Πέθανε ο ηθοποιός Στέλιος Καλογερόπουλος
Ο Στέλιος Καλογερόπουλος, ο οποίος ενσάρκωσε τον θρυλικό Κίτσο στη σειρά «Οι Πανθέοι», έφυγε από τη ζωή.
Έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καλογερόπουλος, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός στο ευρύ ελληνικό τηλεοπτικό κοινό, μέσα από τον ρόλο του «Κίτσου» στη θρυλική σειρά «Οι Πανθέοι» της ΕΡΤ.
Οι Πανθέοι, μια μυθιστορηματική σύνθεση του Μικρασιάτη συγγραφέα Τάσου Αθανασιάδη, ο οποίος τιμήθηκε με το Βραβείο Πεζογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών για το έργο του, μεταφέρθηκε στην τηλεόραση υπό τον ίδιο τίτλο τις σεζόν 1977-79 από την ΕΡΤ.
Η σειρά, ακολοθούσε την ιστορία τριών γενεών μιας οικογένειας, των Πανθέων, που εκτείνεται από το 1897 έως το 1940.
Το βιογραφικό του
Ο ηθοποιός υπήρξε αριστούχος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και κατάφερει να ξεχωρίσει τόσο μέσα από τις ερμηνείες του σε τηλεοπτικές σειρές, όσο και σε θεατρικές παραστάσεις.
Ο Στέλιος Καλογερόπουλος συμμετείχε σε τηλεοπτικές σειρές των δεκαετιών ’70, ’80 και ’90, όπως: «Έρωτας και Πάθος», «Ο Κίτρινος Φάκελλος», «Οι Πανθέοι», «Περίπλους»,
«Πολεμικές ιστορίες: Καταφύγιο 12» και «Φανή».
Σε ότι αφορά το θέατρο, στο βιογραφικό του θα βρείτε τις παραστάσεις: «Καημένε μου Μάρικ», «Μια Κυριακή στη Νέα Υόρκη», «Μόλλυ Σουήνυ», «Ο Κύκλος», «Το ξύπνημα της νιότης» και
«Τρεις άντρες στο κρεβάτι μου».
