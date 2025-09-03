«Μη μου λες τι να κάνω» – Ο Τζέικομπ Ελόρντι λογομαχεί με υπεύθυνο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Ο 28χρονος σταρ της σειράς «Euphoria», Τζέικομπ Ελόρντι, είχε μια έντονη λεκτική αντιπαράθεση με έναν υπεύθυνο του φεστιβάλ, τις προάλλες.

Σε ένα βίντεο που τραβήχτηκε από έναν θεατή και μοιράστηκε στο TikTok, ο Ελόρντι φαίνεται να χαιρετά τους θαυμαστές του στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας, «Frankenstein», όταν αρχίζει να διαπληκτίζεται με τον υπάλληλο.

«Θα βγάλω μια φωτογραφία ακριβώς εδώ», είπε ο Τζέικομπ στον υπάλληλο. «Μην μου λες τι να κάνω» πρόσθεσε ο Αυστραλός ηθοποιός στον άνδρα.

Δείτε κι ακούστε το σχετικό βίντεο

Οι γνώμες διίστανται

Ο TikToker που ανέβασε το βίντεο με τον Ελόρντι είπε ότι ο σταρ «ήταν πολύ ευγενικός» και έβγαζε φωτογραφίες «με όσους μπορούσε» στην εκδήλωση. Ωστόσο, στα σχόλια του βίντεο, το οποίο έχει πάνω από 640.000 προβολές, οι θαυμαστές επέκριναν τον Ελόρντι για τον τρόπο με τον οποίο φέρθηκε στον υπεύθυνο του φεστιβάλ.

«Αυτό ήταν πραγματικά πολύ αγενές εκ μέρους του Τζέικομπ» έγραψε κάποιος. «Ο καημένος, απλά έκανε τη δουλειά του» είπε ένας άλλος.

Ένα τρίτο άτομο σημείωσε: «Είναι εκεί για την ασφάλειά σας. Κάνει απλά τη δουλειά του».

«Ειλικρινά, ορισμένες διασημότητες πιστεύουν ότι έχουν όλα τα δικαιώματα» σχολίασε άλλος.

Ο Τζέικομπ Ελόρντι παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Frankenstein» το Σάββατο, φορώντας ένα σταυροκουμπωτό μαύρο κοστούμι και ασορτί παπιγιόν της Bottega Veneta με την υπογραφή της νέας σχεδιάστριας του οίκου, Λουίζ Τρότερ.

«Και από πολλές απόψεις, το Πλάσμα που εμφανίζεται στην οθόνη σε αυτή την ταινία είναι η πιο αγνή μορφή του εαυτού μου. Είναι πιο πολύ εγώ από ό,τι είμαι εγώ»

Το Πλάσμα και το alter ego του ηθοποιού

Μετά την προβολή της ταινίας, ο ηθοποιός ξέσπασε σε δάκρυα όταν η ταινία τρόμου του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο έλαβε ένα χειροκρότημα 14 λεπτών από το κοινό. Ο Ελόρντι αντάλλαξε αγκαλιές με τον 60χρονο Ντελ Τόρο και τον συμπρωταγωνιστή του, Όσκαρ Άιζακ, κατά τη διάρκεια της μακρόπνοης επευφημίας.

Στην επερχόμενη προσαρμογή του Netflix του κλασικού μυθιστορήματος της Μαίρη Σέλλεϋ από το 1818, ο Ελόρντι υποδύεται το τέρας του Φρανκενστάιν, ο Ισαάκ, 46 ετών, τον Βίκτορ Φρανκενστάιν και η Μία Γκοθ την ερωμένη του Φρανκενστάιν.

Στην συνέντευξη τύπου της ταινίας στη Βενετία, ο Ελόρντι εξήγησε πώς βυθίστηκε πλήρως στον ρόλο του ως το «Πλάσμα».

«Ήταν ένα μέσο στο οποίο μπορούσα να βάλω όλο μου το είναι. Από τη στιγμή που γεννήθηκα μέχρι σήμερα που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, όλα αυτά βρίσκονται σε αυτόν τον χαρακτήρα» αποκάλυψε, σύμφωνα με το Deadline.

«Και από πολλές απόψεις, το Πλάσμα που εμφανίζεται στην οθόνη σε αυτή την ταινία είναι η πιο αγνή μορφή του εαυτού μου. Είναι πιο πολύ εγώ από ό,τι είμαι εγώ».

Ο Ελόρντι αποκάλυψε επίσης πρόσφατα ότι περνούσε δέκα ώρες την ημέρα στην καρέκλα του μακιγιάζ για τη μεταμόρφωση του χαρακτήρα του.

Η ταινία «Frankenstein» θα βγει στο Netflix στις 7 Νοεμβρίου.

*Με στοιχεία από nypost.com