Ο Πάπας Φραγκίσκος, ο πρώτος Πάπας από την Λατινική Αμερική, πέθανε σε ηλικία 88 ετών, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό.

Σε όλη του τη ζωή αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας με γενναιότητα και καλό χιούμορ. Ήταν μια ζωή που τον οδήγησε από μια φτωχή παιδική ηλικία στο Μπουένος Άιρες στον ηγέτη των 1,3 δισεκατομμυρίων πιστών της Καθολικής Εκκλησίας ως τον 266ο Πάπα.

Ενώ ο κόσμος παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον θάνατό του, αναμνήσεις από τα νεότερα χρόνια της ζωής του έρχονται στην επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένης της ερωτικής του ιστορίας με την Αμαλία Νταμόντε, τη γυναίκα που θα μπορούσε να αλλάξει το πεπρωμένο του.

Όταν ο Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο ήταν 12 ετών, ερωτεύτηκε ένα κορίτσι που το έλεγαν Αμάλια.

Ο Χόρχε και η Αμάλια ήταν δύο έφηβοι που μοιράστηκαν στιγμές χαράς και παιχνιδιού στους δρόμους του Μπουένος Άιρες. Γνωρίστηκαν στη γειτονιά τους και ο δεσμός τους σύντομα έγινε ρομαντική σχέση.

