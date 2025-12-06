«Το κάνουν επίτηδες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι ντύθηκε Mαρ-α-Λάγκο και όλοι λένε το ίδιο για την μεταμφίεση της

Η Σίντνεϊ Σουίνι συνεχίζει να προκαλεί. Μετά την αμφιλεγόμενη διαφήμιση της American Eagle το καλοκαίρι, την οποία ορισμένοι θεατές ερμήνευσαν ως προώθηση της ευγονικής και της λευκής υπεροχής, κάθε κίνηση της ηθοποιού μοιάζει να πυροδοτεί αντιδράσεις.

Οι χρήστες του διαδικτύου προσπαθούν μανιωδώς να επιβεβαιώσουν την ρεπουμπλικανική ατζέντα της, οι συνεντεύξεις και οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί γίνονται viral και όλοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν τι τρέχει με την αμφιλεγόμενη σταρ του Χόλιγουντ.

Το φόρεμα που φόρεσε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, πυροδότησε έναν νέο, παθιασμένο γύρο αντιπαράθεσης.

Η εμφάνιση της Σουίνι στην εκπομπή The Tonight Show with Jimmy Fallon έδωσε νέα τροφή στα σενάρια. Ντυμένη με ένα μαρόν, εφαρμοστό φόρεμα που τελείωνε λίγο πάνω από τους αστραγάλους της, και με ένα λακαριστό ξανθό καρέ που γυρνούσε προς τα μέσα, η ηθοποιός συγκρίθηκε γρήγορα από πολλούς επικριτές με τη γνωστή, δεξιά και ορκισμένη πολέμιος των liberal, παρουσιάστρια ειδήσεων ή/και την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα σχόλια κάτω από την προωθητική ανάρτηση του επίσημου λογαριασμού του Tonight Show στην πλατφόρμα Χ ήταν ενδεικρικά.

Οι χρήστες έκαναν συγκρίσεις της Σουίνι με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέιβιτ, την Ιβάνκα Τραμπ και την πρώην παρουσιάστρια του Fox News, Μέγκιν Κέλι.

View this post on Instagram A post shared by The Tonight Show (BTS) (@fallontonightbts)

Παρόμοια σχόλια εμφανίστηκαν κάτω από μια φωτογραφία της Σουίνι που δημοσίευσε ο κομμωτής της στο Instagram. Μάλιστα, ένας δημιουργός περιεχομένου πέρασε στην αντεπίθεση με βίντεο-ανάρτηση στην οποία υποστηρίζει πως η ομάδα της ηθοποιού τη μεταμορφώνει σε γυναίκα που βγήκε από το Μαρ-α-Λάγκο «επίτηδες».

Σε παράλληλο χρόνο το FOX News υπερασπίστηκε την αλλαγή στην εμφάνιση της με σχόλιο για τη «γοητεία των γυναικών όταν είναι ή ντύνονται ως ρεπουμπλικανές».

View this post on Instagram A post shared by BuzzFeed (@buzzfeed)

Η Σουίνι που συστήθηκε ως ηθοποιός αξιώσεων ερμηνεύοντας την προβληματική έφηβη Κάσι στο Euphoria το 2019 έχει απογειωθεί. Έκτοτε, η Σουίνι εμφανίστηκε στην αμερικανική τηλεοπτική σειρά The White Lotus, καθώς και στις ταινίες Reality (2023), τη δημοφιλή ρομαντική κομεντί Anyone But You (2023) και το σκληρό αθλητικό δράμα Christy (2025).

Η καριέρα της έχει χαρακτηριστεί ως «μία από τις πιο υποσχόμενες στο νεαρό Χόλιγουντ», αλλά η ίδια συνεχίζει να διχάζει.

Το 2022, φωτογραφίες της Σουίνι από τα γενέθλια της μητέρας της, στις οποίες οι καλεσμένοι φορούσαν καπέλα τύπου MAGA (Make America Great Again), έγιναν viral. Αυτό πυροδότησε ερωτήματα σχετικά με τις δικές της πολιτικές τάσεις.

View this post on Instagram A post shared by Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

«Παιδιά, είναι τρελό», είχε γράψει η ίδια ως απάντηση στην πλατφόρμα Χ. «Μια αθώα γιορτή για τα 60ά γενέθλια της μαμάς μου μετατράπηκε σε έναν παράλογο πολιτικό debate, κάτι που δεν ήταν η πρόθεση. Σας παρακαλώ, σταματήστε να κάνετε υποθέσεις».

Τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η Σουίνι ήταν εγγεγραμμένη Ρεπουμπλικανή στην πολιτεία της Φλόριντα από τον Ιούνιο του 2024.

Ωστόσο, ήταν η διαφήμιση της American Eagle που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη κριτική για τη φερόμενη υπεράσπιστη της ευγονικής ρητορικής.

Η Σουίνι αρχικά δεν σχολίασε τη σάλο που προκάλεσε η καμπάνια, οδηγώντας τους ανθρώπους να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα.

«Θα μιλήσω όταν έχω κάτι να πω»

Τον Νοέμβριο, το περιοδικό GQ δημοσίευσε μια συνέντευξη στην κάμερα, ρωτώντας τη Σουίνι για τις αντιδράσεις.

Η ηθοποιός απάντησε ότι εξεπλάγη από τις αντιδράσεις, αλλά δεν ζήτησε συγγνώμη. Αντίθετα, επανέλαβε την αγάπη της για τα τζιν και τη θέση της ότι δεν είναι εκεί για να λέει στους ανθρώπους τι να σκέφτονται.

Όταν ρωτήθηκε αν ήθελε να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, η σταρ απάντησε με την πλέον viral φράση: «Πιστεύω ότι όταν έχω ένα θέμα για το οποίο θέλω να μιλήσω, οι άνθρωποι θα με ακούσουν».

Η εμφάνισή της στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον ευθυγραμμίστηκε, κατά κάποιον τρόπο, με έναν ευρέως αποδεκτό ορισμό της «συντηρητικής ενδυμασίας».

Σύμφωνα με τη Marie Claire, οι γυναίκες της δεξιάς πτέρυγας προτιμούν «εφαρμοστά ταγιέρ με φούστα, ψηλοτάκουνα στιλέτο, έντονα χτενίσματα με όγκο και πλήρες μακιγιάζ» για να επιτύχουν μια εμφάνιση που είναι «υπερ-θηλυκή».

View this post on Instagram A post shared by Jessica DeFino (@jessicadefino_)

Η επικεφαλής κριτικός μόδας των New York Times, Βανέσα Φρίντμαν, συμφώνησε, γράφοντας ότι η θηλυκότητα στην κοινότητα του Mαρ-α-Λάγκο (την κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα) τονίζεται «σχεδόν σε καρτουνίστικο βαθμό» και ότι η μόδα χρησιμοποιείται κυρίως για να «ενισχύσει αυτή την πρόταση».

Το φόρεμα της Σουίνι, που τόνιζε τη μέση της και έφερε διακριτικές βάτες, ήταν μια πιο συντηρητική επιλογή σε σύγκριση με τις μίνι φούστες και τις ψηλές μπότες που φορούσε τον τελευταίο καιρό.

Το φόρεμα σχεδιάστηκε από τον Άλεξ Πέρι, του οποίου οι τουαλέτες έχουν φορεθεί και από την Ιβάνκα Τραμπ, καθώς και από τις Σελίνα Γκόμεζ, Ντότζα Κατ, Τζένα Ορτέγκα, Τζένιφερ Λόπεζ και Ριάνα.

Είτε πρόκειται για ένα «γνέψιμο» σε μια συζήτηση που μοιάζει ατελείωτη, είτε για μια απλή, συμπτωματική επιλογή μόδας που στερείται νοήματος, οι παρατηρητές δεν θα το μάθουν μέχρι η Σουίνι να μιλήσει η ίδια. Αλλά η ίδια δεν βιάζεται να το κάνει.

Τον Σεπτέμβριο, το περιοδικό Variety ρώτησε τη Σουίνι ποια είναι η αντίδρασή της όταν βλέπει το όνομά της να γίνεται αντικείμενο συζήτησης στο διαδίκτυο. Εκείνη απάντησε με ουδέτερη έκφραση και συγκρατημένο τόνο: «Είμαι σαν να λέω: «Ω, τι συνέβη τώρα;»».