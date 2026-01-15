Το Euphoria επιστρέφει – Αυτό είναι το εντυπωσιακό trailer της 3ης σεζόν

Τέσσερα χρόνια μακριά από τις μικρές οθόνες αποδείχθηκαν πολλά για το Euphoria. Η βραβευμένη σειρά του HBO είναι έτοιμη να επιστρέψει – και το δίκτυο το ανακοίνωσε με ένα εντυπωσιακό trailer

Η πλοκή της νέας σεζόν του Euphoria, η οποία θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια, μεταφέρεται πέντε χρόνια μετά το φινάλε του δεύτερου κύκλου, βρίσκοντας τους πρωταγωνιστές μακριά από τους διαδρόμους του λυκείου.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, τα νέα επεισόδια θα ακολουθήσουν την παρέα των παιδικών φίλων στην ενήλικη ζωή τους, καθώς θα παλέψουν για την πίστη, την αναζήτηση της λύτρωσης και με το κακό.

Ο δημιουργός της σειράς, Σαμ Λέβινσον, προχώρησε πρόσφατα σε αποκαλύψεις σχετικά με την εξέλιξη και την πορεία των χαρακτήρων στον νέο κύκλο: Η πρωταγωνίστρια Rue,, την οποία υποδύεται η Ζεντάγια, βρίσκεται νότια των συνόρων, στο Μεξικό, δίνοντας μάχη να αποπληρώσει το χρέος της στην έμπορο ναρκωτικών Laurie (Μάρθα Κέλι).

Η Cassie της Σίντνεϊ Σουίνι και ο Nate του Τζέικομπ Ελόρντι ζουν στα προάστια ως παντρεμένοι, η Jules (Χάντερ Σέιφερ), φοιτά σε σχολή Καλών Τεχνών και η Μάντι της Αλέξα Ντέμι εργάζεται σε πρακτορείο ταλέντων στο Χόλιγουντ. Επιπλέον η Lexi (Μοντ Άπατοου) αναλαμβάνει ως βοηθός δίπλα σε μια ισχυρή showrunner, την οποία υποδύεται η Σάρον Στόουν.

Στους ρόλους τους επιστρέφουν επίσης οι Κλόε Τσέρι, Ντόμινικ Φάικ, Νίκα Κινγκ, Κόλμαν Ντομίνγκο και Έρικ Ντέιν. Ωστόσο το καστ εμπλουτίζεται με τους Έλι Ροθ, Ντανιέλ Ντέντγουάιλερ, Νατάσα Λιόν, Μάρσον Λιντς και την ποπ σταρ Rosalía, μεταξύ άλλων.

Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο στο Λος Άντζελες υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Λέβινσον, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο.

Η πρεμιέρα της τρίτης σεζόν αναμένεται στις 12 Απριλίου.