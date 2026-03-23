Kαι πάνω που νομίζαμε ότι βρισκόμαστε ήδη στον πάτο του βαρελιού, ο Πάπα Εσιέντου δήλωσε ότι δέχεται απειλές για τη ζωή του, επειδή ανέλαβε να ενσαρκώσει το ρόλο του Σνέιπ στην τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ», υπενθυμίζοντας μας ότι μπορούμε να φτάσουμε ακόμη πιο χαμηλά ως κοινωνία.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Ο Βρετανός ηθοποιός επιλέχθηκε για τον ρόλο που είχε πρωτοσυστήσει στο κοινό ο αείμνηστος Άλαν Ρίκμαν, γεγονός που του προσέφερε περίσσεια ευτυχία, δεδομένου ότι «λάτρευε τον Χάρι Πότερ» όταν ήταν μικρός, όπως δήλωσε σε νέα συνέντευξή του στην εφημερίδα The Times.

«Ήμουν ένας άπληστος αναγνώστης ως παιδί. Η μαμά μου δεν μπορούσε να πληρώσει μπέιμπι σίτερ στις διακοπές, οπότε με πήγαινε στη βιβλιοθήκη», είπε. «Δεν είδα ποτέ τις ταινίες, αλλά τα βιβλία ήταν μια απόδραση από την σκληρή πραγματικότητα».

«Θα σε σκοτώσω»

Μέχρι εδώ, όλα καλά, ένας νέος ηθοποιός, αναλαμβάνει να παρουσιάσει στο τηλεοπτικό κοινό έναν χαρακτήρα που λάτρευε από όταν ήταν μικρός. Αμ, δε! Όπως ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Πάπα Εσιέντου, μια μερίδα του κοινού, αντέδρασε προκλητικά στο άκουσμα της συμμετοχής του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paapa Essiedu (@pessiedu)

«Μου έχουν πει: ‘Παράτα το αλλιώς θα σε σκοτώσω», είπε για τις ρατσιστικές αντιδράσεις που δέχτηκε.

«Αν κοιτάξω [τα μηνύματα μου ή και σχόλια] στο Instagram, θα δω [σίγουρα] κάποιον να λέει: ‘Θα έρθω στο σπίτι σου και θα σε σκοτώσω’», είπε, προσθέτοντας ότι διάφοροι φίλοι του «βλέπουν αυτά τα πράγματα και μου στέλνουν μηνύματα για να ρωτήσουν αν είμαι καλά».

«Κανείς δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζει κάτι τέτοιο επειδή κάνει τη δουλειά του», συνέχισε. «Πολλοί άνθρωποι ρισκάρουν τη ζωή τους στη δουλειά τους. Εγώ παίζω έναν μάγο στο Χάρι Πότερ. Και θα ήμουν ψεύτης αν έλεγα ότι δεν με επηρεάζει συναισθηματικά», κατέληξε, ενώ μας υπενθύμισε ότι στον Χάρι Πότερ, η αγάπη και η αποδοχή νικάει το μίσος.

«Το πρόβλημα παραμένει»

Ο Πάπα Εσιέντου, δήλωσε επίσης ότι «η κακοποίηση μου δίνει δύναμη» και «με κάνει να θέλω ακόμα πιο πολύ να κάνω αυτόν τον χαρακτήρα δικό μου».

«Σκέφτομαι πώς ένιωθα ως παιδί. Φανταζόμουν τον εαυτό μου στο Χόγκουαρτς πάνω σε σκούπες[…]Αυτό είναι κίνητρο για να μην φοβάμαι κάποιον που λέει ότι θα προτιμούσε να πεθάνω αντί να κάνω μια δουλειά για την οποία θα είμαι πραγματικά περήφανος».

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «I May Destroy You» φάνηκε να υπονοεί ότι αποφεύγει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω των μισαλλόδοξων αντιδράσεων, αλλά σημείωσε: «Ακόμα κι αν καταφέρεις να το αγνοήσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει. Το πρόβλημα παραμένει».

Η νέα σειρά «Χάρι Πότερ» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο HBO το 2027.

*Με πληροφορίες από: People