Σίντνεϊ Σουίνι: Ποζάρει γυμνή η Μέριλιν Μονρόε της Gen Z – «Πιστεύω στα φαντάσματα – Είμαι ατρόμητη»

Μπορεί το όνομα της Σίντνεϊ Σουίνι να μην φέρνει πάντα εισιτήρια, σίγουρα όμως η ίδια ξέρει να προκαλεί συζητήσεις ενδυναμώνοντας τη μπράντα της.

Γνωρίζοντας πως η η βιομηχανία του θεάματος απαιτεί συνεχώς την υπέρβαση των ορίων, η Σίντνεϊ Σουίνι επιλέγει να τα καταρρίψει με μια τολμηρή φωτογράφηση της στο ατήσιο τεύχος του W Magazine, Best Performances.

Η 28χρονη ηθοποιός, που διανύει την πιο παραγωγική φάση της καριέρας της, ποζάρει γυμνή για το ετήσιο τεύχος του W Magazine, φορώντας μόνο ένα πολύτιμο κολιέ και την ακλόνητη σιγουριά μιας γυναίκας που ελέγχει πλήρως την αφήγηση της εικόνας της.

Με φόντο την οσκαρική αναμονή για τις ταινίες The Housemaid και Christy Martin, η Σίντνεϊ Σουίνι επιμένει να γίνεται θέμα συζήτησης επιβεβαιώνοντας το εκτόπισμα της.

Οι λήψεις της Σουίνι (που ήδη έχει συγκριθεί με τη Μέριλιν Μονρόε ως μια επικαιροποιημένη, Gen Z εκδοχή της) αναφέρονται στη Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ. Ποζάροντας στο φακό του Tyrone Lebon και σε επιμέλεια της Sara Moonves η ηθοποιός ενισχύει τον μύθο της σύγχρονης femme fatale.

Η σύνδεση με τη Μονρόε είχε ήδη ξεκινήσει από την πρεμιέρα του The Housemaid, όπου η Σουίνι εμφανίστηκε με μια λευκή δημιουργία Galia Lahav, αναβιώνοντας τη θρυλική σκηνή από την ταινία Επτά χρόνια φαγούρα. Τώρα, η επιλογή της να ποζάρει χωρίς ρούχα, φορώντας μόνο διαμάντια Chopard, υπογραμμίζει την πρόθεσή της να αναμετρηθεί με τα αρχέτυπα της γυναικείας ομορφιάς.

Στη συνέντευξή της η Σουίνι μίλησε για τη δραματική της μεταμόρφωση, προϋπόθεση για το ρόλο της θρυλικής πυγμάχου Christy Martin, στην ομώνυμη ταινία και για το πώς προστατεύει τον εαυτό της από το απατηλό παιχνίδι της υποκριτικής. «Πάντα εκπαίδευα τον εαυτό μου να διαχωρίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την προσωπικότητά μου από τους χαρακτήρες μου», εξηγεί.

Η υποψήφια για Emmy ηθοποιός τόνισε πως αρνείται να χρησιμοποιεί δικές της αναμνήσεις ή τραύματα για τις σκηνές, επιτρέποντας στον χαρακτήρα να βιώνει τα συναισθήματα χωρίς να τα οικειοποιείται η ίδια. «Όταν φωνάζουν Cut, είμαι σε θέση να βγω αμέσως από αυτό και να είμαι πάλι η Σιντ», ανέφερε, αν και παραδέχτηκε ότι η ένταση της προπόνησης για τη βιογραφική ταινία την έκανε να νιώθει ότι μετέφερε ένα μέρος της Christy στο σπίτι της.

Στη συνέντευξη η Σουίνι μίλησε για το φάντασμα που είχε συναντήσει όταν ήταν μικρή («Είχα έναν φανταστικό φίλο. Ήταν στην παιδική χαρά στο νηπιαγωγείο. Έλεγα στη μαμά μου γι’ αυτόν. Αποδείχθηκε ότι ήταν κάποιος που πέθανε πριν γεννηθώ! Αυτό τη φρίκαρε») αλλά και για όλα όσα τη φοβίζουν -για λίγο.

«Υπάρχουν πολλά πράγματα που με τρομάζουν, αλλά αυτό δεν με σταματά. Συνήθως, αν κάτι με τρομάζει, τότε θα το κάνω. Έχω υψοφοβία, αλλά πήδηξα από ένα αεροπλάνο και έκανα ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο. Θα ουρλιάξω αλλά μετά θα θέλω να το ξανακάνω».

Σε προηγούμενη συνέντευξή της, στο Allure τον Δεκέμβριο, η Σίντνεϊ Σουίνι απάντησε στις φήμες που την θέλουν να έχει υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις στο στήθος και το πρόσωπό της.

Σε μια απολαυστικά ειλικρινή τοποθέτηση, αποκάλυψε πως η φοβία της για τις βελόνες εξασφαλίζει την άρνηση της σε πλαστικές επεμβάσεις.

«Δεν έχετε ιδέα πόσο τις τρέμω», λέει καταρρίπτοντας κάθε σενάριο για fillers ή επεμβατικές μεθόδους. Μάλιστα, χαρακτήρισε «παράλογες» τις συγκρίσεις που γίνονται στο διαδίκτυο ανάμεσα σε φωτογραφίες της από την παιδική της ηλικία και την τωρινή της εικόνα.

«Δεν μπορείτε να συγκρίνετε μια φωτογραφία μου από όταν ήμουν 12 ετών με μια φωτογραφία στα 26 μου, με επαγγελματικό μακιγιάζ και φωτισμό! Φυσικά και θα δείχνω διαφορετική» είπε συμπληρώνοντας με νόημα πως ο κόσμος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα.

