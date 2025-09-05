«Soft porn, πραγματικά φρικτό» – Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία

«Το Fifty Shades of Grey» βρήκε τον άξιο ανταγωνιστή του» λένε ορισμένοι, ενδεχομένως συντηρητικοί ή φανατικοί της κλασικής λογοτεχνίας θεατές, οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους βλέποντας το τρέιλερ της ταινίας «Wuthering Heights» της Έμεραλντ Φένελ που θα κυκλοφορήσει την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2026 και περιλαμβάνει πολλές ερωτικές σκηνές. Η ταινία, με πρωταγωνιστές τους Μάργκοτ Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι, είναι μια διασκευή του κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ από το 1847, που αφορά δύο οικογένειες γαιοκτημόνων, οι οποίες ζουν στα βουνά του Δυτικού Γιορκσάιρ. Ωστόσο, το τρέιλερ που μόλις κυκλοφόρησε εστιάζει περισσότερο στη σεξουαλική σχέση μεταξύ των χαρακτήρων της Ρόμπι και του Ελόρντι, της Κάθριν και του Χίθκλιφ.

Το βίντεο διάρκειας ενάμισι λεπτού, με μουσική υπόκρουση το τραγούδι «Everything is romantic» της Charli XCX από το άλμπουμ της «Brat», δείχνει τον 28χρονο Ελόρντι να γλείφει τα δάχτυλα της Ρόμπι, καθώς και κάποιον να βάζει το δάχτυλό του στο στόμα ενός ψαριού.

Κοντινά πλάνα σε δαγκωμένα χείλη

Περιλαμβάνει επίσης υγρές εικόνες με κρόκους αυγών που τρέχουν στα δάχτυλα κάποιου και ζύμη που πλάθεται με τα χέρια κάποιου άλλου. Ίχνη από BDSM εμφανίστηκαν επίσης στο τρέιλερ.

Ο Ελόρντι παρουσιάζεται χωρίς μπλούζα σε κάποιες σκηνές και χαρίζει πολλές καυτές στιγμές με τη Ρόμπι, 35 ετών. Συγκεκριμένα ο γυμνός Χίθκλιφ εμφανίζεται στα τέσσερα, με την σημαδεμένη πλάτη του μούσκεμα στον ιδρώτα, ενώ το ζουμ εστιάζει στο μπούστο της Κάθριν που αναπνέει βαριά, πριν αποκαλυφθεί ότι απλά ονειροπολεί.

Οι σκέψεις της έχουν προκληθεί από τα χέρια που ζυμώνουν ερωτικά τη ζύμη του ψωμιού και τους κρόκους των αυγών, που λέγαμε παραπάνω.

Η φορτισμένη σκηνή ακολουθείται από κλιπ με τη Ρόμπι να λαχανιάζει καθώς το κορσέ της σφίγγεται επιθετικά από μια υπηρέτρια, μαζί με κοντινά πλάνα από δαγκωμένα χείλη, δεμένα μάτια, μαστίγια και δεσμά.

Η Λουίζ Τουτ, αναπληρώτρια συντάκτρια του περιοδικού Screen International, που ασχολείται με την κινηματογραφική βιομηχανία, χαιρέτισε την ανανέωση ως μια «λαμπρή κίνηση» που το νεανικό κοινό δεν θα μπορεί να αντισταθεί

Ποιος θα έβλεπε το παραδοσιακός έργο;

«Θέλεις να σταματήσω;» ρωτάει ο Χίθκλιφ σε κάποιο σημείο. «Όχι», απαντά η λαχανιασμένη Κάθριν Έρσνω.

Πιθανότατα δεν είναι ακριβώς αυτό που η Έμιλι Μπροντέ φανταζόταν για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» όταν το έγραφε στο Γιορκσάιρ πριν από σχεδόν 200 χρόνια.

«Είναι ακριβώς αυτό που περιμέναμε από τη Φένελ», δήλωσε η Τουτ.

«Μια απλή παραδοσιακή διασκευή του έργου Ανεμοδαρμένα Ύψη θα δυσκολευόταν πολύ να βρει κάποιον που θα ήθελε να την δει στον κινηματογράφο. Αλλά αυτή η εκδοχή είναι κινηματογραφική, συναρπαστική και νεανική».

«Έτσι έκαναν τον Χίθκλιφ λευκό, την Κάθριν ξανθιά και πρόσθεσαν BDSM; Αυτό δεν είναι τα Ανεμοδαρμένα Ύψη… lol»

«Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι: Έκδοση του 1800»

«Κλείνει έντονα προς την ακολασία» σχολιάζει κάποιος στο Χ, ενώ κάποιος άλλος γράφει: «πραγματικά φρικτό».

«Μόλις είδα το teaser για το #WutheringHeights και είναι πολύ χειρότερο από ό,τι περίμενα… Μόνο εγώ το βλέπω έτσι ή έχει μια αίσθηση soft porn…κάτι;», έγραψε κάποιος τρίτος.

«Δεν χρειάζεται όλα να είναι πορνογραφικά» πρόσθεσε άλλος.

«Έτσι έκαναν τον Χίθκλιφ λευκό, την Κάθριν ξανθιά και πρόσθεσαν BDSM; Αυτό δεν είναι τα Ανεμοδαρμένα Ύψη… lol» σχολίασε άλλος ενώ ένας πιο δυσαρεστημένος επισήμανε: «Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα Ανεμοδαρμένα Ύψη, μοιάζει περισσότερο με μια προσαρμογή του Bodice Ripper / Bridgerton. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν η Φένελ με αυτό το έργο, είναι πραγματικά φρικτό και προσβλητικό για το αρχικό υλικό».

Οι θαυμαστές συνέκριναν επίσης το τρέιλερ με την ερωτική σειρά «Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι».

«Το έργο της Έμιλι Μπροντέ μετατράπηκε στις Πενήντα Αποχρώσεις» έγραψε κάποιος στο X ενώ ένας άλλος στο YouTube αστειεύτηκε: «Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι: Έκδοση του 1800».

Οι χαρακτήρες τους είναι «ψυχροί» και «αντιπαθητικοί»

Σύμφωνα με το World of Reel, η διασκευή του Φένελ προβλήθηκε σε δοκιμαστική προβολή τον περασμένο μήνα στο Ντάλας και η αντίδραση του κοινού ήταν «ανάμεικτη». Ένας θεατής φέρεται να περιέγραψε την ταινία ως «επιθετικά προκλητική και τονικά τραχιά».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταινία ξεκινά με μια δημόσια απαγχονισμό, όπου «ένας καταδικασμένος άνδρας εκσπερματώνει στη μέση της εκτέλεσης, προκαλώντας μια οργιαστική φρενίτιδα στο πλήθος που παρακολουθεί».

Σύμφωνα, πάλι, με το World of Reel, στην ταινία υπάρχουν επίσης «αρκετές σκηνές αυνανισμού» και μια σκηνή όπου «μια γυναίκα είναι δεμένη με τα ηνία ενός αλόγου για μια συνάντηση με στοιχεία BDSM».

Ωστόσο, ένας από τους συμμετέχοντες δήλωσε στον ιστότοπο ότι η Ρόμπι και ο Ελόρντι «έχουν πιστές ερμηνείες με εξαιρετική χημεία», αν και οι χαρακτήρες τους είναι «ψυχροί» και «αντιπαθητικοί».

Η Φένελ είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τους δύο ηθοποιούς στην επίσης προκλητική ταινία «Saltburn» του 2023 -η Φένελ σκηνοθέτησε και παρήγαγε το έργο, η Ρόμπι ήταν παραγωγός μαζί της και ο Ελόρντι πρωταγωνίστησε μαζί με τους Μπάρι Κίογκαν και Ρόζαμουντ Πάικ.

Η σταρ της ταινίας «Barbie» μίλησε στο MTV για την ταινία τον Αύγουστο: «Περιμένετε και θα δείτε. Είναι τρελό. Είναι υπέροχο. Είναι φανταστικό».

*Η ταινία Ανεμοδαρμένα Ύψη θα κυκλοφορήσει στις 14 Φεβρουαρίου 2026.

*Με στοιχεία από thetimes.com και nypost.com