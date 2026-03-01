Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ

Όταν ο Μίκαελ Κάρικ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ, η ομάδα του ήταν έντεκα βαθμούς πίσω από την Άστον Βίλα και τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο στο Ολντ Τράφορντ.

Εφτά αγωνιστικές μετά η Γιουνάιτεντ έχει καταφέρει να φτάσει τους «χωριάτες» στην βαθμολογία, έχοντας 51 βαθμούς και μάλιστα υπερτερεί της Βίλα στην διαφορά τερμάτων.

Η νίκη της ομάδας του Κάρικ επί της Κρίσταλ Πάλας (2-1) και μάλιστα με ανατροπή πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους οπαδούς των γηπεδούχων στο «θέατρο των ονείρων» και γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο Άγγλος προπονητής γνώρισε την αποθέωση.

Η εντυπωσιακή πορεία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα τελευταία εφτά παιχνίδια, έχει την «σφραγίδα» του Κάρικ και δεν χωρά αμφιβολία πως η δουλειά του παλαίμαχου άσου της Γιουνάιτεντ έχει επαναφέρει τα χαμόγελα στις τάξεις των οπαδών του αγγλικού συλλόγου.

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την ημέρα που η διοίκηση της Γιουνάιτεντ, επισημοποίησε πως θα ψάξει γι’ άλλον προπονητή στο φινάλε της φετινής αγωνιστικής περιόδου, θεωρώντας πως η παραμονή του Κάρικ στο πόστο του, δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση για τον πάγκο της ομάδας.

Manchester United were seventh and 11 points behind Aston Villa when Michael Carrick took over. Seven games later, level on points 😮 pic.twitter.com/xrckO3ljZw — ESPN UK (@ESPNUK) March 1, 2026

Έλα όμως που ο Κάρικ έχει εξελιχθεί σε νέο… Χάρι Πότερ και με το «μαγικό του ραβδί» έχει φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα, καθώς η Γιουνάιτεντ «σκαρφάλωσε» στην Τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, αφήνοντας πίσω την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ αλλά και την Τσέλσι.

Βεβαίως, θα πει εύστοχα κάποιος, ότι η Γιουνάιτεντ δεν μπορεί να πανηγυρίζει επειδή ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, χωρίς να έχει ελπίδες να πάρει πρωτάθλημα. Αυτή είναι όμως η μία «όψη του νομίσματος» καθώς υπάρχει και η άλλη πλευρά.

Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά σε ποια θέση βρίσκονταν η Γιουνάιτεντ με τον Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της και που βρίσκεται τώρα, διεκδικώντας με αξιώσεις ένα εισιτήριο για συμμετοχή στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Μόνο τυχαίο δεν είναι άλλωστε ότι όλο και περισσότεροι οπαδοί της Γιουνάιτεντ, φαίνεται να επιθυμούν την παραμονή του Μίκαελ Κάρικ στον πάγκο της ομάδας τους και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο Κάρικ έχει δείξει έργο, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με επιτυχία στην αγγλική ομάδα και γνωρίζει πολύ καλά την μεγάλη πίεση που υπάρχει στο «θέατρο των ονείρων».

Αν μάλιστα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καταφέρει να εξασφαλίσει μια θέση στο Champions League της επόμενης σεζόν, είναι σίγουρο πως η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου θα κάνει δεύτερες σκέψεις για το ενδεχόμενο παραμονής του Μίκαελ Κάρικ στον πάγκο της ομάδας.

Αυτή την στιγμή πάντως ο Άγγλος τεχνικός είναι ξεκάθαρο πως έχει ανταποκριθεί με τεράστια επιτυχία στην δύσκολη αποστολή που ανέλαβε κι αυτό το παραδέχονται όλοι στο Ολντ Τράφορντ.