Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ 2-0: Εδραίωση στις θέσεις του Champions League, με 4η σερί νίκη!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καθάρισε την Τότεναμ με 2-0 στο Ολντ Τράφορντ για την 25η αγωνιστική της Premier League και έκανε την τέταρτη σερί νίκη της.

Η ομάδα του Κάρικ συνεχίζει να βρίσκεται εντός τετράδας κυνηγώντας την έξοδο στο Champions League της επόμενης περιόδου και παρουσιάζει ενδιαφέρον να δούμε αν θα καταφέρει να κάνει και πέμπτη σερί νίκη, υποχρεώνοντας τον φίλο της Γιουνάιτεντ (που έχει γίνει viral) να κουρευτεί μετά από πάρα πολύ καιρό.

Το σκορ για την Μάντσεστερ Γιουνάτεντ άνοιξε ο Εμπουεμό στο 38ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Κόμπι Μέινου, με την Τότεναμ να έχει μείνει νωρίτερα με 10 παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Ρομέρο με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 29′.

Τη νίκη σφράγισε σε ακόμα ένα ματς ο αρχηγός Μπρούνο Φερνάντες στο 81ο λεπτό της συνάντησης έπειτα από τελική πάσα του Νταλότ, με τους παίκτες της ομάδας να πανηγυρίζουν έξαλλα ακόμα μία νίκη της ομάδας.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Λάμενς, Νταλότ, Μαγκουάιρ, Μαρτίνες, Σο, Καζεμίρο, Μέινου, Ντιαλό, Φερνάντες, Κούνια, Εμπεουμό

Τότεναμ: Βικάριο, Παλίνια, Ρομέρο, Φαν ντε Φεν, Γκρέι, Γκάλαχερ, Σαρ, Ουντότζι, Όντομπερτ, Σίμονς, Σολάνκε

Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Παρασκευή 6/2

Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1 (26′ Μπογκλ, 30′ Οκαφόρ, 49′ Κάλβερτ-Λιούιν / 86′ Λούκα)

Σάββατο 7/2

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ 2-0 (38′ Εμπεουμό, 81′ Φερνάντες)

17:00 Φούλαμ – Έβερτον

7:00 Μπέρνλι – Γουέστ Χαμ

17:00 Άρσεναλ – Σάντερλαντ

17:00 Γουλβς – Τσέλσι

17:00 Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα

19:30 Νιούκαστλ – Μπρέντφορντ

Κυριακή 8/2

16:00 Μπράιτον – Νιούκαστλ

18:30 Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι

H βαθμολογία της Premier League