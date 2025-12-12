Μια ματιά στο Euphoria: Η Ζεντάγια έχει μπλεξίματα με την μαφία, ο Ελόρντι χορεύει γυμνός, η Σάφερ χαλαρώνει

Καθίστε αναπαυτικά για να σας πούμε τα νέα: η HBO Max αποκάλυψε επίσημα ένα μικρό δείγμα του χάους που θα ακολουθήσει με την επιστροφή της σειράς Euphoria, με την Rue, την οποία υποδύεται η Ζεντάγια, να φαίνεται να έχει βουτήξει στα δύσκολα (δεν τις λες και εύκολες τις συναλλαγές με καρτέλ, σωστά;), σκεπτόμενη: «Λίγα χρόνια μετά το λύκειο, δεν ξέρω αν η ζωή είναι ακριβώς όπως την ήθελα».

Η 3η σεζόν του «Euphoria» αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2026, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία. Ωστόσο, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η παραγωγή ξεκίνησε στις 10 Φεβρουαρίου 2025 στο Λος Άντζελες και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε: στο σύντομο τρέιλερ βλέπουμε την Lexi (Μωντ Άπαταου) σε ένα επίσημο δείπνο, την Maddy (Αλέξα Ντέμι) να διορθώνει το μακιγιάζ της, τον Nate (Τζέικομπ Ελόρντι) να χορεύει γυμνόστηθος, την Cassie (Σίντνεϊ Σουίνι) να χαμογελάει πονηρά και την Jules (Χάντερ Σάφερ) να κάθεται αναπαυτικά σε μια καρέκλα.

«Μπαίνεις στο σπίτι μου και δεν συστηνέσαι καν»

Αλλά ας περάσουμε στις πιο δύσκολες καταστάσεις που υποψιαζόμαστε ότι θα υπάρξουν: η Rue είναι συνοδηγός σε ένα αυτοκινήτο που κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα έναν λόφο και στη συνέχεια την βλέπουμε να μπαίνει σε ένα μπαρ όπου ένας νέος χαρακτήρας, σύμφωνα με πληροφορίες ένας βαρόνος των ναρκωτικών που υποδύεται ο Αντεουάλε Ακινουόγιε-Αγκμπάζε, της λέει: «Μπαίνεις στο σπίτι μου και δεν συστηνέσαι καν».

Επίσης, οι λογαριασμοί της HBO στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν σύντομα αποσπάσματα από το σενάριο της τρίτης σεζόν, συμπεριλαμβανομένων των ατάκων της Rue («Η ζωή είναι πολύτιμη»), της Cassie («Το παραμύθι τελείωσε»), του Nate («Πρέπει να έχεις πίστη»), της Jules («Με θυμάσαι;»), της Lexi («Δεν μπορώ να καταχραστώ την εξουσία μου») και μια ακόμη από τη Maddy («Είναι σημαντικό να έχεις ηθική»).

Ο δημιουργός Σαμ Λεβίνσον επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι η Cassie και ο Nate παντρεύονται, υποσχόμενος «μια αξέχαστη βραδιά», και περιέγραψε τη νέα σεζόν ως την «καλύτερη μέχρι τώρα».

Όσον αφορά τις νέες προσθήκες, η Rosalía, ο πρωταθλητής του Super Bowl Μάρσον Λιντς και ο Καντίμ Χάρντισον θα συμμετέχουν στο καστ όπως ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο.

Τέλος, η νέα σειρά θα έρθει με νέα μουσικά κομμάτια (ελπίζουμε), καθώς ο βραβευμένος με Όσκαρ συνθέτης Χανς Ζίμμερ υπογράφει τον ήχο μαζί με τον Labrinth. Ο Ζίμμερ δήλωσε ότι ήταν «τιμή του να ενταχθεί σε αυτή την απίστευτη ομάδα δημιουργών», ενώ ο Labrinth πρόσθεσε: «Ένα ακόμη κεφάλαιο στο σύμπαν του Euphoria… είναι υπέροχο να προσθέτουμε νέα μαγεία σε αυτή τη σεζόν».

*Με πληροφορίες από: Collider | Forbes