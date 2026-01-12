Ο Μάικλ Κάρικ νέος προπονητής της Γιουνάιτεντ – Γιατί η αγγλική ομάδα άφησε στα… κρύα του λουτρού τον Σόλσκιερ
Ο Σόλσκιερ ήταν το φαβορί για τον πάγκο της αγγλικής ομάδας, αλλά τελικά η διοίκηση του συλλόγου άφησε στα… κρύα του λουτρού τον Νορβηγό, επιλέγοντας τον παλαίμαχο μέσο
Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ ετοίμαζε βαλίτσες για να μετακομίσει στο αγαπημένο του Μάντσεστερ, προκειμένου ν’ αναλάβει για δεύτερη φορά την τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ, αλλά θα χρειαστεί να… ξεπακετάρει.
Η διοίκηση της αγγλικής ομάδας έκανε τελικά την έκπληξη, αφήνοντας στα κρύα του λουτρού τον Νορβηγό τεχνικό, καθώς οι ιθύνοντες του συλλόγου αποφάσισαν την πρόσληψη του Μάικλ Κάρικ.
Ο παλαίμαχος μέσος της Γιουνάιτεντ είναι ο εκλεκτός της διοίκησης για να διαδεχθεί τον Ρούμπεν Αμορίμ κι αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι υπάρχει πλούσιο παρασκήνιο στην απόφαση της αγγλικής ομάδας.
Ποιος ήταν λοιπόν ο λόγος που τελικά η διοίκηση της Γιουνάιτεντ αποφάσισε να βάλει στην… άκρη τον Σόλσκιερ; Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου, αρκετοί παίκτες της ομάδας έθεσαν βέτο στην επιστροφή του Νορβηγού τεχνικού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμούν να συνεργαστούν με τον παλαίμαχο στράικερ.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι διοπικούντες τον αγγλικό σύλλογο βρέθηκαν προ εκπλήξεως καθώς δεν περίμεναν ποτέ ότι θα συναντούσαν μια τέτοια κίνηση απο πλευράς των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι μάλιστα εξέφρασαν την προτίμησή τους στην πρόσληψη του Μάικλ Κάρικ.
Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί ότι κάποιοι από τους παίκτες που εξέφρασαν αντίρρηση στην πρόσληψη του Νορβηγού, ήταν αστέρα της ομάδας κι αυτό έκανε ακόμα πιο δύσκολη την απόφαση της διοίκησης.
Οι πληροφορίες λοιπόν των αγγλικών ιστοσελίδων αναφέρουν ότι η διοίκηση της Γιουνάιτεντ βρέθηκε επί της ουσίας προ τετελεσμένων γεγονότων και αποφάσισε να κάνει πίσω, την στιγμή μάλιστα που ο Όλε Γκούναρ Σόσκιερ ήταν έτοιμος να πάει στο Μάντσεστερ για τις επίσημες ανακοινώσεις.
Ο παλαίμαχος στράικερ όμως δεν θα καθίσει τελικά στον πάγκο της Γιουνάιτεντ για δεύτερη φορά, καθώς η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να μην πάει κόντρα στην επιθυμία των παικτών και αποφάσισε την πρόσληψη του Κάρικ, μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.
Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου είναι ήδη σε αναζήτηση προπονητή, ο οποίος θ’ αναλάβει την ομάδα του Μάντσεστερ το καλοκαίρι και με προφανή στόχο να βάλει τέλος στον κατήφορο της Γιουνάιτεντ.
