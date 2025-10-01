Το νέο τρέιλερ του γοτθικού «Frankenstein» αποκαλύπτει επιτέλους το τέρας-Τζέικομπ Ελόρντι

Το Netflix κυκλοφόρησε ένα νέο τρέιλερ για την ταινία «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, το οποίο περιλαμβάνει το τέρας που ενσαρκώνει ο Τζέικομπ Ελόρντι, το οποίο είχε παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κρυμμένο στα προηγούμενα πλάνα που είχαν αποκαλυφθεί.

Το τρέιλερ της ταινίας μας πάει μια βόλτα από το εργαστήριο του Βίκτορ Φρανκενστάιν, ενώ γοργά γοργά περνάει στο χάος που προκαλεί το τέρας-δημιούργημα του επίστημονα, το οποίο έχει βαλθεί να βρει τον δημιουργό που το εγκατέλειψε.

Μαζί με τον Έλορντι, το νέο τρέιλερ περιλαμβάνει επίσης επιπλέον σκηνές με τον Όσκαρ Άιζακ στο ρόλο του Βίκτορ Φον Φρανκενστάιν και τη Μία Γκοθ στο ρόλο της Ελίζαμπεθ Λαβένζα, της αρραβωνιαστικιάς του παράφρονα επιστήμονα, καθώς και τα διάφορα σκηνικά της ταινίας που μαρτυρούν πολυτέλεια, από ένα πλοίο που έχει αγκυροβολήσει μέχρι ένα πάρτι που σφύζει από ζωή.

Η επική διασκευή του εμβληματικού μυθιστορήματος της Αγγλίδας συγγραφέως Μαίρη Σέλλεϋ έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, πριν προβληθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Telluride και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

«Έχει να κάνει με τη συγχώρεση, την κατανόηση»

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο εργαζόταν επί δεκαετίες για τη διασκευή του «Φρανκενστάιν», προτού τελικά το Netflix αναλάβει να το κουβαλήσει στους ώμους της, σε ότι αφορά την κυκλοφορία.

Σε αφιέρωμα του Variety για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης εξήγησε ότι «η συνήθης προσέγγιση του Φρανκενστάιν έχει να κάνει με την επιστήμη που έχει πάρει λάθος δρόμο. Για μένα, όμως, έχει να κάνει με το ανθρώπινο πνεύμα. Δεν είναι μια προειδοποιητική ιστορία: έχει να κάνει με τη συγχώρεση, την κατανόηση και τη σημασία του να ακούμε ο ένας τον άλλον».

Με τον Όσκαρ Άιζακ στον ρόλο του επιστήμονα Βίκτορα Φρανκενστάιν και τον Τζέικομπ Ελόρντι στον ρόλο του πλάσματος που ο Φρανκενστάιν φέρνει στη ζωή, οι αναγνώστες του μυθιστορήματος της Σέλλεϋ γνωρίζουν ότι υπάρχει πάθος, αίμα, αλλά και μια αναμφισβήτητη επιθυμία να γίνει αποδεκτός και να αγκαλιαστεί. Και όπως όλα δείχνουν, δεν πρόκειται για μια ταινία που ποντάρει στον τρόμο -αντίθετα, φαίνεται ότι θα εστιάσει σε βαθύτερα ένστικτα.

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών με τον βραβευμένο με Όσκαρ συνθέτη Αλεξάντρ Ντεσπλά, ο ντελ Τόρο, υποστήριξε ότι δεν κάνει «ταινίες τρόμου».

«Κάποιος με ρώτησε αν έχει πραγματικά τρομακτικές σκηνές», είπε ο Ντελ Τόρο. «Για μένα είναι μια συγκινητική ιστορία. Είνα προσωπική. Θέτω ένα ερώτημα σχετικά με το να είσαι πατέρας, να είσαι γιος… Δεν κάνω ταινίες τρόμου — ποτέ», πρόσθεσε.

Η Netflix θα προβάλει την ταινία «Φρανκενστάιν» σε περιορισμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Οκτωβρίου, ενώ η πρεμιέρα της στο streaming θα ακολουθήσει στις 7 Νοεμβρίου.

*Με πληροφορίες από: Variety | Polygon