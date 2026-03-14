To αθυρόστομο, γεμάτο μένος αντίο του Labrinth στο «Euphoria»

Ο Labrinth, ο συνθέτης πίσω από το αξέχαστο soundtrack του «Euphoria» επέκρινε τη δημοφιλή σειρά της HBO σε μια καυστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Βρετανός μουσικός και παραγωγός εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη βιομηχανία, τη δισκογραφική του εταιρεία, την Columbia Records και τη σειρά «Euphoria».

«Τελείωσα με αυτή τη βιομηχανία. Γ@μώ την Columbia. Γ@μώ και το Euphoria. Φεύγω. Ευχαριστώ και καληνύχτα», έγραψε ο Labrinth, με την Κesha να σχολιάζει: «Προστάτεψε την ηρεμία σου. Σε αγαπάμε και σε στηρίζουμε».

Το κίνητρο πίσω από την ανάρτηση παραμένει ασαφές.

«Έχει διαμορφώσει την ταυτότητα της σειράς»

Η ανάρτηση έρχεται μόλις ένα μήνα πριν από την πρεμιέρα της τρίτης σεζόν της σειράς «Euphoria» στις 12 Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων σεζόν, ο Labrinth διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία μουσικών «ύμνων» που υπογράμμισαν μερικές από τις πιο έντονες, συγκινητικές στιγμές που είδαμε στη σειρά.

Ο μουσικός παρευρέθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στην επίδειξη της συλλογής Balenciaga Winter 2026 στο Παρίσι, όπου ο δημιουργός της «Euphoria», Sam Levinson, παρουσίασε αποσπάσματα από την πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν της σειράς στο πλαίσιο της εκδήλωσης.

Πέρυσι, η HBO ανακοίνωσε ότι ο Labrinth επιστρέφει για να συνθέσει τη μουσική της τρίτης σεζόν της σειράς μαζί με τον Hans Zimmer.

«Η μουσική του Labrinth έχει διαμορφώσει την ταυτότητα της σειράς και ανυπομονώ να συνεισφέρω στην εξέλιξη της ιστορίας και να βοηθήσω στη διαμόρφωση αυτής της νέας σεζόν μέσω της μουσικής», είχε δηλώσει τότε ο Zimmer.

Σε ξεχωριστή δήλωση, ο Labrinth εξέφρασε επίσης τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία με τον καταξιωμένο συνθέτη. «Ένα ακόμη κεφάλαιο στο σύμπαν του Euphoria! Είναι υπέροχο που θα συνεργαστώ με τον Hans, έναν από τους ήρωές μου σε ότι αφορά τη μουσική για τον κινηματογράφο, και να προσθέσω λίγη νέα μαγεία σε αυτή τη νέα σεζόν», είπε.

Η νέα σεζόν θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια και θα περιλαμβάνει ένα χρονικό άλμα που θα βγάλει τους χαρακτήρες από το λύκειο, ενώ αναμένεται να κλείσει την ιστορία.

Η Zendaya επιστρέφει ως Rue Bennett μαζί με τους Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Eric Dane, Hunter Schafer, Alexa Demie, Dominic Fike και Maude Apatow. Ο Colman Domingo επιστρέφει ως guest star, ενώ η Martha Kelly και η Chloe Cherry αναβαθμίζονται σε τακτικούς χαρακτήρες της σειράς, μαζί με νέα πρόσωπα, όπως οι Rosalía, Marshawn Lynch, Kadeem Hardison, Adewale Akinnuoye-Agbaje και Toby Wallace.

*Με πληροφορίες από: Rolling Stone