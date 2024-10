Ανεμοδαρμένος έρωτας: Μάργκοτ Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι πουλάνε πολύ

Ορίζοντας τους Μάργκοτ Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι -συμπρωταγωνιστές στην (ήδη) αμφιλεγόμενη κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου της Έμιλι Μπροντέ «Ανεμοδαρμένα Ύψη»- ως εραστές το μικρού μήκους film της νέας καμπάνιας για το Chanel No. 5 μπαίνει σε ένα playlist εμβληματικών διαφημιστικών spot.

Το film που έχει διαμοιραστεί από κάθε fashionista, φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Ιταλού σκηνοθέτη Luca Guadagnino (των Call Me By Your Name, Challengers, Queer).

Γυρισμένη στην Καλιφόρνια και με τίτλο «See You at 5», η ταινία απαθανατίζει τους Ρόμπι και Ελόρντι σε ένα ρομάντζο φωτισμένο με το ηλιοβασίλεμα του Big Sur – της διαδρομής-θρύλου στην ακτογραμμή της δυτικής ακτής.

Το film ξεκινάει με την παραγωγό και πρωταγωνίστρια του Barbie να στέλνει μήνυμα στον Eλόρντι (γνωστό για τους ρόλους του στα Saltburn και Priscilla), για να τη συναντήσει στις 5 το απόγευμα.

«Ένα άρωμα δημιουργεί ατμόσφαιρα και δίνει διάρκεια στις στιγμές» σχολίασε η Ρόμπι στο Wallpaper*.

Ραντεβού με ένα θρύλο

Το Chanel No. 5 δημιουργήθηκε για την Coco Chanel από τον αρωματοποιό Ernest Beaux το 1921 και είναι αναμφισβήτητα το πιο εμβληματικό άρωμα στον κόσμο ενώ κάθε καμπάνια που συνοδεύει το άρωμα θεωρείται ένα έργο τέχνης από μόνη της.

«[Ο Luca Guadagnino] σκηνοθέτησε το ‘See You at 5’ σε 35mm, προκειμένου να αποτυπώσει καλύτερα την υφή του δέρματος, τους σφυγμούς ενός πρώτου ραντεβού ανάμεσα σε μια γυναίκα και το αντικείμενο του πόθου της», αναφέρει η Chanel σε δήλωσή της.

Με μουσική υπόκρουση το Veridis Quo των Daft Punk (τον τίτλο του κομματιού που παιχνιδίζει με τη λατινική φράση quo vadis, που σημαίνει «πού πηγαίνεις;»), το μικρού μήκους φιλμ έχει συνολική διάρκεια 140 δευτερολέπτων –αρκούν για να κάνουν αυτό το φλερτ κομμάτι ενός εμπορικού μύθου.

Άλλοι σκηνοθέτες που έχουν προηγηθεί του Guadagnino είναι οι Baz Luhrmann -ο οποίος κλήθηκε από τον Kαρλ Λάγκερφελντ το 2004 να δημιουργήσει την ταινία No. 5 με πρωταγωνίστρια τη Νικόλ Κίντμαν, κάτι που επανέλαβε δέκα χρόνια μετά με το The One That I Want και το top model Gisele Bündchen– και Luc Besson.

Επιπλέον έχει προηγηθεί όλων ο Ρίντλεϊ Σκοτ του Μονομάχου που έχει υπογράψει τέσσερα εμβληματικά film καμπάνιας για το Chanel No. 5. Ανάμεσα τους και το Monuments, του 1986.

Σε αυτό η Γαλλίδα ηθοποιός Καρόλ Μπουκέ βρίσκεται σε ένα αντίστοιχο με τους Ρόμπι και Ελόρντι road trip στην αμερικανική έρημο φορώντας το ίδιο κόκκινο σακάκι -ένα κομμάτι που φοράει η τωρινή μούσα του οίκου στο film που έγινε viral με την πρεμιέρα του.

Πριν τα Ανεμοδαρμένα Ύψη

Το μικρού μήκους film «See You at 5» με πρωταγωνιστές τους Ρόμπι και Ελόρντι, βρίσκει τους δύο ανερχόμενους Αυστραλούς στο ίδιο πρότζεκτ, προοιωνίζοντας τη χημεία τους που προαπαιτείται για να είναι επιτυχημένη η κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου της Έμιλι Μπροντέ «Ανεμοδαρμένα Ύψη» στην οποία και θα πρωταγωνιστήσουν.

Η βραβευμένη με Όσκαρ, γνωστή για το Promising Young Woman και το περσινό Saltburn, είχε προϊδεάσει για το πρότζεκτ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά το Deadline αναφέρει τώρα ότι οι δύο ηθοποιοί συμμετέχουν στο πρότζεκτ.

Η Φενέλ είχε υπονοήσει τη διασκευή της στο Χ με την ατάκα: «Be With Me Always. Take Any Form. Drive Me Mad».

Η Ρόμπι, η οποία πρόσφατα πρωταγωνίστησε στην επιτυχία δισεκατομμυρίων δολαρίων Barbie, έχει κάνει την παραγωγή και στις δύο προηγούμενες ταινίες της Φενέλ και θεωρείται μια από τις πλέον ευφυείς και έξυπνες επιχειρηματικά star της γενιάς της.

Whitewashing αντιδράσεις

Η ανακοίνωση για το cast προκάλεσε πολλές διαφωνίες και ενστάσεις στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με το εμβληματικό μυθιστόρημα της Μπροντέ, ο Χίθκλιφ που θα ερμηνεύσει ο Eλόρντι είναι ξεκάθαρα ένας έγχρωμος νεαρός άνδρας.

Είτε αφρικανικής ή νοτιο-ασιατικής καταγωγής, είτε τσιγγάνος της περιόδου, σε κάθε περίπτωση μακριά από τα φυλετικά πρότυπα της Αγγλίας του 1847 και του γοτθικού setting του βιβλίου.

Στο πρωτότυπο αντίτυπο, ο Χίθκλιφ περιγράφεται ως «σκουρόχρωμος» και «μικρός Λασκάρ», ένας όρος του 19ου αιώνα για έναν Ινδό ναυτικό.

Η επιλογή του Αυστραλού με καταγωγή από την Ισπανία, Ελόρντι αλλά και της 34χρονης Ρόμπι (είναι πολύ μεγάλη για να ερμηνεύσει την έφηβη ηρωίδα Κάθριν, σημείωσαν πολλοί) συζητήθηκε και δίχασε με το BBC να ορίζει το cast ως μια από τις πλέον ατυχείς στιγμές στη βιομηχανία.

Το diversity πνέει τα λοίσθια

Όταν όλοι παλεύουν για ορατότητα και διαφορετικότητα, όταν οι λέξεις inclusivity και diversity πρέπει να ακουστούν και να καθιερωθούν στην ποπ κουλτούρα, πόσο δίκαιο είναι να επιλέγονται δύο καθιερωμένοι, λευκοί star ως πρωταγωνιστές αυτού του ρομάντζου που στοιχειώνει σελίδες;

Βέβαια η νέα απόπειρα δεν είναι η μόνη που έχει επιλέξει αυτό το δρόμο. Το μυθιστόρημα έχει γνωρίσει πολλές διασκευές μέσα στο χρόνο. Από όλες μόλις μία σεβάστηκε το όραμα της Μπροντέ για τον Χίθκλιφ που παραήταν πάντα πολύ μελαμψός για τη μεγάλη οθόνη.

Ίδια λάθη, ίδιοι καιροί;