Ποιος είναι ο Carlo Acutis, ο Ιταλός έφηβος που γίνεται άγιος;

Αυτή την εβδομάδα, η Καθολική Εκκλησία ανήγγειλε την αγιοποίηση ενός εφήβου με καταγωγή από την Ιταλία, ονόματι Carlo Acutis, ο οποίος πέθανε από λευχαιμία το 2006 σε ηλικία 15 ετών.

Το να αναγνωριστεί κάποιος ως άγιος στην Καθολική Εκκλησία μπορεί να πάρει δεκαετίες, και μερικές φορές ακόμη και αιώνες – μια Αργεντίνα του 18ου αιώνα ήταν το πιο πρόσφατο πρόσωπο που ανακηρύχθηκε άγιο τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.

Ενώ η επίσημη αγιοποίηση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, ο Acutis έχει ήδη αποκτήσει πιστούς οπαδούς σε όλο τον κόσμο – υπάρχουν ήδη μπλουζάκια και εικόνες αφιερωμένα στον νεαρό άγιο σε ιστότοπους όπως το Etsy και το Redbubble.

Η τελετή αγιοποίησης με επικεφαλής τον Πάπα Φραγκίσκο θα πραγματοποιηθεί στο Βατικανό το 2025, πράγμα που σημαίνει ότι η Καθολική Εκκλησία μπορεί να δώσει το όνομά του σε εκκλησίες και ενορίες και ότι θα τον θυμούνται κάθε χρόνο σε μια «γιορτή».

Εδώ είναι όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τον Acutis.

Ο Acutis γεννήθηκε στο Έντμοντον του βόρειου Λονδίνου το 1991. Αφού μετακόμισε στο Μιλάνο με τους γονείς του όταν ήταν μικρός, η μητέρα του Acutis περιγράφει πώς ο γιος της έδινε χρήματα σε φτωχούς ανθρώπους στην πόλη από την ηλικία των τριών ετών, υπερασπιζόταν ανάπηρους συμμαθητές του στο σχολείο και πήγαινε γεύματα και υπνόσακους στους άστεγους.

Thrilled by Pope Francis’ announcement of Blessed Carlo Acutis as the first millennial saint of the Catholic Church with the official date of his canonization to follow! A saint that stressed the importance of the Eucharist and shared it with others through social media pic.twitter.com/z4uopHQbwr

— Fr. Peter Wojcik (@ChicagoPriest) July 2, 2024