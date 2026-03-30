Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
Πέθανε ο ηθοποιός Στέλιος Καλογερόπουλος
Ελλάδα 30 Μαρτίου 2026, 22:05

Πέθανε ο ηθοποιός Στέλιος Καλογερόπουλος

Ο Στέλιος Καλογερόπουλος, ο οποίος ενσάρκωσε τον θρυλικό Κίτσο στη σειρά «Οι Πανθέοι», έφυγε από τη ζωή.

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καλογερόπουλος, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός στο ευρύ ελληνικό τηλεοπτικό κοινό,  μέσα από τον ρόλο του «Κίτσου» στη θρυλική σειρά «Οι Πανθέοι» της ΕΡΤ.

Οι Πανθέοι, μια μυθιστορηματική σύνθεση του Μικρασιάτη συγγραφέα Τάσου Αθανασιάδη, ο οποίος τιμήθηκε με το Βραβείο Πεζογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών για το έργο του, μεταφέρθηκε στην τηλεόραση υπό τον ίδιο τίτλο τις σεζόν 1977-79 από την ΕΡΤ.

Η σειρά, ακολοθούσε την ιστορία τριών γενεών μιας οικογένειας, των Πανθέων, που εκτείνεται από το 1897 έως το 1940.

Φωτογραφία: O Στέλιος Καλογερόπουλος (Μπρους), η Βάσω Μανωλίδου (Λόλα) και η Μιράντα Ζαφειροπούλου (Μαρί) στην παράσταση «Γύρνα πίσω μικρούλα Σήμπα» (1973) |  Εθνικό Θέατρο

Το βιογραφικό του

Ο ηθοποιός υπήρξε αριστούχος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και κατάφερει να ξεχωρίσει τόσο μέσα από τις ερμηνείες του σε τηλεοπτικές σειρές, όσο και σε θεατρικές παραστάσεις.

Ο Στέλιος Καλογερόπουλος συμμετείχε σε τηλεοπτικές σειρές των δεκαετιών ’70, ’80 και ’90, όπως: «Έρωτας και Πάθος», «Ο Κίτρινος Φάκελλος», «Οι Πανθέοι», «Περίπλους»,
«Πολεμικές ιστορίες: Καταφύγιο 12» και «Φανή».

Σε ότι αφορά το θέατρο, στο βιογραφικό του θα βρείτε τις παραστάσεις: «Καημένε μου Μάρικ», «Μια Κυριακή στη Νέα Υόρκη», «Μόλλυ Σουήνυ», «Ο Κύκλος», «Το ξύπνημα της νιότης» και
«Τρεις άντρες στο κρεβάτι μου».

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Κόσμος
Ο Τραμπ θα καλέσει αραβικά κράτη να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση του πολέμου

Ο Τραμπ θα καλέσει αραβικά κράτη να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση του πολέμου

inWellness
inTown
Μόδα και Έπσταϊν: Στο στόχαστρο τα πρακτορεία
Συγκοινωνούντα δοχεία; 30.03.26

Μόδα και Έπσταϊν: Έρευνα ζητούν επιζώσες για τον ρόλο πρακτορείων στη διακίνηση και κακοποίηση μοντέλων

Πίεση για έρευνα στο Κογκρέσο ασκούν επιζώσες και η Σάρα Ζιφ, ζητώντας να εξεταστεί ο ρόλος πρακτορείων μοντέλων στη δράση του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Μανία» του Γιώργου Πανουσόπουλου – Μια βακχική φαντασία στον Εθνικό Κήπο
Ελληνικό Σινεμά 29.03.26

«Μανία» του Γιώργου Πανουσόπουλου – Μια βακχική φαντασία στον Εθνικό Κήπο

Η ιστορία της πιο ιδιαίτερης ταινίας του εκλιπόντος σκηνοθέτη - Μιλούν για τη «Μανία» στο in: Νίκος Ξυδάκης (συνθέτης της μουσικής της ταινίας), Αφροδίτη Νικολαΐδου, Βρασίδας Καραλής

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο
Πεπρωμένο 29.03.26

Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο

Το 1960, η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης, συμμετείχαν στην αιχμηρή κωμωδία του Ροβήρου Μανθούλη «Η κυρία δήμαρχος» και έπειτα, ακολούθησε μια σειρά εμφανίσεων στην οθόνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαρινέλλα – «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»
«Αυτή είμαι, γουστάρω» 28.03.26

Μαρινέλλα - «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»

Η Μαρινέλλα έζησε μια ζωή που μετρούσε για χίλιες. Καινοτόμος, δυναμική, παθιασμένη. Έξω από κανόνες και πάντα επί σκηνής –μέχρι την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά. Μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ντίβες του ελληνικού θεάματος. Καμία δεν ήταν σαν αυτή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Χολ έκανε «πάρτι» στο ΟΑΚΑ
On Field 30.03.26

Ο Χολ έκανε «πάρτι» στο ΟΑΚΑ

Ο Ντόντα Χολ ήταν παίκτης «κλειδί» για τον Ολυμπιακό και ο Μπαρτζώκας δικαιώθηκε με την επιλογή να μην αφήσει εκτός ντέρμπι τον Αμερικανό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος
Ελλάδα 30.03.26

Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος

«Η μητέρα και η αδερφή μου πέθαναν από παθολογικά αίτια, εγώ απλώς έκρυψα τις σορούς και σφράγισα το δωμάτιο στου Ζωγράφου. Δεν ήθελα να μαθευτεί ότι πέθαναν», φέρεται να είπε ο 54χρονος στους αστυνομικούς

Σύνταξη
Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν
Κόσμος 30.03.26

Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν αναφέρθηκε πως το τέλος του πολέμου εξαρτάται από το αν οι όροι θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα και την ασφάλεια του ιρανικού λαού, υπονοώντας τις εγγυήσεις ασφαλείας από τρίτη χώρα

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Σκοράραμε 100 πόντους κι αν δεν είχαμε χαλαρώσει θα κερδίζαμε με 20» (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Μπαρτζώκας: «Σκοράραμε 100 πόντους κι αν δεν είχαμε χαλαρώσει θα κερδίζαμε με 20» (vid)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην πολύ καλή εικόνα του Ολυμπιακού στο μεγαλύτερο μέρος του ντέρμπι, εξηγώντας πως η ομάδα του θα μπορούσε να είχε κερδίσει με μεγαλύτερη διαφορά.

Σύνταξη
Αυξημένα τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία το 2025
Επιθεώρηση Εργασίας 30.03.26

Αυξημένα τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία το 2025

Η βία και η παρενόχληση στην εργασία εξακολουθούν να εκδηλώνονται κυρίως με ψυχολογικές και λεκτικές μορφές ενώ τα περιστατικά σωματικής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης εμφανίζονται σε χαμηλότερα ποσοστά

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 94-101: Ανώτεροι οι «ερυθρόλευκοι», πέρασαν με «100άρα» από το ΟΑΚΑ (vids)
Μπάσκετ 30.03.26

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 94-101: Ανώτεροι οι «ερυθρόλευκοι», πέρασαν με «100άρα» από το ΟΑΚΑ (vids)

Με εξαιρετική πολυφωνία (πέντε διψήφιοι), πρώτο σκόρερ τον Ντόρσεϊ με 18 πόντους σε μόλις 12 λεπτά και «κλειδί» τον Λαρεντζάκη ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του και νίκησε εύκολα στο ΟΑΚΑ

Σύνταξη
Οδοντωτός: Το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του
Σιδηρόδρομος 30.03.26

Το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού

Τα προβλήματα του οδοντωτού εντοπίζονται κυρίως σε συγκεκριμένα τμήματα της διαδρομής, όπου καταγράφονται επαναλαμβανόμενα περιστατικά το τελευταίο διάστημα με τη μορφή εισροής φερτών υλικών και κατολισθήσεων στις πλαγιές του φαραγγιού

Σύνταξη
Fuel pass: Αγώνας δρόμου για να δοθεί πριν το Πάσχα – Τα «εμπόδια» που πρέπει να ξεπεραστούν
Τα χρονοδιαγράμματα 30.03.26

Αγώνας δρόμου για fuel pass πριν το Πάσχα - Τα «εμπόδια» που πρέπει να ξεπεραστούν

Μάχη με το χρόνο δίνει το οικονομικό επιτελείο για να ενεργοποιηθούν τα μέτρα στήριξης (fuel pass) για την ενεργειακή κρίση πριν το Πάσχα. Ασφυκτικό το χρονοδιάγραμμα. Τι ενεργοποιείται και πότε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γιοβάνοβιτς: «Πολύτιμες εμπειρίες για τον επόμενο στόχο που έχουμε στα προκριματικά του Euro» (vid)
Ποδόσφαιρο 30.03.26

Γιοβάνοβιτς: «Πολύτιμες εμπειρίες για τον επόμενο στόχο που έχουμε στα προκριματικά του Euro» (vid)

Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Γιώργος Μασούρας μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για το φιλικό τεστ με την Εθνική Ουγγαρίας και τον στόχο της Εθνικής μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ.

Σύνταξη
Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς
Επικαιρότητα 30.03.26

Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση από τη Μιλένα Αποστολάκη, σχετικά με την έλλειψη παρεμβάσεων για τις τραπεζικές χρεώσεις ακόμα και στους απλούς καταθετικούς λογαριασμούς.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι ηλεκτρονικές κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων
Ελλάδα 30.03.26

Αυτές είναι οι ηλεκτρονικές κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων

Ήδη, έχει αρχίσει η αποστολή των πρώτων 130 διοικητικών προστίμων που βεβαιώθηκαν από την έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026.

Σύνταξη
Τι γυρεύει μια χρυσή τουαλέτα στο κέντρο της Ουάσινγκτον;
«Κορυφαίο επίτευγμα» 30.03.26

«Ο θρόνος πoυ αρμόζει σε έναν βασιλιά»

Μια γιγαντιαία χρυσή τουαλέτα εμφανίστηκε κοντά στο Μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών - Ποιος βρίσκεται πίσω από το έργο;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αντώνης Σαμαράς: Προειδοποιητικές «βολές» στην κυβέρνηση με το βλέμμα στην Κύπρο
Νέα παρέμβαση 30.03.26

Προειδοποιητικές «βολές» Σαμαρά στην κυβέρνηση με το βλέμμα στην Κύπρο

Στο Πολεμικό Μουσείο επέστρεψε ο Αντώνης Σαμαράς, σε έναν χώρο που έχει συνδεθεί με τη σφοδρή κριτική προς το μέγαρο Μαξίμου. Ο πρώην πρωθυπουργός, παρουσία του Κώστα Καραμανλή, στον σύντομο αλλά γεμάτο μηνύματα χαιρετισμό του προειδοποίησε την ελληνική κυβέρνηση «να μη γίνει η αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο μόνο και μόνο για την επικοινωνία και τις δημοσκοπήσεις».

Σύνταξη
Καλπάζει το ιδιωτικό χρέος – Σχεδόν 1,5 φορά μεγαλύτερο του ΑΕΠ, εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ
Βραδυφλεγής βόμβα 30.03.26

Καλπάζει το ιδιωτικό χρέος – Σχεδόν 1,5 φορά μεγαλύτερο του ΑΕΠ, εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ

Το συνολικό βάρος που κουβαλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε χρέος έσπασε κάθε φράγμα, αγγίζοντας το δυσθεώρητο νούμερο των 407,6 δισ. ευρώ

Γιώργος Μανέττας
Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη
Κόσμος 30.03.26

Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη

Η δικαστική ανεξαρτησία απειλείται, καθώς λαϊκιστές πολιτικοί στοχεύουν τους δικαστές και αυταρχικές κυβερνήσεις επιχειρούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη

Σύνταξη
Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής και οκτώ τραυματίες
Μια σύλληψη 30.03.26

Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής και οκτώ τραυματίες

Οι πυροβολισμοί στο σχολείο του Σαν Κριστόμπαλ στην Αργεντινή σημειώθηκαν την ώρα που οι μαθητές ετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη τελετή έπαρσης της σημαίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
