Ο Τζέικομπ Ελόρντι μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε στην τρίτη σεζόν του Euphoria – «Απίστευτα απελευθερωτικό»

Μπορεί ο Τζέικομπ Ελόρντι να συμμετέχει στην πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν της σειράς «Euphoria», αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες του τηλεοπτικού πρότζεκτ που παρομοίασε με «αρχεία του FBI».

«Ο καθένας γυρίζει διαφορετικές ιστορίες»

«Ήταν απίστευτο, φίλε», είπε ο ηθοποιός στον δημοσιογράφο Marc Malkin του Variety – ενόσω βρισκόταν στο κόκκινο χαλί του Academy Museum Gala- σχετικά με τον ρόλο του στο «Euphoria».

«Ήταν απίστευτα απελευθερωτικό. Είχα την ευκαιρία να παίξω έναν ρόλο που απέχει πολύ από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα», συμπλήρωσε, κάνοντας μας να απορούμε (λίγο περισσότερο) με το τι πρόκειται να δούμε.

Δήλωσε δε, ότι ο δημιουργός της σειράς, Σαμ Λέβινσον, «φιλοτέχνησε κάτι απίστευτα έξυπνο και κινηματογραφικό. Νομίζω ότι θα αρέσει πολύ στον κόσμο».

Ωστόσο, ο Τζέικομπ Ελόρντι επιμένει ότι δεν γνωρίζει ακριβώς τι θα συμβεί στην τρίτη σεζόν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη euphoria (@euphoria)

«Ο καθένας γυρίζει διαφορετικές ιστορίες», είπε ο Ελόρντι. «Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ είχα μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Δεν ξέρεις ποιες είναι οι υπόλοιπες. Είναι σαν τα αρχεία του FBI. Είναι υπέροχο γιατί θα μπορέσω να απολαύσω τη σειρά όπως όλοι οι άλλοι ως θαυμαστής, κάτι που δεν μπορούσα να κάνω πριν. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος».

Ο Ελόρντι ήθελε επίσης να διαψεύσει μια είδηση που ανέφερε ότι είπε ότι η τρίτη σεζόν γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε VistaVision -μια μορφή κινηματογράφησης που δημιουργήθηκε από την Paramount Pictures το 1954 και χρησιμοποιεί ταινία 35 mm που εκτίθεται οριζόντια αντί για κάθετα.

«Δεν το είπα αυτό, δεν είναι αλήθεια», ανέφερε.

Όσα γνωρίζουμε για την τρίτη σεζόν

Το «Euphoria» ακολουθεί μια ομάδα μαθητών που κινούνται γύρω από τον βασικό άξονα της Rue (Ζεντάγια), μια εθισμένη στα ναρκωτικά έφηβη που ενώ πασχίζει να βρει την εσωτερική της γαλήνη, πρέπει να αντιμετωπίσει οικογενειακά προβλήματα, βάναυσες κοινωνικές συναναστροφές και να παραμείνει καθαρή μετά την αποτοξίνωση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη euphoria (@euphoria)

Εκτός από τον Ελόρντι, στο καστ επιστρέφουν οι Ζεντάγια, Χάντερ Σάφερ, Έρικ Ντέιν, Σίντνεϊ Σουίνι, Αλέξα Ντέμι, Μοντ ‘Απατόου, Μάρθα Κέλι, Κλόε Τσέρι, Ντομινίκ Φάικ, Κόλμαν Ντομίνγκο και Κίκα Κινγκ.

Η Τρίσα Πέιτας, η Νατάσα Λιόν, η Ντανιέλ Ντέντγουαλερ και ο Έλι Ροθ έχουν ενταχθεί στο καστ της τρίτης σεζόν, όπως και η Μπέλα Ποντάρας, ο Μπιλ Μπόντνερ, η Κέιλιν Ράις, η Κολίν Καμπ, ο Γκίντεον Άντλον, ο Χέμκι Μαντέρα, ο Χόμερ Γκερέ, ο Τζακ Τοπαλιάν, η Τζέσικα Μπλερ Χέρμαν, ο Κουάμε Πάτερσον, η Μάντισον Τόμσον, ο Μάθιου Γουίλιγκ, η Ρεμπέκα Πίτζον και ο Σαμ Τράμελ.

«Είναι σπάνιο να είναι κανείς καλοσυνάτος και ιδιοφυΐα»

Ο Τζέικομπ Ελόρντι βρίσκεται επί του παρόντος σε μια καταιγιστική προωθητική εκστρατεία για την ταινία «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (μην ξεχνάτε ότι τα βραβεία Όσκαρ πλησιάζουν).

Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ταινία του Netflix ως το τέρας, με τον Όσκαρ Άιζακ να υποδύεται τον Βίκτορ Φρανκενστάιν και τη Μία Γκοθ να έχει αναλάβει τον ρόλο της Ελίζαμπεθ Λαβένζα, της αρραβωνιαστικιάς του παράφρονα επιστήμονα.

«Ο [διευθύνων σύμβουλος της Netflix] Τεντ Σαράντος μου είπε πριν ξεκινήσω τις γυρίσματα: ‘Είσαι πολύ τυχερός που θα συνεργαστείς με μια ευγενική ιδιοφυΐα, κάτι που είναι σπάνιο’» αποκάλυψε ο Ελόρντι στο Variety.

«Είναι σπάνιο να είναι κανείς καλοσυνάτος και ιδιοφυΐα», πρόσθεσε.

Σε αφιέρωμα του Variety για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας -όπου έκανε πρεμιέρα η ταινία-, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης εξήγησε ότι «η συνήθης προσέγγιση του Φρανκενστάιν έχει να κάνει με την επιστήμη που έχει πάρει λάθος δρόμο. Για μένα, όμως, έχει να κάνει με το ανθρώπινο πνεύμα. Δεν είναι μια προειδοποιητική ιστορία: έχει να κάνει με τη συγχώρεση, την κατανόηση και τη σημασία του να ακούμε ο ένας τον άλλον».

*Με πληροφορίες από: Variety