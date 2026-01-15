magazin
15.01.2026 | 14:55
Αίσιο τέλος στην Πολεοδομία - Κατέβηκε από την ταράτσα ο άνδρας που απειλούσε να πέσει
Το Euphoria επιστρέφει – Αυτό είναι το εντυπωσιακό trailer της 3ης σεζόν
15 Ιανουαρίου 2026 | 15:03

Το Euphoria επιστρέφει – Αυτό είναι το εντυπωσιακό trailer της 3ης σεζόν

Μετά από δύο σεζόν και τέσσερα χρόνια «σιωπής», η σειρά Euphoria είναι έτοιμη για τη μεγάλη της επιστροφή - και οι Ζεντάγια, Σίντνεϊ Σουίνι και Τζέικομπ Ελόρντι θα είναι εκεί.  

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί υπάρχει πάντα χώρος για γλυκό, ακόμα και μετά από ένα χορταστικό γεύμα;

Γιατί υπάρχει πάντα χώρος για γλυκό, ακόμα και μετά από ένα χορταστικό γεύμα;

Spotlight

Τέσσερα χρόνια μακριά από τις μικρές οθόνες αποδείχθηκαν πολλά για το Euphoria. Η βραβευμένη σειρά του HBO είναι έτοιμη να επιστρέψει – και το δίκτυο το ανακοίνωσε με ένα εντυπωσιακό trailer

Η πλοκή της νέας σεζόν του Euphoria, η οποία θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια, μεταφέρεται πέντε χρόνια μετά το φινάλε του δεύτερου κύκλου, βρίσκοντας τους πρωταγωνιστές μακριά από τους διαδρόμους του λυκείου.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, τα νέα επεισόδια θα ακολουθήσουν την παρέα των παιδικών φίλων στην ενήλικη ζωή τους, καθώς θα παλέψουν για την πίστη, την αναζήτηση της λύτρωσης και με το κακό.

YouTube thumbnail

Ο δημιουργός της σειράς, Σαμ Λέβινσον, προχώρησε πρόσφατα σε αποκαλύψεις σχετικά με την εξέλιξη και την πορεία των χαρακτήρων στον νέο κύκλο: Η πρωταγωνίστρια Rue,, την οποία υποδύεται η Ζεντάγια, βρίσκεται νότια των συνόρων, στο Μεξικό, δίνοντας μάχη να αποπληρώσει το χρέος της στην έμπορο ναρκωτικών Laurie (Μάρθα Κέλι).

Η Cassie της Σίντνεϊ Σουίνι και ο Nate του Τζέικομπ Ελόρντι ζουν στα προάστια ως παντρεμένοι, η Jules (Χάντερ Σέιφερ), φοιτά σε σχολή Καλών Τεχνών και η Μάντι της Αλέξα Ντέμι εργάζεται σε πρακτορείο ταλέντων στο Χόλιγουντ. Επιπλέον η Lexi (Μοντ Άπατοου) αναλαμβάνει ως βοηθός δίπλα σε μια ισχυρή showrunner, την οποία υποδύεται η Σάρον Στόουν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη A Shot (@ashotmagazine)

Στους ρόλους τους επιστρέφουν επίσης οι Κλόε Τσέρι, Ντόμινικ Φάικ, Νίκα Κινγκ, Κόλμαν Ντομίνγκο και Έρικ Ντέιν. Ωστόσο το καστ εμπλουτίζεται με τους Έλι Ροθ, Ντανιέλ Ντέντγουάιλερ, Νατάσα Λιόν, Μάρσον Λιντς και την ποπ σταρ Rosalía, μεταξύ άλλων.

Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο στο Λος Άντζελες υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Λέβινσον, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο.

Η πρεμιέρα της τρίτης σεζόν αναμένεται στις 12 Απριλίου.

