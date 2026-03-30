Babies: Η σειρά που σπάει τη σιωπή γύρω από την απώλεια εγκυμοσύνης
Culture Live 30 Μαρτίου 2026, 08:30

Babies: Η σειρά που σπάει τη σιωπή γύρω από την απώλεια εγκυμοσύνης

Μια ιστορία για την απώλεια, τη σιωπή και όσα δεν λέγονται ποτέ δυνατά επιχειρεί να αφηγηθεί το Babies, φωτίζοντας μια εμπειρία που παραμένει ταμπού.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η απώλεια εγκυμοσύνης είναι μια εμπειρία που συχνά μένει στη σκιά — δύσκολη να ειπωθεί, ακόμη πιο δύσκολη να αποτυπωθεί. Το Babies επιχειρεί να τη φέρει στο προσκήνιο μέσα από τις σιωπές και τις ρωγμές που αφήνει πίσω της.

Στο επίκεντρο της σειράς βρίσκονται η Λίζα και ο Στίβεν, ένα ζευγάρι γύρω στα 30 που προσπαθεί να αποκτήσει παιδί. Η διαδρομή τους, όμως, δεν είναι γραμμική. Η απώλεια εγκυμοσύνης γίνεται το σημείο καμπής που δοκιμάζει τη σχέση τους, φέρνοντας στην επιφάνεια συναισθήματα που δύσκολα εκφράζονται.

Ο Πάπα Εσιέντου, που υποδύεται τον Στίβεν, λέει πως το πραγματικό στοίχημα της σειράς δεν είναι μόνο η αφήγηση, αλλά ο αντίκτυπος. «Αν κάνει έστω και έναν άνθρωπο να μιλήσει γι’ αυτό, τότε έχει πετύχει», σημειώνει.

Μια εμπειρία που δεν διδάσκεται

Για τον ίδιο, η προετοιμασία του ρόλου ήταν μια διαδικασία κατανόησης ενός κόσμου που δεν είχε ζήσει. Συνεργάστηκε με ειδικούς και μαίες, προσπαθώντας να προσεγγίσει μια εμπειρία ξένη μέχρι τότε για τον ίδιο.

«Δεν είμαι γονιός, ούτε έχω βρεθεί κοντά σε μια γέννα. Ήταν μια διαδικασία που με δίδαξε πολλά», λέει.

Η Σιομπάν Κάλεν, που υποδύεται τη Λίζα, κινήθηκε ανάμεσα στην επιστημονική γνώση και τις προσωπικές αφηγήσεις. Όπως εξηγεί, η παρουσία μαιών στα γυρίσματα ήταν καθοριστική, αλλά εξίσου σημαντικές ήταν και οι συζητήσεις με γυναίκες που είχαν βιώσει αντίστοιχες εμπειρίες.

«Πολλές από αυτές πέρασαν κάτι παρόμοιο και μοιράστηκαν απλόχερα όσα έζησαν», αναφέρει.

YouTube thumbnail

Το ταμπού της απώλειας

Παρά τη συχνότητά της, η απώλεια εγκυμοσύνης παραμένει ένα θέμα που σπάνια συζητιέται ανοιχτά. Η Κάλεν εκτιμά ότι η σειρά μπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία για να ανοίξει αυτή η συζήτηση.

Ο Εσιέντου, από την πλευρά του, συνδέει τη σιωπή αυτή με τη γενικότερη αμηχανία απέναντι στο πένθος.

«Υπάρχει η αίσθηση ότι δεν πρέπει να ρωτάς ή να μιλάς γι’ αυτά. Και έτσι δημιουργείται ντροπή και απομόνωση», λέει.

Ο δημιουργός της σειράς, Στέφαν Γκολασέφσκι, έχει προσωπική σχέση με το θέμα, χωρίς όμως να πρόκειται για αυτοβιογραφικό έργο. Όπως εξηγεί, στόχος του ήταν να αποτυπώσει την εμπειρία με ειλικρίνεια και χωρίς υπερβολές.

«Υπάρχει κάτι ουσιαστικό όταν ανοίγεις μια τόσο δύσκολη συζήτηση», σημειώνει, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η σειρά θα βοηθήσει τους ανθρώπους να νιώσουν λιγότερο μόνοι.

Όταν το πένθος είναι «αθόρυβο»

Σε αντίθεση με πιο έντονες αφηγήσεις, το Babies επιλέγει να σταθεί σε όσα δεν λέγονται. Στις παύσεις, στις καθημερινές στιγμές, στην αμηχανία.

«Το πένθος δεν είναι πάντα δραματικό. Συχνά είναι απλό, σχεδόν πεζό. Συνεχίζεις τη ζωή σου ενώ μέσα σου όλα έχουν αλλάξει», λέει ο Γκολασέφσκι.

Η σειρά αναδεικνύει επίσης ότι η απώλεια δεν αφορά μόνο το σώμα — αλλά και τη σχέση. Ο Στίβεν δυσκολεύεται να αναγνωρίσει το δικό του πένθος, μέχρι που η Λίζα του θυμίζει ότι η απώλεια είναι κοινή.

«Τείνουμε να το βλέπουμε ως κάτι καθαρά σωματικό, αλλά υπάρχει και μια κοινή συναισθηματική εμπειρία που συχνά δεν φαίνεται», σημειώνει ο Εσιέντου.

Αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις τους άλλους

Η εμπλοκή τους στη σειρά επηρέασε και τους ίδιους τους ηθοποιούς. Η Κάλεν λέει ότι έγινε πιο συμπονετική απέναντι σε όσους δυσκολεύονται να γίνουν γονείς.

«Θεωρούμε δεδομένο ότι θα συμβεί όταν το θελήσουμε, αλλά αυτό δεν ισχύει για όλους», λέει.

Ο Εσιέντου τονίζει ότι η εμπειρία αυτή τον έκανε να θέλει να είναι πιο παρών για τους ανθρώπους γύρω του.

Το δύσκολο άνοιγμα

Η σειρά ακουμπά και κάτι βαθύτερο: το πόσο δύσκολο είναι να μιλήσει κανείς για όσα πονάνε. Στο Babies, ο Στίβεν συχνά κρύβεται πίσω από το χιούμορ.

«Το να ανοιχτείς είναι σαν άλμα στο κενό», λέει ο Εσιέντου. «Φοβάσαι την απόρριψη. Αλλά όταν δεν έρχεται, εκεί αρχίζει να χτίζεται η πραγματική οικειότητα».

Από τη μυθοπλασία στην πραγματικότητα

Η συζήτηση για την ευαλωτότητα δεν μένει μόνο στη σειρά. Ο Εσιέντου αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί απειλές μετά την επιλογή του για τον ρόλο του Σέβερους Σνέιπ στη νέα σειρά Harry Potter του HBO.

«Δεν είμαι άτρωτος», παραδέχεται, σημειώνοντας ωστόσο ότι έχει λάβει και έντονη στήριξη από το κοινό.

Όσο για τη δημόσια εικόνα και τα social media, κρατά αποστάσεις: «Δεν μπορείς να ικανοποιήσεις τους πάντες — και αυτό το έμαθα νωρίς».

*Με πληροφορίες από: BBC 

Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έφη Αλεβίζου
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γιώργος Πανταζόγλου
Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μαργαρίτα Βεργολιά
