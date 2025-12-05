Η Pantone κάνει μια εκπληκτική επιλογή για το χρώμα (μη χρώμα) της χρονιάς 2026 -«Η ιστορία από την αρχή»

Το χρώμα της χρονιάς 2026 της Pantone είναι ιστορικό και, τεχνικά, δεν είναι καθόλου χρώμα — γνωρίστε το Cloud Dancer, την πρώτη λευκή απόχρωση που έλαβε την ονομασία από την παγκόσμια αρχή στον τομέα των χρωμάτων.

Η επιλογή δεν είναι θέμα «προεπιλογής του λευκού», λέει η Leatrice Eiseman, εκτελεστική διευθύντρια του Pantone Color Institute. Αντίθετα, το Cloud Dancer συμβολίζει έναν λευκό καμβά, «ανοίγοντας νέους δρόμους και τρόπους σκέψης».

Παρόλο που η Pantone αγαπά να κάνει το αντίθετο από τους άλλους, η απόχρωση του λευκού είναι μια περίεργη, ακόμη και σοκαριστική, επιλογή σε μια πολιτιστική εποχή που περιφρονεί τα ουδέτερα χρώματα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Philippine STAR (@philippinestar)

Τι σημαίνει;

Οι ζεστές παλέτες χρωμάτων της δεκαετίας του ’90 επιστρέφουν, ο μινιμαλισμός υποχωρεί, το θλιβερό μπεζ είναι υποτιμητικό και η «μεγάλη γκριζοποίηση» που κυριάρχησε για πάνω από μια δεκαετία στο σχεδιασμό βρίσκεται σε ύφεση. Τι σημαίνει το Cloud Dancer σε μια τέτοια εποχή;

Τελικά, σημαίνει ό,τι θέλετε να σημαίνει. «Πρόκειται για ένα δομικό χρώμα που ταιριάζει με τα πάντα», λέει η Laurie Pressman, αντιπρόεδρος του Pantone Color Institute. «Είτε το συνδυάζετε με φωτεινά χρώματα, είτε με παστέλ, ταιριάζει πάντα».

Το λευκό στη διακόσμηση είναι το απόλυτο ουδέτερο χρώμα, αλλά σε μια χρονιά γεμάτη με ειδήσεις για την άνοδο του λευκού εθνικισμού, η ανακήρυξη του λευκού ως χρώματος του 2026 μπορεί να προκαλέσει κάποια έκπληξη.

«Οι αποχρώσεις του δέρματος δεν έπαιξαν κανένα ρόλο σε αυτό», λέει η Pressman, σημειώνοντας ότι η Pantone έχει δεχτεί τέτοιες ερωτήσεις για προηγούμενες επιλογές χρωμάτων.

«Με το Peach Fuzz και μετά με το Mocha Mousse, οι άνθρωποι έκαναν υποθέσεις και ρωτούσαν αν αυτό είχε να κάνει με τις αποχρώσεις του δέρματος. Κι εμείς αναρωτιόμασταν “πω πω, αλήθεια τώρα;”. Γιατί για εμάς έχει να κάνει, σε ένα τόσο βασικό θέμα, με το τι αναζητούν οι άνθρωποι, τι ανάγκες έχουν και τι τελικά αυτό το χρώμα μπορεί να τους προσφέρει;».

Τελικά, σημαίνει ό,τι θέλετε να σημαίνει. «Πρόκειται για ένα δομικό χρώμα που ταιριάζει με τα πάντα», λέει η Laurie Pressman, αντιπρόεδρος του Pantone Color Institute. «Είτε το συνδυάζετε με φωτεινά χρώματα, είτε με παστέλ, ταιριάζει πάντα»

Ένας ψίθυρος ηρεμίας

Από την αρχή της νέας χιλιετίας, η Pantone ανακηρύσσει κάθε Δεκέμβριο μία από τις αποχρώσεις της ως το χρώμα της χρονιάς. Η πρακτική αυτή ξεκίνησε με ένα απλό δελτίο τύπου, αλλά με την πάροδο του χρόνου έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη βιομηχανία εμπορευμάτων και συνεργασιών με μάρκες, καθώς και παρόμοιες ανακηρύξεις από τις περισσότερες εταιρείες χρωμάτων.

Το 2023, η Pantone υποστήριξε ότι εμείς, οι άνθρωποι, ζητήσαμε το τολμηρό Viva Magenta για να μας βγάλει από τη μεταπανδημική μας λήθαργο. Ωστόσο, το 2024, αναζητήσαμε το Peach Fuzz για να απαλύνει τον κατακερματισμένο κόσμο μας, το οποίο μας οδήγησε στο Mocha Mousse του 2025, μια προσπάθεια να συνδυάσουμε την άνεση με την πολυτέλεια.

Το Cloud Dancer, γνωστό και ως Pantone 11-4201, είναι «ένα ψίθυρος ηρεμίας σε έναν θορυβώδη κόσμο», λέει η Eiseman.

Αλλά αν θέλετε να περιγράψετε την απόχρωση με λιγότερο μεταφορική γλώσσα, «είναι ένα πιο απαλό λευκό», λέει ο Pressman.

«Δεν είναι ένα αψεγάδιαστο λευκό, δεν είναι ένα τεχνικό λευκό, δεν είναι ένα λευκό που θα σκεφτόμασταν όταν βγήκαμε από την πανδημία, όπου οι άνθρωποι αναζητούσαν αυτά τα οπτικά πολύ φωτεινά λευκά. Αυτό είναι σκόπιμα ένα πιο απαλό λευκό, ένα λευκό που δεν είναι λευκασμένο, ένα πολύ φυσικό λευκό».

*Με στοιχεία από washingtonpost.com