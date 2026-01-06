magazin
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Σίντνεϊ Σουίνι: Ποζάρει γυμνή η Μέριλιν Μονρόε της Gen Z – «Πιστεύω στα φαντάσματα – Είμαι ατρόμητη»
Fizz 06 Ιανουαρίου 2026 | 23:00

Σίντνεϊ Σουίνι: Ποζάρει γυμνή η Μέριλιν Μονρόε της Gen Z – «Πιστεύω στα φαντάσματα – Είμαι ατρόμητη»

Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντάει στους επικριτές της με γυμνά ποτρέτα της στο ετήσιο αφιέρωμα Best Performances του περιοδικού W Magazine

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπορεί το όνομα της Σίντνεϊ Σουίνι να μην φέρνει πάντα εισιτήρια, σίγουρα όμως η ίδια ξέρει να προκαλεί συζητήσεις ενδυναμώνοντας τη μπράντα της.

Γνωρίζοντας πως η η βιομηχανία του θεάματος απαιτεί συνεχώς την υπέρβαση των ορίων, η Σίντνεϊ Σουίνι επιλέγει να τα καταρρίψει με μια τολμηρή φωτογράφηση της στο ατήσιο τεύχος του W Magazine, Best Performances.

Η 28χρονη ηθοποιός, που διανύει την πιο παραγωγική φάση της καριέρας της, ποζάρει γυμνή για το ετήσιο τεύχος του W Magazine, φορώντας μόνο ένα πολύτιμο κολιέ και την ακλόνητη σιγουριά μιας γυναίκας που ελέγχει πλήρως την αφήγηση της εικόνας της.

Με φόντο την οσκαρική αναμονή για τις ταινίες The Housemaid και Christy Martin, η Σίντνεϊ Σουίνι επιμένει να γίνεται θέμα συζήτησης επιβεβαιώνοντας το εκτόπισμα της.

Οι λήψεις της Σουίνι (που ήδη έχει συγκριθεί με τη Μέριλιν Μονρόε ως μια επικαιροποιημένη, Gen Z εκδοχή της) αναφέρονται στη Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ. Ποζάροντας στο φακό του Tyrone Lebon και σε επιμέλεια της Sara Moonves η ηθοποιός ενισχύει τον μύθο της σύγχρονης femme fatale.

Η σύνδεση με τη Μονρόε είχε ήδη ξεκινήσει από την πρεμιέρα του The Housemaid, όπου η Σουίνι εμφανίστηκε με μια λευκή δημιουργία Galia Lahav, αναβιώνοντας τη θρυλική σκηνή από την ταινία Επτά χρόνια φαγούρα. Τώρα, η επιλογή της να ποζάρει χωρίς ρούχα, φορώντας μόνο διαμάντια Chopard, υπογραμμίζει την πρόθεσή της να αναμετρηθεί με τα αρχέτυπα της γυναικείας ομορφιάς.

Στη συνέντευξή της η Σουίνι μίλησε για τη δραματική της μεταμόρφωση, προϋπόθεση για το ρόλο της θρυλικής πυγμάχου Christy Martin, στην ομώνυμη ταινία και για το πώς προστατεύει τον εαυτό της από το απατηλό παιχνίδι της υποκριτικής. «Πάντα εκπαίδευα τον εαυτό μου να διαχωρίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την προσωπικότητά μου από τους χαρακτήρες μου», εξηγεί.

Η υποψήφια για Emmy ηθοποιός τόνισε πως αρνείται να χρησιμοποιεί δικές της αναμνήσεις ή τραύματα για τις σκηνές, επιτρέποντας στον χαρακτήρα να βιώνει τα συναισθήματα χωρίς να τα οικειοποιείται η ίδια. «Όταν φωνάζουν Cut, είμαι σε θέση να βγω αμέσως από αυτό και να είμαι πάλι η Σιντ», ανέφερε, αν και παραδέχτηκε ότι η ένταση της προπόνησης για τη βιογραφική ταινία την έκανε να νιώθει ότι μετέφερε ένα μέρος της Christy στο σπίτι της.

Στη συνέντευξη η Σουίνι μίλησε για το φάντασμα που είχε συναντήσει όταν ήταν μικρή («Είχα έναν φανταστικό φίλο. Ήταν στην παιδική χαρά στο νηπιαγωγείο. Έλεγα στη μαμά μου γι’ αυτόν. Αποδείχθηκε ότι ήταν κάποιος που πέθανε πριν γεννηθώ! Αυτό τη φρίκαρε») αλλά και για όλα όσα τη φοβίζουν -για λίγο.

«Υπάρχουν πολλά πράγματα που με τρομάζουν, αλλά αυτό δεν με σταματά. Συνήθως, αν κάτι με τρομάζει, τότε θα το κάνω. Έχω υψοφοβία, αλλά πήδηξα από ένα αεροπλάνο και έκανα ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο. Θα ουρλιάξω αλλά μετά θα θέλω να το ξανακάνω».

Σε προηγούμενη συνέντευξή της, στο Allure τον Δεκέμβριο, η Σίντνεϊ Σουίνι απάντησε στις φήμες που την θέλουν να έχει υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις στο στήθος και το πρόσωπό της.

@allure #SydneySweeney wants to clear the air, and put some beauty rumors to rest. Don’t worry, she’ll call #AmandaSeyfried if she ever gets over her fear of needles 😉Tap the link in bio to watch #TheHousemaid ♬ original sound – Allure

Σε μια απολαυστικά ειλικρινή τοποθέτηση, αποκάλυψε πως η φοβία της για τις βελόνες εξασφαλίζει την άρνηση της σε πλαστικές επεμβάσεις.

«Δεν έχετε ιδέα πόσο τις τρέμω», λέει καταρρίπτοντας κάθε σενάριο για fillers ή επεμβατικές μεθόδους. Μάλιστα, χαρακτήρισε «παράλογες» τις συγκρίσεις που γίνονται στο διαδίκτυο ανάμεσα σε φωτογραφίες της από την παιδική της ηλικία και την τωρινή της εικόνα.

«Δεν μπορείτε να συγκρίνετε μια φωτογραφία μου από όταν ήμουν 12 ετών με μια φωτογραφία στα 26 μου, με επαγγελματικό μακιγιάζ και φωτισμό! Φυσικά και θα δείχνω διαφορετική» είπε συμπληρώνοντας με νόημα πως ο κόσμος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα.

Διαβάστε τη συνέντευξή της εδώ.

World
Barclays: Το 2026 θα έχει περισσότερο… ρίσκο στο εταιρικό χρέος

Barclays: Το 2026 θα έχει περισσότερο… ρίσκο στο εταιρικό χρέος

World
Chevron: Διασώζει τις εξαγωγές πετρελαίου στη Βενεζουέλα – Και είναι η μόνη που φορτώνει

Chevron: Διασώζει τις εξαγωγές πετρελαίου στη Βενεζουέλα – Και είναι η μόνη που φορτώνει

inWellness
inTown
Γιώργος Παπαδάκης: Η βιοπάλη, οι τραγικές απώλειες και η άσπιλη αγάπη για την αδελφή του Μαρία
Αφοσίωση 06.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Η βιοπάλη, οι τραγικές απώλειες και η άσπιλη αγάπη για την αδελφή του Μαρία

Ο δημοσιογράφος των ανθρώπων όπως τον αποκάλεσαν πολλοί, Γιώργος Παπαδάκης δεν είχε άλλη επιλογή από το να είναι αληθινός. Άλλωστε αυτό που τον σμίλεψε ήταν η οικογένεια, το δράμα και η αγάπη που με γενναιοδωρία εξασφάλιζε στους οικείους του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο βασιλιάς Κάρολος πρωταγωνιστεί σε νέο ντοκιμαντέρ, ενώ η Κέιτ Γουίνσλετ τον επαινεί για την ένωση «τόσων διαφορετικών ανθρώπων»
3-2-1- Πάμε! 06.01.26

Ο βασιλιάς Κάρολος πρωταγωνιστεί σε νέο ντοκιμαντέρ, ενώ η Κέιτ Γουίνσλετ τον επαινεί για την ένωση «τόσων διαφορετικών ανθρώπων»

Η Κέιτ Γουίνσλετ αφηγείται το «Finding Harmony: A King's Vision» (Βρίσκοντας την αρμονία: Το όραμα ενός βασιλιά), το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις περιβαλλοντικές προσπάθειες του βασιλιά Κάρολου.

Σύνταξη
Προσοχή στις fake πριγκίπισσες: SOS από το Παλάτι της Ισπανίας για την «πριγκίπισσα Λεονόρ» που υπόσχεται λεφτά
Fizz 06.01.26

Προσοχή στις fake πριγκίπισσες: SOS από το Παλάτι της Ισπανίας για την «πριγκίπισσα Λεονόρ» που υπόσχεται λεφτά

Μια πρωτοφανής επιχείρηση ψηφιακής απάτης, που χρησιμοποιεί το κύρος της ισπανικής βασιλικής οικογένειας και την αιχμή της τεχνητής νοημοσύνης, σαρώνει τις τελευταίες ώρες το TikTok με την πριγκίπισσα Λεονόρ να είναι στο επίκεντρο μιας σκοτεινής πλεκτάνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» – Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιό του
«Είμαι περήφανος» 06.01.26

«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» - Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιό του

Ο Μίκι Ρουρκ κατακρίνει τις προσπάθειες του GoFundMe να αποτρέψει την έξωση, λέγοντας ότι «ποτέ» δεν θα ζητούσε από τους θαυμαστές του «ούτε ένα σεντ»: «Είναι ταπεινωτικό». Η Λία-Τζόελ Τζόουνς, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως «βοηθό της ομάδας διαχείρισης του Ρουρκ», είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η εκστρατεία ξεκίνησε με την «πλήρη άδεια» του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία
AI 06.01.26

«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία

Ο Νίκος Κοκλώνης προκάλεσε συζητήσεις στα social media με φωτογραφία που ανέβασε από την Αμερική στο Instagram. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η εικόνα έχει προκύψει μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
Αναστάσιος Ράμμος: «Τα σβήνει όλα» – Η κόρη του είναι το ομορφότερο δώρο της ζωής του
Fizz 06.01.26

Αναστάσιος Ράμμος: «Τα σβήνει όλα» – Η κόρη του είναι το ομορφότερο δώρο της ζωής του

Λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης του, ο Αναστάσιος Ράμμος μιλά με συγκίνηση για τη νέα του ζωή, παραδεχόμενος πως η πατρότητα επισκιάζει κάθε επαγγελματικό του επίτευγμα και αποτελεί το πιο πολύτιμο δώρο που έχει λάβει ποτέ.

Σύνταξη
Η «μαμά» του Alien μίλησε: Αυτές είναι οι συμβουλές της Σιγκούρνι Γουίβερ στη νέα γενιά
Fizz 06.01.26

Η «μαμά» του Alien μίλησε: Αυτές είναι οι συμβουλές της Σιγκούρνι Γουίβερ στη νέα γενιά

Η σταρ της μεγάλης οθόνης Σιγκούρνι Γουίβερ, που αγαπήσαμε όλοι μέσα από τις ταινίες Alien, έδωσε τα «φώτα» της στη νέα γενιά ηθοποιών που ανέλαβαν να συνεχίσουν την κληρονομιά του franchise.

Σύνταξη
Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης
Βοήθεια 05.01.26

Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης

Ο 73χρονος υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός έλαβε ειδοποίηση έξωσης τον Δεκέμβριο. «Ο Μίκι Ρουρκ περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή και είναι απίστευτα συγκινητικό να βλέπεις πόσοι άνθρωποι νοιάζονται για αυτόν και θέλουν να τον βοηθήσουν» δήλωσε μια φίλη του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Το τελευταίο χαμόγελο»: Αντίο που ραγίζει καρδιές στην εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα – Το πένθος από τη Τζάκι στην Καρολάϊν
Go Fun 05.01.26

«Το τελευταίο χαμόγελο»: Αντίο που ραγίζει καρδιές στην εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα – Το πένθος από τη Τζάκι στην Καρολάϊν

Η τραγική δυναστεία των Κένεντι θρηνεί τον θάνατο της εγγονής του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, Τατιάνα. Η απώλεια «επιβάλλει» στη μητέρα της, Κάρολαϊν, να αναλάβει τον ίδιο οδυνηρό ρόλο που είχε κάποτε η Τζάκι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση
Οικογένεια 05.01.26

Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση

Ο Γιώργος Παπαδάκης και η Τίνα Παπαδέλη είχαν αποκτήσει δύο γιους μαζί, ενώ ο σπουδαίος δημοσιογράφος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αιφνιδιαστικά, στα 74 του, είχε έναν ακόμη γιο από τον πρώτο του γάμο.

Σύνταξη
Το Marty Supreme «χάρισε» στον Τιμοτέ Σαλαμέ το πρώτο του μεγάλο βραβείο – Η αφιέρωση και το φιλί στην Κάιλι Τζένερ
Το σήκωσε 05.01.26

Το Marty Supreme «χάρισε» στον Τιμοτέ Σαλαμέ το πρώτο του μεγάλο βραβείο – Η αφιέρωση και το φιλί στην Κάιλι Τζένερ

Ο 30χρονος ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν ο μεγάλος νικητής στα Critics Choice Awards, κερδίζοντας το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο Marty Supreme, απέναντι σε μεγάλα ονόματα της 7ης Τέχνης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι Πρόθυμοι συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία – Γαλλία και Βρετανία δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν
Μετά την εκεχειρία 06.01.26

Οι Πρόθυμοι συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία – Γαλλία και Βρετανία δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν

Δηλώσεις αισιοδοξίας μετά τη συμφωνία για ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης. Δύο αγκάθια: το εδαφικό, που στέκεται εμπόδιο στην εκεχειρία, και το γεγονός ότι η Μόσχα απορρίπτει παρουσία ξένων δυνάμεων στην Ουκρανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αλβανία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις – «Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου»
Κόσμος 06.01.26

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αλβανία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις – «Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου»

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει την Αλβανία από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, με τις έντονες βροχοπτώσεις να προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες σε πολλές περιοχές.

Σύνταξη
Ψεύτικες εικόνες του Μαδούρο γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Κόσμος 06.01.26

Ψεύτικες εικόνες του Μαδούρο γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η έλλειψη επαληθευμένων πληροφοριών και προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης καθιστά δύσκολο να διαχωριστεί η πραγματικότητα από τη φαντασία σχετικά με την αρπαγή του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Αδ. Γεωργιάδης: Υπουργός Υγείας και… παραπληροφόρησης – Το fake βίντεο που ανέβασε με «πανηγυρισμούς στη Βενεζουέλα»
2026 όπως 2024 06.01.26

Υπουργός Υγείας και… παραπληροφόρησης - Το fake βίντεο που ανέβασε με «πανηγυρισμούς στη Βενεζουέλα»

«Τα λιγουρεύεστε;»… Σε μαέστρο της παραπληροφόρησης αναδεικνύεται ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ανερυθρίαστα, μοιράζει fake βίντεο στους ακόλουθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όταν όλο το διαδίκτυο βοά για το χοντροειδέστατο ψέμα δεν βρίσκει το θάρρος να αποσύρει την ανάρτηση.

Σύνταξη
Στη ρώσικη ρουλέτα προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, έβγαλε νοκ άουτ τον Ατρόμητο και πάει στο Καραϊσκάκη – Αποκάλυψη ο Μοναστηρλής (vid)
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Στη ρώσικη ρουλέτα προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, έβγαλε νοκ άουτ τον Ατρόμητο και πάει στο Καραϊσκάκη – Αποκάλυψη ο Μοναστηρλής (vid)

Τελικά, στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson προέκυψε ζευγάρι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, την άλλη εβδομάδα στο Καραϊσκάκη. Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τον Ατρόμητο στα πέναλτι με 5-4 (κανονικός αγώνας 1-1).

Σύνταξη
Αντίο Μανχάταν — Αυτή η υποτιμημένη περιοχή είναι η πιο συναρπαστική της Νέας Υόρκης
Που θα φας, που θα πιεις 06.01.26

Αντίο Μανχάταν — Αυτή η υποτιμημένη περιοχή είναι η πιο συναρπαστική της Νέας Υόρκης

Κομψά ξενοδοχεία με τιμή κάτω από 130 ευρώ, ποικίλη γαστρονομική σκηνή και μερικά από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης της Νέας Υόρκης — η άγνωστη περιοχή του Κουίνς αξίζει να γίνει πιο γνωστή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Πάλεψαν, αλλά «λύγισαν» στο τέλος οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Μπάσκετ 06.01.26

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Πάλεψαν, αλλά «λύγισαν» στο τέλος οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Ο Ολυμπιακός διεκδίκησε τη νίκη στην Πόλη ως τα τελευταία λεπτά, ωστόσο έμεινε από ενέργεια και λύσεις στην επίθεση, για να ηττηθεί από τη Φενέρμπαχτσε με 88-80 για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 30χρονου
Ελλάδα 06.01.26

Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 30χρονου

Οι φερόμενοι δράστες οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια Πατρών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο.

Σύνταξη
Γιατί καθυστέρησε για ώρες η επίλυση του προβλήματος στο FIR Αθηνών – Το «πρωτοφανές φαινόμενο» και η κρίσιμη απόφαση που κανείς δεν πήρε
Ελλάδα 06.01.26

Γιατί καθυστέρησε για ώρες η επίλυση του προβλήματος στο FIR Αθηνών – Το «πρωτοφανές φαινόμενο» και η κρίσιμη απόφαση που κανείς δεν πήρε

Όπως υπογραμμίζουν έμπειροι αεροναυπηγοί το πρόβλημα που παρουσιάστηκε το πρωί της Κυριακής, αν είχε αντιμετωπιστεί σωστά θα μπορούσε να είχε λυθεί σε λιγότερο από μια ώρα.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
LIVE: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο
Μπάσκετ 06.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο

LIVE: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο για την 20η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης: Η βιοπάλη, οι τραγικές απώλειες και η άσπιλη αγάπη για την αδελφή του Μαρία
Αφοσίωση 06.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Η βιοπάλη, οι τραγικές απώλειες και η άσπιλη αγάπη για την αδελφή του Μαρία

Ο δημοσιογράφος των ανθρώπων όπως τον αποκάλεσαν πολλοί, Γιώργος Παπαδάκης δεν είχε άλλη επιλογή από το να είναι αληθινός. Άλλωστε αυτό που τον σμίλεψε ήταν η οικογένεια, το δράμα και η αγάπη που με γενναιοδωρία εξασφάλιζε στους οικείους του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς: Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα με παραπέμψουν σε δίκη
Το ξέρει 06.01.26

Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς: Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα με παραπέμψουν σε δίκη

Η ατζέντα του Τραμπ διακυβεύεται στις εκλογές του Νοεμβρίου, όταν θα κριθούν όλες οι έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και το ένα τρίτο των εδρών στη Γερουσία

Σύνταξη
Συμμαχία των προθύμων: Συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία, τα αγκάθια για την ειρήνη παραμένουν
Συνέντευξη Τύπου 06.01.26 Upd: 22:24

Συμμαχία των προθύμων: Συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία, τα αγκάθια για την ειρήνη παραμένουν

Βρετανία και Γαλλία υπέγραψαν συμφωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία, όταν υπάρξει εκεχειρία. Δηλώσεις στήριξης του σχεδίου από την ΕΕ.

Σύνταξη
