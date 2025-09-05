magazin
«Soft porn, πραγματικά φρικτό» – Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία
Fizz 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:30

«Soft porn, πραγματικά φρικτό» – Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία

Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι πρωταγωνιστούν στο προκλητικό τρέιλερ της ταινίας «Wuthering Heights» (Ανεμοδαρμένα Ύψη), το οποίο ωστόσο σχολιάζεται αρνητικά από τους παραδοσιακούς λάτρεις της Έμιλι Μπροντέ.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

«Το Fifty Shades of Grey» βρήκε τον άξιο ανταγωνιστή του» λένε ορισμένοι, ενδεχομένως συντηρητικοί ή φανατικοί της κλασικής λογοτεχνίας θεατές, οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους βλέποντας το τρέιλερ της ταινίας «Wuthering Heights» της Έμεραλντ Φένελ που θα κυκλοφορήσει την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2026 και περιλαμβάνει πολλές ερωτικές σκηνές. Η ταινία, με πρωταγωνιστές τους Μάργκοτ Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι, είναι μια διασκευή του κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ από το 1847, που αφορά δύο οικογένειες γαιοκτημόνων, οι οποίες ζουν στα βουνά του Δυτικού Γιορκσάιρ. Ωστόσο, το τρέιλερ που μόλις κυκλοφόρησε εστιάζει περισσότερο στη σεξουαλική σχέση μεταξύ των χαρακτήρων της Ρόμπι και του Ελόρντι, της Κάθριν και του Χίθκλιφ.

Το βίντεο διάρκειας ενάμισι λεπτού, με μουσική υπόκρουση το τραγούδι «Everything is romantic» της Charli XCX από το άλμπουμ της «Brat», δείχνει τον 28χρονο Ελόρντι να γλείφει τα δάχτυλα της Ρόμπι, καθώς και κάποιον να βάζει το δάχτυλό του στο στόμα ενός ψαριού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Wuthering Heights Movie (@wutheringheightsmovie)

Κοντινά πλάνα σε δαγκωμένα χείλη

Περιλαμβάνει επίσης υγρές εικόνες με κρόκους αυγών που τρέχουν στα δάχτυλα κάποιου και ζύμη που πλάθεται με τα χέρια κάποιου άλλου. Ίχνη από BDSM εμφανίστηκαν επίσης στο τρέιλερ.

Ο Ελόρντι παρουσιάζεται χωρίς μπλούζα σε κάποιες σκηνές και χαρίζει πολλές καυτές στιγμές με τη Ρόμπι, 35 ετών. Συγκεκριμένα ο γυμνός Χίθκλιφ εμφανίζεται στα τέσσερα, με την σημαδεμένη πλάτη του μούσκεμα στον ιδρώτα, ενώ το ζουμ εστιάζει στο μπούστο της Κάθριν που αναπνέει βαριά, πριν αποκαλυφθεί ότι απλά ονειροπολεί.

Οι σκέψεις της έχουν προκληθεί από τα χέρια που ζυμώνουν ερωτικά τη ζύμη του ψωμιού και τους κρόκους των αυγών, που λέγαμε παραπάνω.

Η φορτισμένη σκηνή ακολουθείται από κλιπ με τη Ρόμπι να λαχανιάζει καθώς το κορσέ της σφίγγεται επιθετικά από μια υπηρέτρια, μαζί με κοντινά πλάνα από δαγκωμένα χείλη, δεμένα μάτια, μαστίγια και δεσμά.

Η Λουίζ Τουτ, αναπληρώτρια συντάκτρια του περιοδικού Screen International, που ασχολείται με την κινηματογραφική βιομηχανία, χαιρέτισε την ανανέωση ως μια «λαμπρή κίνηση» που το νεανικό κοινό δεν θα μπορεί να αντισταθεί

Ποιος θα έβλεπε το παραδοσιακός έργο;

«Θέλεις να σταματήσω;» ρωτάει ο Χίθκλιφ σε κάποιο σημείο. «Όχι», απαντά η λαχανιασμένη Κάθριν Έρσνω.

Πιθανότατα δεν είναι ακριβώς αυτό που η Έμιλι Μπροντέ φανταζόταν για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» όταν το έγραφε στο Γιορκσάιρ πριν από σχεδόν 200 χρόνια.

Η Λουίζ Τουτ, αναπληρώτρια συντάκτρια του περιοδικού Screen International, που ασχολείται με την κινηματογραφική βιομηχανία, χαιρέτισε την ανανέωση ως μια «λαμπρή κίνηση» που το νεανικό κοινό δεν θα μπορεί να αντισταθεί.

«Είναι ακριβώς αυτό που περιμέναμε από τη Φένελ», δήλωσε η Τουτ.

«Μια απλή παραδοσιακή διασκευή του έργου Ανεμοδαρμένα Ύψη θα δυσκολευόταν πολύ να βρει κάποιον που θα ήθελε να την δει στον κινηματογράφο. Αλλά αυτή η εκδοχή είναι κινηματογραφική, συναρπαστική και νεανική».

«Έτσι έκαναν τον Χίθκλιφ λευκό, την Κάθριν ξανθιά και πρόσθεσαν BDSM; Αυτό δεν είναι τα Ανεμοδαρμένα Ύψη… lol»

YouTube thumbnail

«Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι: Έκδοση του 1800»

«Κλείνει έντονα προς την ακολασία» σχολιάζει κάποιος στο Χ, ενώ κάποιος άλλος γράφει: «πραγματικά φρικτό».

«Μόλις είδα το teaser για το #WutheringHeights και είναι πολύ χειρότερο από ό,τι περίμενα… Μόνο εγώ το βλέπω έτσι ή έχει μια αίσθηση soft porn…κάτι;», έγραψε κάποιος τρίτος.

«Δεν χρειάζεται όλα να είναι πορνογραφικά» πρόσθεσε άλλος.

«Έτσι έκαναν τον Χίθκλιφ λευκό, την Κάθριν ξανθιά και πρόσθεσαν BDSM; Αυτό δεν είναι τα Ανεμοδαρμένα Ύψη… lol» σχολίασε άλλος ενώ ένας πιο δυσαρεστημένος επισήμανε: «Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα Ανεμοδαρμένα Ύψη, μοιάζει περισσότερο με μια προσαρμογή του Bodice Ripper / Bridgerton. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν η Φένελ με αυτό το έργο, είναι πραγματικά φρικτό και προσβλητικό για το αρχικό υλικό».

Οι θαυμαστές συνέκριναν επίσης το τρέιλερ με την ερωτική σειρά «Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι».

«Το έργο της Έμιλι Μπροντέ μετατράπηκε στις Πενήντα Αποχρώσεις» έγραψε κάποιος στο X ενώ ένας άλλος στο YouTube αστειεύτηκε: «Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι: Έκδοση του 1800».

Οι χαρακτήρες τους είναι «ψυχροί» και «αντιπαθητικοί»

Σύμφωνα με το World of Reel, η διασκευή του Φένελ προβλήθηκε σε δοκιμαστική προβολή τον περασμένο μήνα στο Ντάλας και η αντίδραση του κοινού ήταν «ανάμεικτη». Ένας θεατής φέρεται να περιέγραψε την ταινία ως «επιθετικά προκλητική και τονικά τραχιά».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταινία ξεκινά με μια δημόσια απαγχονισμό, όπου «ένας καταδικασμένος άνδρας εκσπερματώνει στη μέση της εκτέλεσης, προκαλώντας μια οργιαστική φρενίτιδα στο πλήθος που παρακολουθεί».

Σύμφωνα, πάλι, με το World of Reel, στην ταινία υπάρχουν επίσης «αρκετές σκηνές αυνανισμού» και μια σκηνή όπου «μια γυναίκα είναι δεμένη με τα ηνία ενός αλόγου για μια συνάντηση με στοιχεία BDSM».

Ωστόσο, ένας από τους συμμετέχοντες δήλωσε στον ιστότοπο ότι η Ρόμπι και ο Ελόρντι «έχουν πιστές ερμηνείες με εξαιρετική χημεία», αν και οι χαρακτήρες τους είναι «ψυχροί» και «αντιπαθητικοί».

Η Φένελ είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τους δύο ηθοποιούς στην επίσης προκλητική ταινία «Saltburn» του 2023 -η Φένελ σκηνοθέτησε και παρήγαγε το έργο, η Ρόμπι ήταν παραγωγός μαζί της και ο Ελόρντι πρωταγωνίστησε μαζί με τους Μπάρι Κίογκαν και Ρόζαμουντ Πάικ.

Η σταρ της ταινίας «Barbie» μίλησε στο MTV για την ταινία τον Αύγουστο: «Περιμένετε και θα δείτε. Είναι τρελό. Είναι υπέροχο. Είναι φανταστικό».

*Η ταινία Ανεμοδαρμένα Ύψη θα κυκλοφορήσει στις 14 Φεβρουαρίου 2026.

*Με στοιχεία από thetimes.com και nypost.com

Vita.gr
Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle
Fizz 05.09.25

Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle

«Είμαι εκεί για να υποστηρίξω την ταινία μου και τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην παραγωγή της, και δεν είμαι εκεί για να μιλήσω για τζιν», είπε μεταξύ άλλων η Σίντνεϊ Σουίνι

Σύνταξη
«Ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως πρόκειται για τέρας»: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πατέρας του και ο «θείος» Τζον Κάντι
Έβλεπε μπροστά 05.09.25

«Ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως πρόκειται για τέρας»: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πατέρας του και ο «θείος» Τζον Κάντι

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν «υποκλίθηκε» στον αδικοχαμένο ηθοποιό Τζον Κάντι, ο οποίος ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως ο πατέρας του σταρ του Χόλιγουντ ήταν ένας κακοποιητικός χαρακτήρας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δύο Ξένοι: Οι αντιδράσεις του Αλέξανδρου Ρήγα για το guest της Δέσποινας Βανδή – Ποια προτιμούσε
Fizz 05.09.25

Δύο Ξένοι: Οι αντιδράσεις του Αλέξανδρου Ρήγα για το guest της Δέσποινας Βανδή - Ποια προτιμούσε

Η Δέσποινα Βανδή, υποδύθηκε στη σειρά «Δύο Ξένοι» τη Χαρούλα, μια λαϊκή τραγουδίστρια που διασκέδαζε τους φαντάρους, στο στρατόπεδο που υπηρετούσε ο Αποστόλης (Αλέξανδρος Ρήγας).

Σύνταξη
«Είμαι αηδιασμένος»: Ο κομμωτής της Νταϊάνα για την ξανθιά Κέιτ Μίντλετον – «Φοράει περούκα;»
Τοξικότητα 04.09.25

«Είμαι αηδιασμένος»: Ο κομμωτής της Νταϊάνα για την ξανθιά Κέιτ Μίντλετον – «Φοράει περούκα;»

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε στις επίσημες εμφανίσεις με ένα νέο, φωτεινό look που προκάλεσε θύελλα σχολίων. Ο Σαμ ΜακΝάιτ, ο θρυλικός κομμωτής της πριγκίπισσας Νταϊάνα, πήρε θέση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη Διεθνή Έκθεση, προαναγγέλλει ο Κικίλιας
OT FORUM 05.09.25

Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη ΔΕΘ, προαναγγέλλει ο Κικίλιας

«Τα νησιά μας είναι στρατηγικό πλεονέκτημα και πηγή εσόδων και πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να τα στηρίζουμε», ανέφερε επίσης στο OT FORUM ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
89η ΔΕΘ – OT FORUM, Παπαστεργίου: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο
OT FORUM 05.09.25

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο, λέει ο Παπαστεργίου

«Έχουν γίνει πολλά πράγματα σε σχέση με πέρυσι», είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου σημειώνοντας ωστόσο ότι φέτος είναι μια κρίσιμη περίοδος, καθώς πλέον ολοκληρώνονται κρίσιμα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Σύνταξη
Μέιγουεδερ – Τάισον: Η «επίδειξη του αιώνα» που ετοιμάζεται για το 2026
Άλλα Αθλήματα 05.09.25

Μέιγουεδερ – Τάισον: Η «επίδειξη του αιώνα» που ετοιμάζεται για το 2026

Παρότι δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το event θα διοργανωθεί από την CSI Sports/Fight Sports και ήδη υπάρχουν δηλώσεις των Μέιγουεδερ και Τάισον.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle
Fizz 05.09.25

Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle

«Είμαι εκεί για να υποστηρίξω την ταινία μου και τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην παραγωγή της, και δεν είμαι εκεί για να μιλήσω για τζιν», είπε μεταξύ άλλων η Σίντνεϊ Σουίνι

Σύνταξη
Ουκρανία: Πέρα από εδαφικό και εγγυήσεις ασφαλείας – Οι «ξεχασμένοι» όροι Πούτιν που θα βρει μπροστά της η ΕΕ
Αγνοούνται 05.09.25

Πέρα από το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας - Οι «ξεχασμένοι» όροι του Πούτιν που θα βρει μπροστά της η ΕΕ

Η ΕΕ αγνοεί επί τούτω πάγιους όρους του Πούτιν για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία - Αποτελούν μια μπλόφα του Ρώσου ηγέτη στη διαπραγματευτική παρτίδα πόκερ που παίζει με τη δυτική συμμαχία;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Μνημείο πανικού η απάντηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη «Μαύρη Βίβλο»
Δράσεις «βιτρίνας» 05.09.25

ΠΑΣΟΚ: Μνημείο πανικού η απάντηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη «Μαύρη Βίβλο»

«Αντί να δώσουν ουσιαστικά στοιχεία, αντί να σταθούν με ειλικρίνεια απέναντι στα ερωτήματα που τους έθεσε το ΠΑΣΟΚ, κατέφυγαν σε μία μακροσκελή 'έκθεση ιδεών' με αυτοθαυμασμό», λέει η Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Εκατοντάδες εργαζόμενοι συνελήφθησαν σε μεγάλη επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai
Τζόρτζια 05.09.25

Εκατοντάδες εργαζόμενοι συνελήφθησαν σε μεγάλη επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai

Η Νότια Κορέα δηλώνει ανησυχία μετά τη σύλληψη τουλάχιστον 450 ατόμων σε εργοτάξιο στη Τζόρτζια όπου κατασκευάζονται μπαταρίες για αυτοκίνητα Hyundai και Kia

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή
Αποκάλυψη 05.09.25

Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή

Ο Ντέιβιντ Μπόουι, πριν το θάνατο του, ήθελε να ανεβάσει ένα θεατρικό μιούζικαλ για τη ζωή στο Λονδίνο του 18ου αιώνα αποκαλύπτουν νέα ευρήματα σε νέα έκθεση στο Μουσείο Victoria & Albert (V&A)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αλέξης Τσίπρας: Οδηγούμαστε στα βράχια αν δεν αλλάξουμε ρότα – Σχέδιο για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Νέα ηχηρή παρέμβαση 05.09.25 Upd: 18:46

Αλέξης Τσίπρας: Οδηγούμαστε στα βράχια αν δεν αλλάξουμε ρότα – Σχέδιο για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Τον δρόμο για αλλαγές που θα βελτιώσουν άμεσα τη ζωή των πολλών, με μερίδιο στην ανάπτυξη για όλους και όχι για λίγους, ανέδειξε ο Αλ. Τσίπρας. Είπε «όχι στην Ελλάδα της αδικίας της αναξιοκρατίας και της διαφθοράς, των επιδοτούμενων κομματικών στελεχών με Πόρσε».

Σύνταξη
ΠΟΥ: Προειδοποιεί κατά του λιμού στη Γάζα και καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την καταστροφή
Ανθρωπογενής κρίση 05.09.25

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ προειδοποιεί κατά του λιμού στη Γάζα - Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την καταστροφή

«Πρόκειται για μια καταστροφή, που το Ισραήλ θα μπορούσε να είχε αποτρέψει και μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή», διεμήνυσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους

Σύνταξη
FIFA: Πάνω από 12.000 παίκτες άλλαξαν ομάδα
Ποδόσφαιρο 05.09.25

FIFA: Πάνω από 12.000 παίκτες άλλαξαν ομάδα

Η FIFA κατέγραψε το υψηλότερο ποσό όλων των εποχών στις διεθνείς μεταγραφές, με την Αγγλία να ηγείται και το γυναικείο ποδόσφαιρο να παρουσιάζει εκρηκτική ανάπτυξη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μανιάτης στην Κομισιόν: Η κυβέρνηση καταστρέφει τον καλύτερο βιοτεχνικό κλάδο της Ελλάδας
«Επιτελική ανικανότητα» 05.09.25

Μανιάτης στην Κομισιόν: Η κυβέρνηση καταστρέφει τον καλύτερο βιοτεχνικό κλάδο της Ελλάδας

Μια ακόμα περίπτωση «αδιαφάνειας, διαφθοράς και τραγικής ανικανότητας της κυβέρνησης» στη διαχείριση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης καταγγέλλει στην ΕΕ ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων κατά του διατάγματος Τραμπ για την «όμορφη» αρχιτεκτονική
Culture Live 05.09.25

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων κατά του διατάγματος Τραμπ για την «όμορφη» αρχιτεκτονική

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων αντιτίθεται στο διάταγμα που επιβάλλει την κλασική αρχιτεκτονική στα ομοσπονδιακά κτίρια, κάνοντας λόγο για αύξηση κόστους και περιορισμό τοπικής συμμετοχής

Σύνταξη
Πατήσια: «Αρνιόταν να πάει στον γιατρό όσο και να φωνάζαμε εμείς» λέει ο πατέρας της 34χρονης
«Είμαι πληγωμένος» 05.09.25

Πατήσια: «Αρνιόταν να πάει στον γιατρό όσο και να φωνάζαμε εμείς» λέει ο πατέρας της 34χρονης

Ο πατέρας της 34χρονης δεν καταλογίζει την παραμικρή ευθύνη στον γαμπρό του - Η οικογένεια είναι βυθισμένη στο πένθος μετά από την ανείπωτη τραγωδία που διαδραματίστηκε στα Πατήσια

Σύνταξη
Άρης: Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί στον Άρη

Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ για την τεχνική ηγεσία του Άρη και τα αρκετά προβλήματα που έχει να διαχειριστεί ο 61χρονος Ισπανός τεχνικός στους «κιτρινόμαυρους».

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων
Επικαιρότητα 05.09.25

ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων

«Αποκαλύπτεται ότι οι πυροσβέστες συμμετέχουν σε ασκήσεις πυρηνικού και χημικού πολέμου στα ίδια πεδία που θα ασκούνται σε απόσταση αναπνοής Νατοϊκά και ρωσικά στρατεύματα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Economist Summit 05.09.25 Upd: 17:58

Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Για την ουσία της πολιτικής ως μέσο βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων και των προοπτικών της χώρας μιλά ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist, αποδεικνύοντας το αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής και δίνοντας όραμα για το μέλλον.

Σύνταξη
Συνάντηση με εκπροσώπους της OpenAI είχε ο Τάκης Θεοδωρικάκος – Αύριο υπογράφεται Μνημόνιο Συνεργασίας
Θεσσαλονίκη 05.09.25

Συνάντηση με εκπροσώπους της OpenAI είχε ο Τάκης Θεοδωρικάκος – Αύριο υπογράφεται Μνημόνιο Συνεργασίας

Στόχος «να δώσουμε ουσιαστική ώθηση στις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις και να τις φέρουμε στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη», λέει ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ
Μητέρα Ρωσία 05.09.25

Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ

Η επιστροφή του Διαγωνισμού Τραγουδιού Intervision υπό την αιγίδα του Κρεμλίνου αποτελεί ένα ενδιαφέρον κράμα πολιτικής σκοπιμότητας και πολιτιστικής νοσταλγίας σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η «κατάρα» του Ράμσεϊ με τους θανάτους «χτύπησε» και τον Τζόρτζιο Αρμάνι (pic)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Η «κατάρα» του Ράμσεϊ με τους θανάτους «χτύπησε» και τον Τζόρτζιο Αρμάνι (pic)

Η φημολογούμενη «κατάρα» του Άαρον Ράμσεϊ -σύμφωνα με την οποία όποτε σκοράρει- να «φεύγει» κι ένας διάσημος... επιβεβαιώθηκε και στην περίπτωση του Ιταλού σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι,

Σύνταξη
