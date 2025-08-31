magazin
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Ο Τζέικομπ Ελόρντι μιλάει για τη μεταμόρφωσή του σε τέρας του Φρανκενστάιν – «Η πιο αγνή μορφή του ευατού μου»
Culture Live 31 Αυγούστου 2025 | 14:00

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μιλάει για τη μεταμόρφωσή του σε τέρας του Φρανκενστάιν – «Η πιο αγνή μορφή του ευατού μου»

Όπως αποκάλυψε ο σκηνοθέτης Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο σε μια νέα συνέντευξη στο Variety, αποφάσισε να δώσει στον Τζέικομπ Ελόρντι τον ρόλο εξαιτίας των ματιών του τα οποία «μαρτυρούν ανθρωπιά». 

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Spotlight

Ο Τζέικομπ Ελόρντι εμφανίστηκε σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον σκηνοθέτη της επερχόμενης ταινίας τρόμου, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, καθώς και τους συμπρωταγωνιστές του, Όσκαρ Άιζακ, Μία Γκοθ και Κρίστοφ Βάλτς, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το Σάββατο 30 Αυγούστου, όπου έδωσαν μερικές λεπτομέρειες για τη δημιουργία της ταινίας «Φρανκενστάιν».

Αναφερόμενος στο πώς εμπνεύστηκε την ταινία, o ντελ Τόρο είπε ότι «ακολουθεί το πλάσμα» από τότε που ήταν παιδί, όταν είδε για πρώτη φορά την ερμηνεία του Άγγλου ηθοποιού Μπόρις Κάρλοφ ως Φρανκενστάιν στην ταινία του 1931.

«Πάντα περίμενα να γυριστεί η ταινία όταν θα υπάρχουν οι σωστές συνθήκες, τόσο από δημιουργική άποψη, ώστε να επιτύχω το εύρος που χρειαζόμουν για να την κάνω διαφορετική, όσο και από άποψη κλίμακας, ώστε να μπορέσω να ανακατασκευάσω ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε ο σκηνοθέτης, σύμφωνα με το Deadline.

Φωτογραφία: Ο ηθοποιός Τζέικομπ Ελόρντι ποζάρει κατά τη διάρκεια φωτογράφησης για την ταινία «Φρανκενστάιν», που συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, στις 30 Αυγούστου 2025. REUTERS/Remo Casilli

«Ως ενήλικας, κλείνεται στον εαυτό του»

Από την πλευρά του, ο Τζέικομπ Ελόρντι, αποκάλυψε ότι το τέρας το οποίο ενσαρκώνει αγκαλιάζει τα πιο αυθεντικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του.

«Ήταν ένα δοχείο στο οποίο μπορούσα να βάλω κάθε κομμάτι του εαυτού μου. Από τη στιγμή που γεννήθηκα μέχρι που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα, όλα αυτά βρίσκονται σε αυτόν τον χαρακτήρα», εξήγησε. «Και από πολλές απόψεις, το πλάσμα που εμφανίζεται στην οθόνη σε αυτή την ταινία είναι η πιο αγνή μορφή του εαυτού μου. Είναι πιο πολύ εγώ από ό,τι είμαι εγώ».

Για να εισχωρήσει στο ρόλο, ο Ελόρντι περνούσε καθημερινά 10 ώρες στην καρέκλα του μακιγιάζ, σύμφωνα με ένα αφιέρωμα του Variety που δημοσιεύθηκε στις 20 Αυγούστου.

«Όταν γεννιέται, δεν φοράει σχεδόν τίποτα. Το στήθος του είναι ανοιχτό και το κεφάλι του ψηλά. Στη συνέχεια, καθώς αρχίζει να νιώθει πόνο, όπως συμβαίνει σε όλους τους εφήβους, αρχίζει να καμπουριάζει τους ώμους του. Και ως ενήλικας, κλείνεται στον εαυτό του».

Ωστόσο, παρά το εξαντλητικό πρόγραμμα «monster glam», ο ντελ Τόρο δήλωσε ότι ο σταρ της σειράς Euphoria ήταν ένας πραγματικός επαγγελματίας καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Ποτέ δεν ήρθε να μου παραπονεθεί», δήλωσε ο σκηνοθέτης στο Variety. «Ποτέ δεν ήρθε να μου πει: «Είμαι κουρασμένος. Πεινάω. Μπορώ να φύγω;» Και δούλευε 20 ώρες την ημέρα».

YouTube thumbnail

«Τα μάτια του Τζέικομπ είναι γεμάτα ανθρωπιά»

Ο Ελόρντι ανέλαβε τον ρόλο του τέρατος στο πλευρό του Δρ. Βίκτορ Φρανκενστάιν που υποδύεται ο Άιζακ, μήνες αφότου ο Άντριου Γκάρφιλντ απέρριψε τον ρόλο, επικαλούμενος κωλύματα στο πρόγραμμά του.

Το 2024, ο Γκάρφιλντ — ο οποίος είχε αρχικά ανακοινωθεί ότι θα αναλάμβανε τον ρόλο — δήλωσε στο Deadline ότι ήταν «απογοητευμένος» που τελικά δεν κατάφερε να το κάνει να λειτουργήσει.

Και όπως αποκάλυψε ο Ντελ Τόρο σε μια νέα συνέντευξη στο Variety, αποφάσισε να προτείνει στον Ελόρντι να αναλάβει τον ρόλο, εξαιτίας των ματιών του τα οποία μαρτυρούν ανθρωπιά.

«Είδα το Saltburn και μου άρεσε η αθωότητα και η ειλικρίνειά του», είπε ο σκηνοθέτης. «Παίζει το θύμα ενός χαρακτήρα τύπου Τομ Ρίπλεϊ και σκέφτηκα ότι τον υποδύθηκε με μεγάλη ευελιξία».

«Τα μάτια του Τζέικομπ είναι γεμάτα ανθρωπιά», πρόσθεσε ο Ντελ Τόρο. «Τον επέλεξα λόγω των ματιών του».

Η γοτθική ταινία επιστημονικής φαντασίας είναι μια νέα εκδοχή του κλασικού μυθιστορήματος τρόμου της Μαίρη Σέλλεϋ από το 1818, που ακολουθεί έναν λαμπρό επιστήμονα ο οποίος δίνει ζωή σε ένα τερατώδες πλάσμα, με αποτέλεσμα την καταστροφή και των δύο.

*Με πληροφορίες από: People & Variety

