Η Σίντνεϊ Σουίνι ποζάρει αλά Μέριλιν Μονρόε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid» στο Λος Άντζελες
Η τελευταία εμφάνιση της Σίντνεϊ Σουίνι στο κόκκινο χαλί θυμίζει Μέριλιν Μονρόε - όταν το είδωλο του κινηματογράφου πόζαρε στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ένα λευκό φόρεμα.
Η Σίντνεϊ Σουίνι αναβιώνει την χρυσή εποχή του Χόλιγουντ.
Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, η ηθοποιός παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid» στο TCL Chinese Theatre στο Λος Άντζελες. Για την περίσταση, επέλεξε ένα λευκό φόρεμα με λαιμόκοψη, σχεδιασμένο από την Galia Lahav.
Το φόρεμα σε στυλ κορσέ που τόνιζε τη μέση παρουσίαζε ομοιότητες με εκείνο που φόρεσε η Μέριλιν Μονρόε στην ταινία «Επτά χρόνια φαγούρας» – και οι πόζες της ηθοποιού θύμιζαν την θρυλική φωτογραφία του ειδώλου στους δρόμους της Νέας Υόρκης.
Η σταρ της σειράς «Euphoria», που πρωταγωνιστεί στο «The Housemaid» στο πλευρό της Αμάντας Σεϊφριντ, ολοκλήρωσε το look της με έντονο κόκκινο κραγιόν — ως φόρο τιμής στο αξέχαστο μακιγιάζ της Μονρόε στην κλασική ταινία του 1955.
Η Σίντνεϊ Σουίνι περπάτησε στο κόκκινο χαλί με τη συμπρωταγωνίστριά της, η οποία φορούσε ένα κόκκινο φόρεμα από τη συλλογή Pre-Fall 2026 του Monse. Για το πάρτι μετά την πρεμιέρα, η Σουίνι φόρεσε ένα λευκό μίνι φόρεμα — το οποίο συνδύασε με λευκές γόβες.
«Όλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τρελοί»
Η τελευταία εμφάνιση της Σουίνι στο κόκκινο χαλί έρχεται μετά την πρόσφατη διάψευση της φήμης ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική επέμβαση.
Η σταρ της ταινίας «The Housemaid» δήλωσε σε συνέντευξη στο Allure: «Ας διαψεύσουμε [τις φήμες]. Εννοώ, δεν έχω κάνει ποτέ καμία επέμβαση. Φοβάμαι τόσο πολύ τις βελόνες, δεν μπορείτε να φανταστείτε».
«Επίσης δεν μπορείτε να συγκρίνετε μια φωτογραφία μου από όταν ήμουν 12 ετών με μια φωτογραφία μου στα 26 με επαγγελματικό μακιγιάζ και φωτισμό! Φυσικά και θα φαίνομαι διαφορετική», είπε η Σουίνι, προσθέτοντας: «Όλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τρελοί».
Η ταινία «The Housemaid» βγαίνει στις αίθουσες την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.
*Με πληροφορίες από: People
