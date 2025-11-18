Η Κλερ Ντέινς για την εγκυμοσύνη της σε ηλικία 44 ετών – «Ένιωσα μια περίεργη ντροπή»

Τι κι αν δεν ανήκει στην κατηγορία των superstar της 7ης Τέχνης; Η Κλερ Ντέινς είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα στη μικρή και μεγάλη οθόνη – έστω κι αν από την τελευταία απέχει εδω και μια επταετία.

Την ίδια ώρα έχει κρατήσει αρκετά χαμηλό προφίλ στην προσωπική της ζωή, κρατώντας της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, ως καλεσμένη στο podcast Smartless, η 46χρονη ηθοποιός αποφάσισε να σπάσει τον κανόνα της, μιλώντας για πρώτη φορά για την εγκυμοσύνη που είχε πριν από δύο χρόνια – που της χάρισε μια κόρη.

Η Κλερ Ντέινς παραδέχθηκε ότι ένιωσε μια περίεργη ντροπή που έμεινε έγκυος στα 44 της χρόνια, καθώς θεωρούσε ότι δεν μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο.

«Ήμουν μεγάλη όταν συνέβη. Ήμουν 44 ετών» είπε η ηθοποιός και συνέχισε: «Δεν το είχα προβλέψει και ήταν παράξενο. Ένιωσα ξαφνικά μια περίεργη ντροπή. Σαν να με είχαν πιάσει να έχω σεξουαλικές σχέσεις μετά την ηλικία που υποτίθεται πως πρέπει να το κάνεις».

Τον Ιούλιο του 2023 έφερε στον κόσμο της κόρη της (αυτό ήταν το τρίτο παιδί που αποκτούσαν με τον σύζυγό της Χιου Ντάνσι) και όπως αποκάλυψε πήγε… κόντρα στις προβλέψεις του γιατρού.

«Ήμουν πραγματικά τυχερή. Ο γυναικολόγος μου έλεγε ότι θα κάνω αγόρι, αλλά τελικά δεν συνέβη αυτό», συμπλήρωσε η Κλερ Ντέινς, η οποία μίλησε και για τις νέες προκλήσεις στη ζωή της μετά την άφιξη του νέου μέλους στην οικογένεια: «Είναι μια περιπέτεια. Θέλω να πω ότι έχω ταυτόχρονα έναν έφηβο και ένα μικρό παιδί».