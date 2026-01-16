Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η «μαύρη τρύπα» 57,5 εκατ. ευρώ λόγω της επιστροφής στο 1914

Χειρότερα δεν γίνεται για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που συνεχίζει να χάνει οικονομικά από την αγωνιστική ελεύθερη πτώση. Τα «μαύρα χάλια» στο γήπεδο μεταφράζονται και σε «μαύρη τρύπα» στα οικονομικά καθώς η χασούρα από την έλλειψη ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και μετά τον αποκλεισμό από το Carabao Cup και FA Cup ανέρχεται στα 57,5 εκατ. ευρώ, ήτοι 50 εκατ. λίρες, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της The Sun.

Υπάρχει και το αρνητικό ρεκόρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία επέστρεψε στο 1914-15, στην εποχή του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου! Από τότε έχει να δώσει τόσα λίγα ματς. Οι «κόκκινοι» διάβολοι θα δώσουν, μόλις 20 αγώνες στο «Ολντ Τράφορντ» και το κέρδος τους, σύμφωνα με τη The Sun, ανέρχεται στα 5 εκατ. λίρες σε κάθε αγώνα. Την περσινή σεζόν η Γιουνάιτεντ είχε δώσει 30 αγώνες στο Όλντ Τράφορντ, φτάνοντας έως τον τελικό του Europa League.

Περασμένα μεγαλεία για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Εκτός Ευρώπης, ενώ τη φετινή σεζόν αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο του Carabao Cup από τη Γκρίσμπι, ομάδα της League One. Σα να μην έφτανε αυτό, στις αρχές του 2026, στον τρίτο γύρο υπέστη ήττα από τη Μπράιτον, αντίπαλο της Premier League και αποκλείστηκε από το FA Cup. Ετσι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα δώσει τον μικρότερο αριθμό αγώνων σε μία σεζόν εδώ και 111 χρόνια.

Με την αλλαγή του Ρόμπιν Αμορίμ στον πάγκο, αντικαταστάθηκε ο Φλέτσερ μετά τον αποκλεισμό από την Μπράιτον, ο Μάικλ Κάρικ καλείται να σώσει ό,τι μπορεί. Ο Κάρικ ανέλαβε πλέον ως υπηρεσιακός προπονητής μέχρι το καλοκαίρι, όταν και θα αναζητηθεί μόνιμη λύση. Μπροστά του έχει ένα εξαιρετικά δύσκολο ξεκίνημα, με ντέρμπι απέναντι στη συμπολίτισσα Μάντσεστερ Σίτι στο Όλντ Τράφορντ και εκτός έδρας αγώνα με την πρωτοπόρο της Premier League, Άρσεναλ.

Την περσινή σεζόν, που περιλάμβανε πορεία μέχρι τον τελικό του Europa League, η Γιουνάιτεντ έδωσε 30 αγώνες στο Όλντ Τράφορντ. Έδωσε 25 εντός έδρας παιχνίδια τη σεζόν 2023-24 και 26 τη σεζόν 2021-22. Παρότι οι εντός έδρας αγώνες στα κύπελλα δεν είναι ποτέ εγγυημένοι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορούσε πάντα να βασιστεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ωστόσο, ηττήθηκε από την Τότεναμ στον τελευταίο τελικό του Europa League και περιορίστηκε μόλις στη 15η θέση της Premier League την περσινή χρονιά, με αποτέλεσμα να μείνει και εκτός Ευρώπης.