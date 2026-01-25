Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-3: Πήρε τη ματσάρα και έβαλε… φωτιά στην κορυφή

Αυτή, ναι, είναι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Μετά τον θρίαμβο επί της Σίτι πριν μία εβδομάδα, η ομάδα του Μάικλ Κάρικ, πήρε σπουδαίο διπλό στο «Emirates» επί της Άρσεναλ με 3-2 για την 23η αγωνιστική της Premier League και έβαλε… φωτιά στη μάχη του τίτλου. Τρίτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα για τους «κανονιέρηδες», έκτο σερί ματς αήττητοι οι «κόκκινοι διάβολοι» που πάτησαν τετράδα.

Η αναμέτρηση είχε καλό ρυθμό στα πρώτα λεπτά αλλά όχι μεγάλες ευκαιρίες. Τροσάρ και Ράις είχαν δύο καλές στιγμές για την Άρσεναλ μέχρι το πρώτο τέταρτο ενώ στο 18′ ο Θουμπιμέντι έπιασε την κεφαλιά και ο Λάμενς απέκρουσε. Στο 29′ ήρθε τελικά το 1-0 με αυτογκόλ του Μαρτίνες σε γύρισμα του Έντεγκααρντ.

Από εκεί και μετά η Γιουνάιτεντ «ξύπνησε» και πήρε τον έλεγχο στο ματς. ‘Εχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Μπρούνο που έκανε κακό τελείωμα στο 34′ από θέση βολής και στο 37′ ο Εμπεμό έκλεψε έξω από την περιοχή της Άρσεναλ και πλάσαρε για το 1-1. Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ήρθε και η ανατροπή.

Ο Ντόργκου τσίμπησε την μπάλα έξω από την περιοχή και με εκπληκτικό σουτ την κάρφωσε στα δίχτυα για το 1-2. Στο 50′ ο ίδιος απείλησε με τρίτο γκολ και στο 56′ ο Εμπεμό έσωσε στη γραμμή μετά από σουτ του Σάκα. Ο Λάμενς έβγαλε σουτ του Άγγλου στη γωνία του στο 83′ και από το κόρνερ ήρθε η ισοφάριση.

Η άμυνα της Γιουνάιτεντ δεν μπόρεσε να διώξει, η μπάλα έμεινε ζωντανή και ο Μερίνο την έσπρωξε στα δίχτυα για το 2-2. Ο Αρτέτα έδειχνε στους παίκτες του να βγουν μπροστά για το γκολ της νίκης, αλλά αυτό το βρήκαν οι φιλοξενούμενοι. Στο 87’ συγκεκριμένα, η άμυνα της Άρσεναλ έδωσε χώρο στον Κούνια που με υπέροχο φαλτσαριστό σουτ εκτός περιοχής έγραψε το τελικό 2-3.

Άρσεναλ: Ραγιά, Τίμπερ, Ινκαπιέ (57’ Γουάιτ), Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Ράις, Θουμπιμένδι (57’ Έζε), Έντεγκααρντ (57’ Μερίνο), Τροσάρ (75’ Μαντουέκε), Σακά, Ζεσούς (57’ Γκιόκερες)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Λάμενς, Μαγκουάιρ, Σο, Μαρτίνες, Κασεμίρο, Μέινου, Νταλότ, Ντιαλό (88’ Μαζραουί), Φερνάντες, Ντόργκου (81’ Σέσκο), Μπεμό (68’ Κούνια)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής:

Σάββατο 24/01

Γουέστ Χαμ-Σάντερλαντ 3-1

Μπέρνλι-Τότεναμ 2-2

Φούλαμ-Μπράιτον 2-1

Μάντσεστερ Σίτι-Γουλβς 2-0

Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ 3-2

Κυριακή 25/01

Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-2

Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι 1-3

Νιουκάστλ-Άστον Βίλα 0-2

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-3

Δευτέρα 26/01

Έβερτον-Λιντς (22:00)

Η βαθμολογία:

Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης (24ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 31/01

Μπράιτον-Έβερτον (17:00)

Λιντς-Άρσεναλ (17:00)

Γουλβς-Μπόρνμουθ (17:00)

Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (19:30)

Λίβερπουλ-Νιουκάστλ (22:00)

Κυριακή 01/02

Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Φούλαμ (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Δευτέρα 02/02

Σάντερλαντ-Μπέρνλι (22:00)