Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
19.10.2025 | 02:30
Πόζαρε με όπλο στα social media - Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 48χρονου
Ο Τζέικομπ Ελόρντι μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε στην τρίτη σεζόν του Euphoria – «Απίστευτα απελευθερωτικό»
Culture Live 19 Οκτωβρίου 2025 | 22:15

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε στην τρίτη σεζόν του Euphoria – «Απίστευτα απελευθερωτικό»

«Είχα την ευκαιρία να παίξω έναν ρόλο που απέχει πολύ από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα», σημείωσε ο Τζέικομπ Ελόρντι σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Variety, αναφορικά με την επερχόμενη σεζόν του «Euphoria».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Spotlight

Μπορεί ο Τζέικομπ Ελόρντι να συμμετέχει στην πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν της σειράς «Euphoria», αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες του τηλεοπτικού πρότζεκτ που παρομοίασε με «αρχεία του FBI».

«Ο καθένας γυρίζει διαφορετικές ιστορίες»

«Ήταν απίστευτο, φίλε», είπε ο ηθοποιός στον δημοσιογράφο Marc Malkin του Variety – ενόσω βρισκόταν στο κόκκινο χαλί του Academy Museum Gala- σχετικά με τον ρόλο του στο «Euphoria».

«Ήταν απίστευτα απελευθερωτικό. Είχα την ευκαιρία να παίξω έναν ρόλο που απέχει πολύ από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα», συμπλήρωσε, κάνοντας μας να απορούμε (λίγο περισσότερο) με το τι πρόκειται να δούμε.

Δήλωσε δε, ότι ο δημιουργός της σειράς, Σαμ Λέβινσον, «φιλοτέχνησε κάτι απίστευτα έξυπνο και κινηματογραφικό. Νομίζω ότι θα αρέσει πολύ στον κόσμο».

Ωστόσο, ο Τζέικομπ Ελόρντι επιμένει ότι δεν γνωρίζει ακριβώς τι θα συμβεί στην τρίτη σεζόν.

«Ο καθένας γυρίζει διαφορετικές ιστορίες», είπε ο Ελόρντι. «Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ είχα μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Δεν ξέρεις ποιες είναι οι υπόλοιπες. Είναι σαν τα αρχεία του FBI. Είναι υπέροχο γιατί θα μπορέσω να απολαύσω τη σειρά όπως όλοι οι άλλοι ως θαυμαστής, κάτι που δεν μπορούσα να κάνω πριν. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος».

Ο Ελόρντι ήθελε επίσης να διαψεύσει μια είδηση που ανέφερε ότι είπε ότι η τρίτη σεζόν γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε VistaVision -μια μορφή κινηματογράφησης που δημιουργήθηκε από την Paramount Pictures το 1954 και χρησιμοποιεί ταινία 35 mm που εκτίθεται οριζόντια αντί για κάθετα.

«Δεν το είπα αυτό, δεν είναι αλήθεια», ανέφερε.

Όσα γνωρίζουμε για την τρίτη σεζόν

Το «Euphoria» ακολουθεί μια ομάδα μαθητών που κινούνται γύρω από τον βασικό άξονα της Rue (Ζεντάγια), μια εθισμένη στα ναρκωτικά έφηβη που ενώ πασχίζει να βρει την εσωτερική της γαλήνη, πρέπει να αντιμετωπίσει οικογενειακά προβλήματα, βάναυσες κοινωνικές συναναστροφές και να παραμείνει καθαρή μετά την αποτοξίνωση.

Εκτός από τον Ελόρντι, στο καστ επιστρέφουν οι Ζεντάγια, Χάντερ Σάφερ, Έρικ Ντέιν, Σίντνεϊ Σουίνι, Αλέξα Ντέμι, Μοντ ‘Απατόου, Μάρθα Κέλι, Κλόε Τσέρι, Ντομινίκ Φάικ, Κόλμαν Ντομίνγκο και Κίκα Κινγκ.

Η Τρίσα Πέιτας, η Νατάσα Λιόν, η Ντανιέλ Ντέντγουαλερ και ο Έλι Ροθ έχουν ενταχθεί στο καστ της τρίτης σεζόν, όπως και η Μπέλα Ποντάρας, ο Μπιλ Μπόντνερ, η Κέιλιν Ράις, η Κολίν Καμπ, ο Γκίντεον Άντλον, ο Χέμκι Μαντέρα, ο Χόμερ Γκερέ, ο Τζακ Τοπαλιάν, η Τζέσικα Μπλερ Χέρμαν, ο Κουάμε Πάτερσον, η Μάντισον Τόμσον, ο Μάθιου Γουίλιγκ, η Ρεμπέκα Πίτζον και ο Σαμ Τράμελ.

«Είναι σπάνιο να είναι κανείς καλοσυνάτος και ιδιοφυΐα»

Ο Τζέικομπ Ελόρντι βρίσκεται επί του παρόντος σε μια καταιγιστική προωθητική εκστρατεία για την ταινία «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (μην ξεχνάτε ότι τα βραβεία Όσκαρ πλησιάζουν).

Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ταινία του Netflix ως το τέρας, με τον Όσκαρ Άιζακ να υποδύεται τον Βίκτορ Φρανκενστάιν και τη Μία Γκοθ να έχει αναλάβει τον ρόλο της Ελίζαμπεθ Λαβένζα, της αρραβωνιαστικιάς του παράφρονα επιστήμονα.

YouTube thumbnail

«Ο [διευθύνων σύμβουλος της Netflix] Τεντ Σαράντος μου είπε πριν ξεκινήσω τις γυρίσματα: ‘Είσαι πολύ τυχερός που θα συνεργαστείς με μια ευγενική ιδιοφυΐα, κάτι που είναι σπάνιο’» αποκάλυψε ο Ελόρντι στο Variety.

«Είναι σπάνιο να είναι κανείς καλοσυνάτος και ιδιοφυΐα», πρόσθεσε.

Σε αφιέρωμα του Variety για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας -όπου έκανε πρεμιέρα η ταινία-, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης εξήγησε ότι «η συνήθης προσέγγιση του Φρανκενστάιν έχει να κάνει με την επιστήμη που έχει πάρει λάθος δρόμο. Για μένα, όμως, έχει να κάνει με το ανθρώπινο πνεύμα. Δεν είναι μια προειδοποιητική ιστορία: έχει να κάνει με τη συγχώρεση, την κατανόηση και τη σημασία του να ακούμε ο ένας τον άλλον».

*Με πληροφορίες από: Variety

Wall Street
Διεθνείς αγορές: Προβληματίζουν οι τράπεζες – «Κατσαρίδες» σέρνονται προς την Ευρώπη;

Διεθνείς αγορές: Προβληματίζουν οι τράπεζες – «Κατσαρίδες» σέρνονται προς την Ευρώπη;

World
Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητές του

Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητές του

inWellness
Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
inTown
Ο Σον Πεν άφησε τον εαυτό του να ξεφύγει για δεκαπέντε χρόνια. Όχι πια
His way 19.10.25

Ο Σον Πεν άφησε τον εαυτό του να ξεφύγει για δεκαπέντε χρόνια. Όχι πια

«Η αλαζονική στάση του Πεν απέναντι στη ζωή έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, αλλά είναι δύσκολο να αμφισβητήσει κανείς σοβαρά το βάθος της δέσμευσής του στα παγκόσμια ζητήματα» γράφει ο o David Marchese στους New York Times προλογίζοντας τη συνέντευξή τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο
Πόνος και γλυπτική 19.10.25

O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο

«Είμαι ο Ροντέν και ο Ροντέν είναι εγώ» έλεγε η πιο λαμπρή και πιο προικισμένη από όλες τις γυναίκες γλύπτριες της εποχής της, μόνο που τα συναισθήματα του Οσγκίστ δεν ήταν το ίδιο ανιδιοτελή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»
Film Workers for Palestine 19.10.25

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»

«Δεν κάνουμε διακρίσεις σε βάρος κανενός ατόμου λόγω της εθνικότητας, της φυλής, της θρησκείας ή του φύλου του» υποστήριξε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία «Film Workers for Palestine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ένας κόσμος αποκομμένος από τις δυσκολίες της αστικής ζωής» – Mια σπάνια έκθεση με σχέδια του Ρενουάρ
Έργα σε χαρτί 19.10.25

«Ένας κόσμος αποκομμένος από τις δυσκολίες της αστικής ζωής» - Mια σπάνια έκθεση με σχέδια του Ρενουάρ

Τα λιγότερο γνωστά σχέδια του διάσημου ιμπρεσιονιστή ζωγράφου, Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σημαντικής νέας έκθεσης που μας προσκαλεί να γνωρίσουμε τις φάσεις της καλλιτεχνικής του διαδικασίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Λόρενς Φίσμπερν και ο Κιάνου Ριβς προπονούνταν 10 μήνες για τη σκηνή μάχης στο «Matrix»
1999 19.10.25

Ο Λόρενς Φίσμπερν και ο Κιάνου Ριβς προπονούνταν 10 μήνες για τη σκηνή μάχης στο «Matrix»

«Ήμασταν όλοι πολύ αφοσιωμένοι σε αυτό που κάναμε», σημείωσε ο πρωταγωνιστής του «Matrix» Λόρενς Φίσμπερν, σε πρόσφατη συζήτηση σχετικά με το sci-fi κινηματογραφικό φαινόμενο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Με έκανε να νιώσω άσχημα» – Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την ταινία του Μπρους Σπρίνγκστιν
Ζόρια 19.10.25

«Με έκανε να νιώσω άσχημα» - Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την ταινία του Μπρους Σπρίνγκστιν

Ο σταρ της σειράς «The Bear», Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, αποκαλύπτει πώς το «Boss» τον επέλεξε για να πρωταγωνιστήσει σε μια βιογραφική ταινία, παρόλο που δεν μπορούσε να τραγουδήσει ή να παίξει κιθάρα — αλλά το «Deliver Me from Nowhere» αποδείχθηκε μια δύσκολη δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία
Culture Live 18.10.25

Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία

«Είναι αλήθεια ότι ο ουρανός έχει γίνει πιο ήσυχος, αλλά κάτω από αυτή την ηρεμία κρύβονται πληγωμένες ψυχές και πόλεις που έχουν γίνει ερείπια», λέει η Λίνα Ματζέντ Γιασίν, απόφοιτη αρχαιολογίας του Ισλαμικού Πανεπιστημίου της Γάζας

Σύνταξη
JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο
Νεαρούλης 18.10.25

JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο

Το βιβλίο του Scott Badler με τίτλο «Becoming JFK: John F. Kennedy's Early Path to Leadership» (JFK: Η πρώιμη πορεία του John F. Kennedy προς την ηγεσία) αφηγείται την περίοδο πριν από την προεδρία του 35ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»
Κακή κριτική 18.10.25

Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»

«Ο Ιρλανδός ηθοποιός, Κόλιν Φάρελ, προσπαθεί να σώσει αυτή την κενή προσαρμογή του μυθιστορήματος του Λόρενς Όσμπορν για τον τζόγο, στο οποίο πρωταγωνιστεί και η Τίλντα Σουίντον, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κενά στην πλοκή» γράφει ο Kevin Maher στους Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Στους 45 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές – Ανάμεσά τους παιδιά και δημοσιογράφος
Και δημοσιογράφος 20.10.25

Στους 45 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, από τις ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα

«Τουλάχιστον 45 άτομα σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολλές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή

Ο Κιλιάν Εμπαπέ με γκολ που σημείωσε στο 80o λεπτό της αναμέτρησης με τη Χετάφε, χάρισε τη νίκη στη Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0 και «κράτησε» τη «βασίλισσα» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»

Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ότι «αναλαμβάνω το μέρος της ευθύνης που μου αναλογεί για κάποιες επιλογές μου», μετά την εντός έδρας ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ

Σύνταξη
ΕΘΑΑΕ: Δώδεκα προγράμματα σπουδών σε εκκρεμότητα μεταξύ των οποίων και οι τρεις νομικές σχολές
ΕΘΑΑΕ 19.10.25

Δώδεκα προγράμματα σπουδών στα ιδιωτικά ΑΕΙ σε εκκρεμότητα - Εκτός σε πρώτη φάση «βαριές» σχολές

Το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ενέκρινε 16 από τα 28 συνολικά προγράμματα σπουδών που είχαν κατατεθεί από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δώδεκα προγράμματα παραμένουν σε εκκρεμότητα μεταξύ αυτών τρεις νομικές σχολές και μία ιατρική.

Σύνταξη
Σκληρή στάση της ΕΠΟ για τον προπηλακισμό Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα – Το θέμα θα φτάσει σε δικαιοσύνη και UEFA
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Σκληρή στάση της ΕΠΟ για τον προπηλακισμό Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα – Το θέμα θα φτάσει σε δικαιοσύνη και UEFA

Η θέση της ΕΠΟ «ότι η γηπεδούχος ΠΑΕ ευθύνεται για την οργάνωση και την ασφάλεια του αγώνα» και ότι «ενώπιον της δικαιοσύνης θα κληθούν όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και δημιουργούν κλίμα τοξικότητας και μίσους» δείχνουν τις επόμενες ενέργειες

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι φέρνει τον Πράντε για τεχνικό διευθυντή
Super League 19.10.25

Ο Μπαλντίνι φέρνει τον Πράντε για τεχνικό διευθυντή στον Παναθηναϊκό

Οπαδοί και ιδιοκτησία της Φιορεντίνα αμφισβητούν έντονα τον Ντανιέλε Πράντε και αυτός σκέφτεται σοβαρά να αποδεχτεί την πρόταση του Μπαλντίνι για τη διοίκηση του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;
Maison Margiela 19.10.25

Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;

Το πρόσωπό της Κιμ Καρντάσιαν ήταν ελαφρώς ορατό λόγω του συνόλου που επέλεξε και, οι θαυμαστές της ίσως αναρωτιούνται γιατί επέλεξε να εμφανιστεί κάπως ινκόγκνιτο σε μια τόσο σημαντική βραδιά.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να συνάψει συμφωνία με τον Πούτιν – «Ρισκάρετε να αντιμετωπίσετε την καταστροφή»
Financial Times 19.10.25

Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους του Πούτιν ή να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους του Βλαντιμίρ Πούτιν για ειρηνευτική συμφωνία

Σύνταξη
Κύπρος: Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα
Το αποτέλεσμα των «εκλογών» 19.10.25 Upd: 23:52

Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ. Τι σηματοδοτεί η εκλογή του για την επίλυση του Κυπριακού.

Σύνταξη
Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας
Κρύβε λόγια... 19.10.25

Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) δεν είναι πια απλώς εργαλείο, αρχίζει να γίνεται μάρτυρας, κριτής και καταγραφέας της ανθρώπινης συμπεριφοράς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καταγγελία-σοκ της ΕΠΟ: «Προπηλάκισαν τον Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα»
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Καταγγελία-σοκ της ΕΠΟ: «Προπηλάκισαν τον Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα»

Ανάγκασαν τον Λανουά να φύγει, ενώ είχε πάει για το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. Η ΕΠΟ ρίχνει ευθύνες στην ΑΕΚ και τονίζει ότι "θα κληθούν στη δικαιοσύνη όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και με συστηματικό τρόπο δημιουργούν κλίμα τοξικότητας"

Σύνταξη
