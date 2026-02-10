Τι είπε ο Κάρικ για το… κούρεμα του οπαδού της Γιουνάιτεντ, λίγο πριν το κρίσιμο ματς με τη Γουέστ Χαμ

Ο φίλαθλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Ίλετ, χρειάζεται μόλις μια νίκη της αγαπημένης του ομάδας για να κλείσει… ραντεβού για κούρεμα, 500 μέρες μετά την τελευταία φορά και την υπόσχεση που έδωσε στον εαυτό του και τα social media. Τώρα, ο προπονητής των «Κόκκινων Διαβόλων», Μάικλ Κάρικ ρωτήθηκε για το θέμα και το αν πιθανώς η ομάδα του θα παίξει και για τον… ταλαίπωρο φαν της!

Σημειώνεται ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Γουέστ Χαμ το βράδυ της Τρίτης (10/2) για την 26η αγωνιστική της Premier League και θέλει το 5/5 για να πλησιάσει στην τρίτη θέση την Άστον Βίλα. Και βεβαίως, να τελειώσει το… μαρτύριο για τον φίλαθλό της που έχει γίνει viral τον τελευταίο χρόνο.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Μάικλ Κάρικ:

«Μπορώ να πω ότι το γνωρίζω. Μου το έχουν πει τα παιδιά μου. Σίγουρα δεν θα μπει στην ομιλία της ομάδας. Μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει αυτό και με κάνει να γελάω, αλλά στην τελική δεν θα έχει κάποιον αντίκτυπο».

Πλέον, είναι πιο κοντά από ποτέ στην επίτευξη του στόχου του ο οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος ευχαρίστησε τον Κάρικ για την εικόνα της ομάδας και τις νίκες τονίζοντας πως «ο Κάρικ είναι στο τιμόνι, αυτή η «κόλαση» θα φύγει σύντομα, η Γουέστ Χαμ ακολουθεί, τέσσερις από τις πέντε νίκες έχουν ολοκληρωθεί. Αυτή είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέσσερις συνεχόμενες νίκες από τότε που ξεκίνησα την πρόκληση. Ευχαριστώ πολύ τον Κάρικ – ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ».