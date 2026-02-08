Έτοιμος να κλείσει ραντεβού για κούρεμα: Ο οπαδός της Γιουνάιτεντ είναι μία νίκη μακριά και «σπάει» τη σιωπή του!
Ο φίλαθλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Ίλετ, χρειάζεται μόλις μια νίκη για να κλείσει ραντεβού για κούρεμα 500 μέρες μετά την τελευταία φορά.
- Έτοιμη η εφορία να ελέγχει πλέον τις τραπεζικές κινήσεις
- Συνήγοροι 31χρονου Μαροκινού στη Χίο: «Έξι επιβαίνοντες κατέθεσαν ότι δεν τον αναγνωρίζουν ως διακινητή»
- Οι πιάτσες των ναρκωτικών μετακινούνται στην Αθήνα - Αλλά δεν εξαφανίζονται
- Σήμερα ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών στην Πορτογαλία - Φαβορί ο υποψήφιος των Σοσιαλιστών
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε ακόμη μια σπουδαία νίκη στο «Ολντ Τράφορντ», καθώς επικράτησε με 2-0 της Τότεναμ, έφτασε τις τέσσερις σερί νίκες και είναι μια ανάσα από το να στείλει τον οπαδό της που είναι ακούρευτος εδώ και 500 μέρες, στο κομμωτήριο.
Η ομάδα του Μίκαελ Κάρικ αντιμετωπίζει τη Γουέστ Χαμ στις 10 Φεβρουαρίου, για την 26η αγωνιστική της Premier League και θέλει το 5/5 για να πλησιάσει στην τρίτη θέση την Άστον Βίλα και παράλληλα να κλείσει ραντεβού και ο φίλαθλος της που έχει γίνει viral εδώ και πάνω από έναν χρόνο.
Αν η Γιουνάιτεντ νικήσει τη Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο τότε ο οπαδός της ομάδας, ο Φρανκ Ίλετ, θα κλείσει επιτέλους ραντεβού για κούρεμα, έπειτα από 500 ημέρες! Ο φίλαθλος της Γιουνάιτεντ είχε θέσει ως πρόκληση να μην κουρευτεί μέχρι η ομάδα του να πετύχει πέντε συνεχόμενες νίκες.
Τι είπε ο οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Πλέον, είναι πιο κοντά από ποτέ στην επίτευξη του στόχου του. Μάλιστα, ευχαρίστησε τον Μάικλ Κάρικ για την εικόνα της ομάδας και τις νίκες και δήλωσε: «Ο Κάρικ είναι στο τιμόνι, αυτή η «κόλαση» θα φύγει σύντομα, η Γουέστ Χαμ ακολουθεί , τέσσερις από τις πέντε νίκες έχουν ολοκληρωθεί. Αυτή είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέσσερις συνεχόμενες νίκες από τότε που ξεκίνησα την πρόκληση.
Αυτή τη φορά συμβαίνει! Ευχαριστώ πολύ τον Κάρικ – ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θα παρακολουθήσω τον πέμπτο αγώνα εναντίον της Γουέστ Χαμ. Έρχονται μερικά συναρπαστικά σχέδια – περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν».
- Ο τρόμος πίσω από τα πονταρίσματα
- Το «κουμπί καταστροφής» της Μάντσεστερ Σίτι και ο φόβος των £2,5 δισ.
- Θλίψη στο αμερικανικό μπέιζμπολ: «Έφυγε» από τη ζωή ο Τέρανς Γκορ σε επέμβαση!
- Κορόνα: «Παλεύουμε με τον Μπενίτεθ να κάνουμε έναν καλύτερο Παναθηναϊκό – Στόχος το Κύπελλο και το Champions League»
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (8/2): Πού θα δείτε τα ντέρμπι της Super League και τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού στο μπασκετ
- Έτοιμος να κλείσει ραντεβού για κούρεμα: Ο οπαδός της Γιουνάιτεντ είναι μία νίκη μακριά και «σπάει» τη σιωπή του!
- Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε ως μέτοχος στην ομάδα Γυναικών της Τσέλσι!
- Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Προμηθέα στο ΣΕΦ, στην Καρδίτσα ο Παναθηναϊκός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις