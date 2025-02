Ο Τζέικομπ Ελόρντι για τον ρόλο του ως αιχμάλωτος πολέμου στο «Narrow Road to the Deep North»

Ο Τζέικομπ Έλορντι χρειάστηκε να χάσει βάρος για να υποδυθεί έναν αιχμάλωτο πολέμου στη νέα σειρά του Τζάστιν Κούρζελ «The Narrow Road to the Deep North» – αλλά για τον ίδιο τον ηθοποιό «δεν επρόκειτο ακριβώς για βασανιστήριο».

Όταν το περιοδικό Variety τον ρώτησε πώς τον επηρέασε η απώλεια βάρους σε συνέντευξη Τύπου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, ο ηθοποιός των «Euphoria» και «Saltburn» είπε ότι στην πραγματικότητα η εμπειρία του στο εν λόγω εγχείρημα ήταν γαλήνια, εξαιτίας της αγάπης και της αλληλεγγύης που υπήρχε ανάμεσα στα άτομα που απαρτίζουν το cast.

«Νομίζω ότι υπήρξε κάτι πολύ βαθύ [στα γυρίσματα], και έτσι δεν αποτέλεσε βασανιστήριο», είπε ο Τζέικομπ Ελόρντι. «Υπήρχε μια αίσθηση γαλήνης που μας κυρίευσε όλους. Και φτάνεις σε ένα επίπεδο αγάπης που ξεπερνάει αυτό που έχεις συνηθίσει, επειδή όλα απογυμνώνονται και καταλήγεις στα βασικά: ‘Είναι καλά ο φίλος μου; Πώς μπορώ να βοηθήσω; Θέλεις ένα ζελεδάκι;’ ».

Ο Ελόρντι, ο οποίος εμφανίστηκε με φαβορίτες στο Φεστιβάλ (πιθανότατα λόγω του τελευταίου του ρόλου ως Χίθκλιφ στο «Wuthering Heights» της Έμεραλντ Φενέλ), πρόσθεσε ότι οι ηθοποιοί παρακολουθούσαν ο ένας τον άλλον και φρόντιζαν ο ένας τον άλλον.

«Είμαι πραγματικά ευγνώμων που το μοιράστηκα αυτό [το συναίσθημα] με αυτά τα παιδιά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου, ο Ελόρντι μίλησε για τα κίνητρά του όταν επιλέγει ρόλους, υποστηρίζοντας πως κατά κάποιο τρόπο ακολουθεί την καρδιά του.

«Δεν με ενδιαφέρει πραγματικά να κάνω ταινίες για χάρη της ψυχαγωγίας, για να βγάλω χρήματα. Είναι για να προσπαθήσω να αποτυπώσω αυτό το απίθανο συναίσθημα που όλοι έχουμε όταν βλέπουμε κάτι που έχει ουσία για εμάς».

The Narrow Road to the Deep North

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ριτσαρντ Φλαναγκαν, βραβευμένο με το Booker Prize, το «The Narrow Road to the Deep North» ακολουθεί τον γιατρό Dorrigo Evans, έναν «Ιάπωνα αιχμάλωτο πολέμου που αναγκάζεται να εργαστεί στον σιδηρόδρομο Ταϊλάνδης-Μιανμάρ», ο οποίος «στοιχειώνεται από την ανάμνηση της σχέσης του με τη γυναίκα του θείου του, Έιμι», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη.

Η σειρά παρακολουθεί τη ζωή του κατά τη διάρκεια αρκετών δεκαετιών, καθώς από στρατιώτης γίνεται αιχμάλωτος, και στην συνέχεια ήρωας και σε αξιοσέβαστο χειρουργός

Ο Τζάστιν Κουρζέλ είχε δηλώσει νωρίτερα στη διάσκεψη ότι «τα παιδιά έκαναν μια απίστευτη θυσία ώστε να χάσουν ένα τεράστιο βάρος» και ότι ήταν «απίστευτα έντονο το συναίσθημα στο πλατό και η σύνδεση που είχαν μεταξύ τους».

Εκτός από τον Τζέικομπ Ελόρντι, στο «The Narrow Road to the Deep North» πρωταγωνιστούν επίσης οι Σαϊραν Χαϊντς, Οντέσα Γιούνγκ, Ολίβια Ντεχόνγκε και Σάιμον Μπέικερ. Ο Κουρζέλ είναι γνωστός για τις ταινίες του «Macbeth» (2015), «Assassin’s Creed» (2016), «Nitram» (2021) και την περσινή ταινία «The Order».

*Με πληροφορίες από: Variety | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Ο Τζέικομπ Ελόρντι ως Dorrigo Evans στο The Narrow Road to the Deep North | Φωτoγραφία: Ingvar Kenne/Curio/Sony Pictures Television