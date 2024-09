«Ανεμοδαρμένα Ύψη»: Μάργκοτ Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι θα πρωταγωνιστήσουν στην ταινία της Έμεραλντ Φενέλ

Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Έλορντι θα πρωταγωνιστήσουν στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του «Ανεμοδαρμένα Ύψη» από την Έμεραλντ Φενέλ.

Η βραβευμένη με Όσκαρ, γνωστή για το Promising Young Woman και το περσινό Saltburn, είχε προϊδεάσει για το πρότζεκτ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά το Deadline αναφέρει τώρα ότι οι δύο ηθοποιοί συμμετέχουν στο πρότζεκτ.

Η Φενέλ είχε υπονοήσει τη διασκευή της στο Χ με την ατάκα: «Be With Me Always. Take Any Form. Drive Me Mad».

Η ιστορία

Η Μάργκοτ Ρόμπι, η οποία πρόσφατα πρωταγωνίστησε στην επιτυχία δισεκατομμυρίων δολαρίων Barbie, έχει κάνει την παραγωγή και στις δύο προηγούμενες ταινίες της Φενέλ. Ο Ελόρντι πρωταγωνίστησε στο Saltburn, το οποίο έγινε επιτυχία στο Amazon στα τέλη του 2023.

Οι λεπτομέρειες είναι ελάχιστες σχετικά με τη νέα εκδοχή της Φενέλ για το πολυαγαπημένο ρομάντζο της Έμιλι Μπροντέ. Η Φενέλ, η οποία έχει παίξει επίσης στο The Crown, θα γράψει το σενάριο, θα σκηνοθετήσει και θα κάνει την παραγωγή. Η παραγωγή με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να ξεκινήσει το 2025.

Το μυθιστόρημα έχει γνωρίσει πολλές διασκευές με την πάροδο των χρόνων, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας του Γουίλιαμ Γουάιλερ του 1939 και της εκδοχής της Άντρεα Άρνολντ του 2011.

Η ιστορία αφηγείται την ταραχώδη σχέση μεταξύ του Χίθκλιφ και της Κάθριν, τους οποίους θα υποδυθούν οι Έλορντι και Μάργκοτ Ρόμπι.

Όσα περιμένουμε

Η Μάργκοτ Ρόμπι, της οποίας η εταιρεία παραγωγής LuckyChap κυκλοφόρησε πρόσφατα την κωμωδία My Old Ass, πρόκειται επίσης να πρωταγωνιστήσει δίπλα στον Ράιαν Γκόσλινγκ σε ένα prequel του Ocean’s Eleven. Την επόμενη χρονιά θα κυκλοφορήσει επίσης το A Big Bold Beautiful Journey, μια ταινία φαντασίας που την φέρνει στο πλευρό του Κόλιν Φάρελ.

Ο Ελόρντι, γνωστός για τον ρόλο του στο δράμα Euphoria του HBO, πρόσφατα εμφανίστηκε με την Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς στο queer δράμα εποχής On Swift Horses, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Τορόντο. Θα τον δούμε επίσης στην ταινία Frankenstein του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο.

*Με πληροφορίες από: Guardian