Το στήθος της Σίντνεϊ Σουίνι και ο άβολος Έλον Μασκ – Οργή στα social media για τα σχόλια του δισεκατομμυριούχου
Μια περίεργη και άβολη ανάρτηση - καρφί του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ για το στήθος της Σίντνεϊ Σουίνι, προκάλεσε αντιδράσεις στα social media.
Πολλοί είναι αυτοί που αμφισβητούν το ταλέντο της και θεωρούν ότι η βιομηχανία του κινηματογράφου την επιβάλλει ως σταρ. Ωστόσο, κανένας δεν μπορεί να πει τίποτα για την εντυπωσιακή εμφάνιση της Σίντνεϊ Σουίνι. Ή, σχεδόν κανένας.
Η 28χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε πριν από λίγες ημέρες στην πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid» στο TCL Chinese Theatre στο Λος Άντζελες και έκλεψε τις εντυπώσεις, με πολλούς να τονίζουν ότι θύμισε την Μέριλιν Μονρόε. Ωστόσο, ο Έλον Μασκ, είχε διαφορετική άποψη κι ως συνήθως δεν δίστασε να τη μοιραστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο 54χρονος δισεκατομμυριούχος, γνωστός για τις εκκεντρικές δηλώσεις του που τις περισσότερες φορές αγγίζουν τα όρια του μισογυνισμού, επικεντρώθηκε στο μπούστο της Σίντνεϊ Σουίνι και το σχολίασε εντελώς άβολα και περίεργα με την ανάρτησή ενός meme στο Χ (πρώην Twitter) – που όπως όλοι γνωρίζουμε του ανήκει:
Can’t be easy pic.twitter.com/N1Nb7qfq03
— Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2025
Εκείνος μπορεί να γέλασε με το καθόλου εμπνευσμένο tweet του, ωστόσο αρκετοί ήταν οι χρήστες των social media που το βρήκαν στην καλύτερη προσβλητικό. Και μερικοί δεν δίστασαν να του «απαντήσουν».
«Είναι 30 χρόνια μικρότερη από εσένα. Περίεργο», «φανταστικό σχόλιο», «τι κάνει αυτός ο τύπος εδώ;» ήταν μερικά από τα ειρωνικά σχόλια που έκαναν κάποιο. Ενώ ένας χρήστης θυμήθηκε ένα άλλο ποστ του Έλον Μασκ το 2024, τότε που έλεγε στην Τέιλορ Σουίφτ να της κάνει ένα παιδί επειδή στήριζε την Κάμαλα Χάρις.
«Μεταξύ της ανάρτησης του για την Τέιλορ Σουίφτ και αυτήν για την Σίντνεϊ Σουίνι, δεν ξέρω πιο ποστ είναι περισσότερο αξιολύπητο» έγραψε.
Βέβαια, όπως όλοι ξέρουν, το αυτί του Έλον Μασκ δεν… ιδρώνει από τις αντιδράσεις και συνεχίζει ακάθεκτος να είναι μια από τις πιο αντιπαθητικές φιγούρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
