ότι επιλογή λευκού το 2026 είναι σαν να ανακηρύσσεις «το νερό ως ποτό της χρονιάς». Άλλοι λένε ότι είναι το πιο βαρετό πράγμα μετά από Zoom meeting χωρίς κάμερες.

Και φυσικά, επειδή το διαδίκτυο είναι το διαδίκτυο, εμπλέχθηκε και η Σίντνεϊ Σουίνι. Μετά το λευκό φόρεμα που φόρεσε στα πρόσφατα βραβεία, χρήστες σχολίασαν:

«Η Σίντνεϊ Σουίνι το διάλεξε;»

«Pantone x Sydney collab confirmed»

«Αν του χρόνου είναι πάλι κάτι που ταιριάζει στο δέρμα της, θα ξέρουμε…»

Υπενθυμίζεται ότι η Σίντνεϊ Σουίνι είχε γίνει viral μέσα από διαφημιστική καμπάνια της American Eagle, όπου το λογοπαίγνιο «genes… jeans» ξεσήκωσε τα social media και τον Τύπο με πολλούς να κάνουν λόγο για αναφορά της ηθοποιού στη λευκή υπεροχή.

Άλλοι πιο πρακτικοί χρήστες απλώς ρωτούν:

«Πώς ακριβώς θα διατηρήσουμε λευκά ρούχα καθαρά για έναν ολόκληρο χρόνο;»

«Είναι χρώμα της χρονιάς ή test της χρονιάς;»

Όπως και να ’χει, η Pantone επιμένει ότι το Cloud Dancer είναι «καμβάς για δημιουργικότητα». Το ίντερνετ, από την άλλη, επιμένει ότι καμβάς σημαίνει «βάλε κάτι πάνω του — οτιδήποτε».