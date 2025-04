Κάρλο Ακούτις: O 15χρονος influencer του Θεού θα ανακηρυχθεί ο πρώτος άγιος των millennials στις 27 Απριλίου

Την Κυριακή 27 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία η τελετή αγιοποίησης του Κάρλο Ακούτις, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 15 ετών. Ο 15χρονος, γνωστός και ως «influencer του Θεού», θα γίνει ο πρώτος άγιος από τη γενιά των millennials, δηλαδή όσων έχουν γεννηθεί μεταξύ του 1980 και του 2000.

Ο Κάρλο Ακούτις ήταν ένας 15χρονος Ιταλός μαθητής από τη Μόντζα της Λομβαρδίας, μια ιδιοφυΐα της πληροφορικής και πολύ πιστός. Με το μότο του “όλοι γεννιούνται ως πρωτότυπα, αλλά πολλοί πεθαίνουν ως φωτοτυπίες”, εμψύχωνε ένα πλούσιο νεανικό κοινό με προγράμματα ευαγγελισμού μέσω δημοφιλούς ιστοσελίδας, όπου σημείωνε τη σημασία της πρωτοτυπίας εκτός πλαισίων.

Του αποδίδονται δύο θαύματα, με τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας να αποδέχεται πριν ένα χρόνο την αγιοποίησή του.

Το πρώτο το 2013, όταν ένα εξάχρονο αγόρι από τη Βραζιλία, που έπασχε από σοβαρότατη δυσπλασία του παγκρέατος, άγγιξε ένα κομμάτι από την πιτζάμα με την οποία είχε κοιμηθεί λίγο πριν πεθάνει ο Ακούτις, και στη συνέχεια λέγεται ότι η δυσπλασία είχε εξαφανιστεί. Το δεύτερο το 2022, όταν μια 23χρονη φοιτήτρια από την Κόστα Ρίκα έπεσε από το ποδήλατό της και χτύπησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Απεγνωσμένη, η μητέρα της προσευχήθηκε στον τάφο του Ακούτις, όπου άφησε ένα γράμμα. Όταν επέστρεψε, η 23χρονη φέρεται να ξεκίνησε να αναρρώνει.

Δεδομένης της κατάστασης της υγείας του, δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Ποντίφικας θα τελέσει την τελετή αγιοποίησης, στην πόλη Ασίζη, όπως είχε ανακοινώσει τον περασμένο Νοέμβριο, μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η σορός του Ακούτις εκτίθεται δημόσια σε προσκύνημα χιλιάδων πιστών, ενώ πρόσφατα χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη έχει ανακατασκευαστεί τεχνητά η φωνή του 15χρονου ως ένα ψηφιακό μνημείο διαθέσιμο σε 27 γλώσσες.

📹VIDEO | The body of Blessed Carlo Acutis is exposed in Assisi, Italy, and even though authorities within the Catholic Church have said the body is not incorrupt, his almost intact appearance is astounding. Future Saint Carlo Acutis, pray for us! pic.twitter.com/97I0BTq97K

— EWTN Vatican (@EWTNVatican) November 20, 2024