Όπως όλα δείχνουν, η χημεία των Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ στην οθόνη θα ειναι εκρηκτική

Οι πρωταγωνιστές της πολυαναμενόμενης ταινίας «A Big Bold Beautiful Journey», Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ, έδωσαν μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο περιοδικό Variety, όπου και μίλησαν τόσο για την αμοιβαία εκτίμηση που τρέφουν ο ένας για την άλλη, όσο και για την αγάπη τους για το νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ που μας έχουν ετοιμάσει.

«Υποψιαζόμουν ότι θα είχαμε χημεία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις μέχρι να αρχίσεις να παίζεις», είπε η Ρόμπι στον βραβευμένο με Emmy δημοσιογράφο Μαρκ Μάλκιν, ενώ εκείνη και ο Φάρελ προωθούσαν την ταινία στο Μπέβερλι Χιλς. «Αλλά είχα την υποψία ότι θα λειτουργούσε».

«Όλα ήταν αλήθεια»

Οι ηθοποιοί υποδύονται τη Σάρα και τον Ντέιβιντ, δύο άγνωστους που συναντιούνται αφού νοικιάζουν αυτοκίνητα από μια μυστηριώδη εταιρεία. Καθώς ακολουθούν τις οδηγίες ενός GPS, περνούν από πολλές πόρτες που τους μεταφέρουν σε μακρινές αναμνήσεις από την παιδική τους ηλικία – σε μεγάλο βαθμό πληγωτικές στιγμές που διαμόρφωσαν τους ενήλικες ανθρώπους που έγιναν.

«Έχω ακούσει εκπληκτικά πράγματα για την [Μάργκοτ Ρόμπι] όλα αυτά τα χρόνια από ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί μαζί της τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα», είπε ο Φάρελ, προσθέτοντας: «Λένε ότι είναι υπέροχος άνθρωπος… Είναι πολύ γλυκιά, έχει χιούμορ. Είναι προφανώς μια λαμπρή ηθοποιός, αλλά δεν το ανέφεραν αυτό γιατί είναι προφανές, και τα άλλα πράγματα που δεν ήξερα, και όλα ήταν αλήθεια».

Margot Robbie says her love for Harley Quinn runs deep: “You can’t get sick of Harley. I love her so deeply. I always had high hopes for her, like Batman — a character that lives on long after I’ve had a go at it.” Robbie also teases that a Harley Quinn–Penguin crossover with… pic.twitter.com/LkbWxJTWi8 — Variety (@Variety) August 22, 2025

«Είναι μαγική, είναι όμορφη, είναι ρομαντική»

Αν και πολλές από τις αναμνήσεις στις οποίες επιστρέφουν οι χαρακτήρες τους είναι τραυματικές, η ταινία «A Big Bold Beautiful Journey», δεν είναι καθόλου σκοτεινή. «Παρόλο που έχει πολλά σκοτεινά σημεία, είναι μια πολύ ανάλαφρη ταινία», είπε η Μάργκοτ Ρόμπι στον Μάλκιν.

«Είναι μαγική, είναι όμορφη, είναι ρομαντική και πραγματεύεται πράγματα της πραγματικής ζωής, [αλλά] ένιωθα σαν να βρισκόμασταν σε μια φούσκα κάθε μέρα και φοβόμουν ότι θα τελειώσει. Αυτό ήταν το μόνο αρνητικό — φοβόμουν ότι θα τελειώσει», πρόσθεσε.

Ο Φάρελ με την σειρά του ανέφερε: «[Η ταινία] περιστρέφεται γύρω από τον πόνο, την απώλεια, τη θλίψη, τη μοναξιά και όλα αυτά τα πολύ ανθρώπινα πράγματα με τα οποία όλοι μας παλεύουμε, αλλά ποτέ δεν έχω χρησιμοποιήσει τη λέξη «σκοτάδι» για να περιγράψω αυτή την ταινία. Όχι. Δεν υπάρχει σκοτάδι σε αυτήν. Αυτά τα πράγματα από μόνα τους δεν είναι σκοτεινά. Μπορεί να είναι οδυνηρά, αλλά δεν είναι σκοτεινές εμπειρίες.

Η ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Σεπτεμβρίου.

*Με στοιχεία από: Variety