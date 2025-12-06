magazin
06.12.2025 | 17:11
«Το κάνουν επίτηδες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι ντύθηκε Mαρ-α-Λάγκο και όλοι λένε το ίδιο για την μεταμφίεση της
Live in Style 06 Δεκεμβρίου 2025 | 13:05

«Το κάνουν επίτηδες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι ντύθηκε Mαρ-α-Λάγκο και όλοι λένε το ίδιο για την μεταμφίεση της

Η Σίντνεϊ Σουίνι συνεχίζει να διχάζει με την εμφάνιση και τις πολιτικές της ππεποιθήσεις συλλέγοντας αμφιλεγόμενες στιγμές με αποκορύφωμα το look της στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον, το οποίο πολλοί χαρακτήρισαν ως ξεκάθαρη «συντηρητική δήλωση»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σίντνεϊ Σουίνι συνεχίζει να προκαλεί. Μετά την αμφιλεγόμενη διαφήμιση της American Eagle το καλοκαίρι, την οποία ορισμένοι θεατές ερμήνευσαν ως προώθηση της ευγονικής και της λευκής υπεροχής, κάθε κίνηση της ηθοποιού μοιάζει να πυροδοτεί αντιδράσεις.

Οι χρήστες του διαδικτύου προσπαθούν μανιωδώς να επιβεβαιώσουν την ρεπουμπλικανική ατζέντα της, οι συνεντεύξεις και οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί γίνονται viral και όλοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν τι τρέχει με την αμφιλεγόμενη σταρ του Χόλιγουντ.

Το φόρεμα που φόρεσε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, πυροδότησε έναν νέο, παθιασμένο γύρο αντιπαράθεσης.

Η εμφάνιση της Σουίνι στην εκπομπή The Tonight Show with Jimmy Fallon έδωσε νέα τροφή στα σενάρια. Ντυμένη με ένα μαρόν, εφαρμοστό φόρεμα που τελείωνε λίγο πάνω από τους αστραγάλους της, και με ένα λακαριστό ξανθό καρέ που γυρνούσε προς τα μέσα, η ηθοποιός συγκρίθηκε γρήγορα από πολλούς επικριτές με τη γνωστή, δεξιά και ορκισμένη πολέμιος των liberal,  παρουσιάστρια ειδήσεων ή/και την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα σχόλια κάτω από την προωθητική ανάρτηση του επίσημου λογαριασμού του Tonight Show στην πλατφόρμα Χ ήταν ενδεικρικά.

Οι χρήστες έκαναν συγκρίσεις της Σουίνι με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέιβιτ, την Ιβάνκα Τραμπ και την πρώην παρουσιάστρια του Fox News, Μέγκιν Κέλι.

Παρόμοια σχόλια εμφανίστηκαν κάτω από μια φωτογραφία της Σουίνι που δημοσίευσε ο κομμωτής της στο Instagram. Μάλιστα, ένας δημιουργός περιεχομένου πέρασε στην αντεπίθεση με βίντεο-ανάρτηση στην οποία υποστηρίζει πως η ομάδα της ηθοποιού τη μεταμορφώνει σε γυναίκα που βγήκε από το Μαρ-α-Λάγκο «επίτηδες».

Σε παράλληλο χρόνο το FOX News υπερασπίστηκε την αλλαγή στην εμφάνιση της με σχόλιο για τη «γοητεία των γυναικών όταν είναι ή ντύνονται ως ρεπουμπλικανές».

Η Σουίνι που συστήθηκε ως ηθοποιός αξιώσεων ερμηνεύοντας την προβληματική έφηβη Κάσι στο Euphoria το 2019 έχει απογειωθεί. Έκτοτε, η Σουίνι εμφανίστηκε στην αμερικανική τηλεοπτική σειρά The White Lotus, καθώς και στις ταινίες Reality (2023), τη δημοφιλή ρομαντική κομεντί Anyone But You (2023) και το σκληρό αθλητικό δράμα Christy (2025).

Η καριέρα της έχει χαρακτηριστεί ως «μία από τις πιο υποσχόμενες στο νεαρό Χόλιγουντ», αλλά η ίδια συνεχίζει να διχάζει.

Το 2022, φωτογραφίες της Σουίνι από τα γενέθλια της μητέρας της, στις οποίες οι καλεσμένοι φορούσαν καπέλα τύπου MAGA (Make America Great Again), έγιναν viral. Αυτό πυροδότησε ερωτήματα σχετικά με τις δικές της πολιτικές τάσεις.

«Παιδιά, είναι τρελό», είχε γράψει η ίδια ως απάντηση στην πλατφόρμα Χ. «Μια αθώα γιορτή για τα 60ά γενέθλια της μαμάς μου μετατράπηκε σε έναν παράλογο πολιτικό debate, κάτι που δεν ήταν η πρόθεση. Σας παρακαλώ, σταματήστε να κάνετε υποθέσεις».

Τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η Σουίνι ήταν εγγεγραμμένη Ρεπουμπλικανή στην πολιτεία της Φλόριντα από τον Ιούνιο του 2024.

Ωστόσο, ήταν η διαφήμιση της American Eagle που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη κριτική για τη φερόμενη υπεράσπιστη της ευγονικής ρητορικής.

Η Σουίνι αρχικά δεν σχολίασε τη σάλο που προκάλεσε η καμπάνια, οδηγώντας τους ανθρώπους να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα.

«Θα μιλήσω όταν έχω κάτι να πω»

Τον Νοέμβριο, το περιοδικό GQ δημοσίευσε μια συνέντευξη στην κάμερα, ρωτώντας τη Σουίνι για τις αντιδράσεις.

Η ηθοποιός απάντησε ότι εξεπλάγη από τις αντιδράσεις, αλλά δεν ζήτησε συγγνώμη. Αντίθετα, επανέλαβε την αγάπη της για τα τζιν και τη θέση της ότι δεν είναι εκεί για να λέει στους ανθρώπους τι να σκέφτονται.

Όταν ρωτήθηκε αν ήθελε να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, η σταρ απάντησε με την πλέον viral φράση: «Πιστεύω ότι όταν έχω ένα θέμα για το οποίο θέλω να μιλήσω, οι άνθρωποι θα με ακούσουν».

Η εμφάνισή της στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον ευθυγραμμίστηκε, κατά κάποιον τρόπο, με έναν ευρέως αποδεκτό ορισμό της «συντηρητικής ενδυμασίας».

Σύμφωνα με τη Marie Claire, οι γυναίκες της δεξιάς πτέρυγας προτιμούν «εφαρμοστά ταγιέρ με φούστα, ψηλοτάκουνα στιλέτο, έντονα χτενίσματα με όγκο και πλήρες μακιγιάζ» για να επιτύχουν μια εμφάνιση που είναι «υπερ-θηλυκή».

Η επικεφαλής κριτικός μόδας των New York Times, Βανέσα Φρίντμαν, συμφώνησε, γράφοντας ότι η θηλυκότητα στην κοινότητα του Mαρ-α-Λάγκο (την κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα) τονίζεται «σχεδόν σε καρτουνίστικο βαθμό» και ότι η μόδα χρησιμοποιείται κυρίως για να «ενισχύσει αυτή την πρόταση».

Το φόρεμα της Σουίνι, που τόνιζε τη μέση της και έφερε διακριτικές βάτες, ήταν μια πιο συντηρητική επιλογή σε σύγκριση με τις μίνι φούστες και τις ψηλές μπότες που φορούσε τον τελευταίο καιρό.

Το φόρεμα σχεδιάστηκε από τον Άλεξ Πέρι, του οποίου οι τουαλέτες έχουν φορεθεί και από την Ιβάνκα Τραμπ, καθώς και από τις Σελίνα Γκόμεζ, Ντότζα Κατ, Τζένα Ορτέγκα, Τζένιφερ Λόπεζ και Ριάνα.

Είτε πρόκειται για ένα «γνέψιμο» σε μια συζήτηση που μοιάζει ατελείωτη, είτε για μια απλή, συμπτωματική επιλογή μόδας που στερείται νοήματος, οι παρατηρητές δεν θα το μάθουν μέχρι η Σουίνι να μιλήσει η ίδια. Αλλά η ίδια δεν βιάζεται να το κάνει.

Τον Σεπτέμβριο, το περιοδικό Variety ρώτησε τη Σουίνι ποια είναι η αντίδρασή της όταν βλέπει το όνομά της να γίνεται αντικείμενο συζήτησης στο διαδίκτυο. Εκείνη απάντησε με ουδέτερη έκφραση και συγκρατημένο τόνο: «Είμαι σαν να λέω: «Ω, τι συνέβη τώρα;»».

«Ζήτημα ζωής ή θανάτου» – Ακρωτηριασμός για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ – Η θυελλώδης σχέση τους
«Προσπάθησε» 06.12.25

«Ζήτημα ζωής ή θανάτου» – Ακρωτηριασμός για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ – Η θυελλώδης σχέση τους

Σε σοβαρή κατάσταση φέρεται να νοσηλεύεται στις Φιλιππίνες ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, έπειτα από ακρωτηριασμό του ποδιού του με τη Δούκισσα να μιλάει μέσω εκπροσώπου γαι το περιστατικό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;
Φωτογραφίες 06.12.25

Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;

«Χαίρομαι που η φιλία μας συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο», σχολίασε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας για την συνάντησή του με τον Τζάστιν Τριντό

Σύνταξη
Γιατί το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι θεωρείται κάτι κακό; Η Κόνι Μεταξά απαντά στον Τάσο Ξιαρχό
«Ψοφάτε να πάτε» 05.12.25

Γιατί το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι θεωρείται κάτι κακό; Η Κόνι Μεταξά απαντά στον Τάσο Ξιαρχό

«Εσείς όλοι δεν τρέχετε το καλοκαίρι να βρείτε πανηγύρι όπου πάτε; Και κάποιοι από σας πηγαίνετε αλλά δεν ανεβάζετε στόρι γιατί ντρέπεστε. Στην πραγματικότητα όμως, ψοφάτε να πάτε στα πανηγύρια», είπε μεταξύ άλλων η Κόνι Μεταξά

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια
Fizz 05.12.25

Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια

«Πάντα χρησιμοποιούσα το όνομα Κίμπερλι, μέχρι που υπογράψαμε για να συμμετάσχουμε στο ριάλιτι σόου 'Keeping Up with the Kardashians'», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Time η Κιμ Καρντάσιαν.

Σύνταξη
Ο Μάικλ Λάντον ήταν ένας πολύ αστείος τύπος, αλλά είχε «απαίσια παιδική ηλικία»
«Εργασιομανής και τρελός» 05.12.25

Ο Μάικλ Λάντον ήταν ένας πολύ αστείος τύπος, αλλά είχε «απαίσια παιδική ηλικία»

Οι ηθοποιοί της σειράς «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι» μίλησαν για την συνεργασία τους με τον εκλιπόντα Μάικλ Λάντον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1991.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Με έκαψε σήμερα» – Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποκαλύπτει το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο
Τι εννοούσε; 05.12.25

«Με έκαψε σήμερα» - Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποκαλύπτει το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ λέει ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο του έστειλε μήνυμα για την πρόσφατη αλλαγή στο χτένισμά του, ενώ στο παρελθόν του είχε δώσει τη συμβουλή «όχι σκληρά ναρκωτικά και όχι ταινίες με υπερήρωες».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παραμένουν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο από την κακοκαιρία – Με λεωφορεία το Λειανοκλάδι – Λάρισα – Λειανοκλάδι
Hellenic Train 06.12.25

Παραμένουν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο από την κακοκαιρία – Με λεωφορεία το Λειανοκλάδι – Λάρισα – Λειανοκλάδι

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον σιδοροδρομικό άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα λόγω της διακοπής της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας Λάρισας - Λειανοκλαδίου

Σύνταξη
Τα μπλόκα χωρίζουν τη Νέα Δημοκρατία στα δύο
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Τα μπλόκα χωρίζουν τη Νέα Δημοκρατία στα δύο

Η στάση της αστυνομίας απέναντι στα αγροτικά μπλόκα έχει διχάσει τη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, με τους βουλευτές της επαρχίας να ζητούν ήπια στάση και διάλογο με τους αγρότες.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
ΝΟ Ρεθύμνου – Ολυμπιακός 8-29: Κυρίαρχες οι «ερυθρόλευκες» στην Κρήτη
Πόλο 06.12.25

ΝΟ Ρεθύμνου – Ολυμπιακός 8-29: Κυρίαρχες οι «ερυθρόλευκες» στην Κρήτη

Με το απόλυτο των νικών συνεχίζει η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με το εμφατικό 29-8 του Ρεθύμνου στην Κρήτη, για την 11η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών.

Σύνταξη
Ο Μπονγκ Τζουν-χο δεν πιστεύει «ότι η κινηματογραφική εμπειρία θα εξαφανιστεί τόσο εύκολα»
Η απειλή 06.12.25

Ο Μπονγκ Τζουν-χο δεν πιστεύει «ότι η κινηματογραφική εμπειρία θα εξαφανιστεί τόσο εύκολα»

Ο Μπονγκ Τζουν-χο κλήθηκε να απαντήσει σε ένα ερώτημα το οποίο έχει αναστατώσει το Χόλιγουντ: ποιο θα είναι το μέλλον του κινηματογράφου μετά την εξαγορά της Warner Bros από το Netflix;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Έκλεψε» η Black Friday λεφτά από τα Χριστούγεννα; – Τι έδειξε το ταμείο
Ανάμικτα πρόσημα 06.12.25

«Έκλεψε» η Black Friday λεφτά από τα Χριστούγεννα; – Τι έδειξε το ταμείο

Δεν ήταν λίγες οι φωνές που μιλούσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τη δυνατότητα αγορών σε χαμηλές τιμές που προσφέρει η Black Friday, αποσπώντας ωστόσο ένα σημαντικό μερίδιο από τις εορταστικές αγορές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Τότεναμ – Μπρέντφορντ

LIVE: Τότεναμ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Μπρέντφορντ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Τσέλσι

LIVE: Μπόρνμουθ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Τσέλσι για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» η Ελλάδα αποκτά το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας της με ισχυρές δυνατότητες αποτροπής
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» η Ελλάδα αποκτά το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας της με ισχυρές δυνατότητες αποτροπής

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού στην τελετή εορτασμού του προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού, Αγίου Νικολάου, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΟΦΗ για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
«Να μπλοκαριστεί!» – Σφοδρές αντιδράσεις για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix – Τα πέντε σημεία
Culture Live 06.12.25

«Να μπλοκαριστεί!» – Σφοδρές αντιδράσεις για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix – Τα πέντε σημεία

Το Χόλιγουντ και η Ουάσιγκτον βρίσκονται σε αναβρασμό μετά τη συμφωνία-«βόμβα» για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix έναντι 72 δισ. δολαρίων με την κίνηση να έχει προκαλέσει σφοδρότατες αντιδράσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φάμελλος από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια: Οι «γαλάζιες ακρίδες» φάγανε τα δισεκατομμύρια των τίμιων αγροτών
ΣΥΡΙΖΑ 06.12.25

Φάμελλος από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια: Οι «γαλάζιες ακρίδες» φάγανε τα δισεκατομμύρια των τίμιων αγροτών

«Ο αγώνας των αγροτών δεν είναι μόνο δίκαιος και τίμιος, είναι και εθνικός αγώνας», επισήμανε από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
