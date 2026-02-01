Η Γιουνάιτεντ νίκησε τη Φούλαμ σε ματς-θρίλερ, «άντεξε» η Φόρεστ με δέκα παίκτες

Η Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα απείλησε με μια ακόμη φετινή μάλλον σοκαριστική γκέλα τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο οι «Κόκκινοι Διάβολοι» του Μάικλ Κάρικ έχουν περάσει σε άλλη εποχή! Σε ένα ματς που νωρίτερα μέσα στη σεζόν θα είχε χάσει… σίγουρα τους δύο βαθμούς, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Premier League, η Γιουνάιτεντ πήρε τη νίκη με γκολ στο 94′, παρότι η Φούλαμ είχε ισοφαρίσει το ματς σε 2-2 με δύο γκολ μέσα σε έξι λεπτά, στο 85′ και το 90+1′.

Κασεμίρο στο 19′ και Κούνια στο 56′ με ασίστ του πρώτου είχαν βάλει τη Γιουνάιτεντ μπροστά στο σκορ με 2-0 και ως τα τελευταία λεπτά είχε τον έλεγχο. Στο 83′ ο Μαγκουάιρ όμως έκανε πέναλτι, ο Χιμένες το εκτέλεσε εύστοχα και μείωσε και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Κέβιν με τρομερό σουτ ισοφάρισε σε 2-2.

Στην επόμενη φάση της όμως, η Γιουνάιτεντ βρήκε το γκολ νίκης, όταν ο Μπρούνο Φερνάντες έδωσε την ασίστ και ο Σέσκο με σουτ μέσα από την περιοχή έγραψε το τελικό 3-2. Αυτή ήταν η τρίτη σερί νίκη για την ομάδα του Μάικλ Κάρικ μετά από αυτές στα ντέρμπι με Σίτι και Άρσεναλ, παραμένοντας πια αήττητη για έβδομο ματς (4-3-). Η Φούλαμ αντίθετα, μετά το πολύ καλό διάστημα που την ανέβασε αρκετές θέσεις στη βαθμολογία, υπέστη τη δεύτερη ήττα της στα τελευταία τρία ματς.

Άντεξε η Φόρεστ με δέκα παίκτες

Στο Σίτι Γκράουντ, η Νότιγχαμ Φόρεστ προηγήθηκε νωρίς, μόλις στο 5ο λεπτό με γκολ του Γκιμπς-Γουάιτ, έχασε μεγάλες ευκαιρίες για δεύτερο γκολ, όμως η αποβολή του Γουίλιαμς στο 45′ με απευθείας κόκκινη για σκληρό μαρκάρισμα, της στοίχισε ακριβά. Στο 45+2′ η Κρίσταλ Πάλας ισοφάρισε με τον Σαρ, στο δεύτερο ημίχρονο πίεσε για το γκολ της νίκης, όμως η Φόρεστ με καλές άμυνες και τακτική άντεξε και κράτησε έστω την ισοπαλία. Η ομάδα του Σον Ντάις παραμένει αήττητη με δύο νίκες και δύο ισοπαλίες στα τελευταία 4 ματς πρωταθλήματος. Αντίθετα, η Κρίσταλ Πάλας παρέμεινε και αυτή χωρίς ήττα για 12ο παιχνίδι από τις αρχές Δεκέμβρη.

Τέλος, στο τρίτο ματς του προγράμματος, η Μπρέντφορντ υποχρέωσε την Άστον Βίλα σε εντός έδρας ήττα-σοκ (0-1), παρότι μάλιστα έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 42′. Το γκολ της νίκης πέτυχε ο Ουατάρα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Πρώτο τρίποντο για τη Μπρέντφορντ μετά από δύο ήττες, την ώρα που οι «Χωριάτες» υπέστη τη δεύτερη εντός έδρας ήττα της το τελευταίο διάστημα, μετά από αυτή από την Έβερτον με το ίδιο σκορ στις 18 Γενάρη.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής:

Σάββατο 31/1

Λίβερπουλ – Νιούκαστλ 4-1

Τσέλσι – Γουέστ Χαμ 3-2

Μπράιτον – Έβερτον 1-1

Λιντς – Άρσεναλ 0-4

Γουλβς – Μπόρνμουθ 0-2

Κυριακή 1/2

Άστον Βίλα – Μπρέντφορντ 0-1

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ 3-2

Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας 1-1

18:30 Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι

Δευτέρα 2/2

22:00 Σάντερλαντ – Μπέρνλι

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (25η):

Παρασκευή 6/2

Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ

Σάββατο 7/2

14:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ

17:00 Άρσεναλ – Σάντερλαντ

17:00 Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα

17:00 Μπέρνλι – Γουέστ Χαμ

17:00 Φούλαμ – Έβερτον

17:00 Γουλβς – Τσέλσι

19:30 Νιούκαστλ – Μπρέντφορντ

Κυριακή 8/2

16:00 Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας

18:30 Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι