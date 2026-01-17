Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 2-0: Πήρε το ντέρμπι στο ντεμπούτο του Κάρικ
Σε αυτά τα παιχνίδια δεν μετράει το μομέντουμ και αυτό το απέδειξε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η οποία νίκησε με 2-0 τη Σίτι σε παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει έρθει ακόμα και 5-0 - Ντεμπούτο με νίκη για τον Μίκαελ Κάρικ.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο ντεμπούτο του Μίκαελ Κάρικ, νίκησε με 2-0 τη Μάντσεστερ Σίτι. για την 22η αγωνιστική της Premier League. σε ένα ματς που της ακυρώθηκαν τρία γκολ και στο οποίο ήταν απόλυτα κυρίαρχη.
Οι Κόκκινοι διάβολοι είχαν δύο ακυρωθέντα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ένα του Ντιαλό στο 34ο λεπτό και ένα του Μπρούνο Φερνάντες στο 41′. Η Γιουνάιτεντ άνοιξε το σκορ στο 65ο λεπτό με τον Εμπουεμό, έπειτα από τελική πάσα του Μπρούνο Φερνάντες.
Ο Ντόργκου στο 76ο λεπτό έκανε το 2-0 με πολύ όμορφη προβολή, μετά από σέντρα του Κούνια. Στο 90+2′ οι γηπεδούχοι πέτυχαν ένα ακόμα γκολ, αυτή τη φορά με τον Μάουντ, αλλά ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Ήταν το τρίτο που ακυρώθηκε στο σημερινό παιχνίδι για την Γιουνάιτεντ.
Με αυτή τη νίκη η Γιουνάιτεντ έκανε δώρο… τίτλου στην Άρσεναλ και η ίδια πάτησε τετράδα, έχοντας πλέον 35 βαθμούς, με την Σίτι να μένει στο -6 από τους «κανονιέρηδες» έχοντας 43 βαθμούς.
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ: Λάμενς, Νταλότ, Μαγκουάιρ, Μαρτίνεζ, Σο (90’+1′ Χεβεν), Κασεμίρο (81′ Ουγκάρτε), Μπρούνο Φερνάντες (90’+1 Μάουντ), Μέινου, Ντόργκου, Ντιαλό, Εμπεμό (71′ Κούνια).
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Λιούις, Κουσάνοφ, Έιλεν (46′ Ο’Ράιλι), Άκε, Ρόδρι, Μπερνάρντο Σίλβα (80′ Ρέιντερς), Φόντεν (46′ Τσερκί), Ντοκού (80′ Αΐτ-Νούρι), Σεμένιο, Χάαλαντ (80′ Μουκάσα)
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 2-0
17/01 17:00 Τσέλσι – Μπρέντφορντ
17/01 17:00 Λιντς – Φούλαμ
17/01 17:00 Λίβερπουλ – Μπέρνλι
17/01 17:00 Σάντερλαντ – Κρίσταλ Πάλας
17/01 17:00 Τότεναμ – Γουέστ Χαμ
17/01 19:30 Νότιγχαμ – Άρσεναλ
18/01 16:00 Γουλβς – Νιούκαστλ
18/01 18:30 Άστον Βίλα – Έβερτον
|19/01 22:00 Μπράιτον – Μπόρνμουθ
H βαθμολογία
Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής
Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ
Μπέρνλι – Τότεναμ
Φούλαμ – Μπράιτον
Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς
Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ
Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ
Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι
Νιούκαστλ – Άστον Βίλα
Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Έβερτον – Λιντς
