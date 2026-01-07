«Συμφωνία της Γιουνάιτεντ με τον Σόλσκιερ»

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ θα είναι ο «διάδοχος» του Ρούμπεν Αμορίμ στην τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα τελευταία λεπτά οι αγγλικές ιστοσελίδες.

Ο Νορβηγός προπονητής συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της αγγλικής ομάδας, Ομάρ Μπεραντά και τον διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος, Τσέισον Γουίλκοξ και οι ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου «άναψαν το πράσινο φως» για την επιστροφή του Σόλσκιερ στο Ολντ Τράφορντ.

Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι η συμφωνία προβλέπει την παραμονή του Σόλσκιερ στον πάγκο της Γιουνάιτεντ μέχρι το τέλος της σεζόν κι εν συνεχεία οι δύο πλευρές θα ξαναμιλήσουν για να διαπιστωθεί αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για επέκταση της συνεργασίας τους.

Η αγγλική εφημερίδα Mirror επισημαίνει ότι ο παλαίμαχος επιθετικός της Γιουνάιτεντ κέρδισε την εμπιστοσύνη των δύο υψηλόβαθμων στελεχών της αγγλικής ομάδας, οι οποίοι είχαν στα υπόψιν και τον Ρουντ Φαν Νίστελροϊ όπως επίσης και τον Κάρικ.

Τελικά φαίνεται πως προκρίθηκε η επιλογή του Σόλσκιερ και ο Κάρικ θα είναι τελικά στο τεχνικό επιτελείο του Νορβηγού προπονητή.

Απομένει να δούμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την διοίκηση του αγγλικού συλλόγου, καθώς όλα δείχνουν ότι η διοίκηση της αγγλικής ομάδας θα επισημοποιήσει αύριο (Πέμπτη) την συμφωνία με τον Νορβηγό.

Ο Σόλσκιερ θα επιστρέψει αύριο στην πατρίδα του, για να παραστεί στην κηδεία φίλου του και αναμένεται να πάει στο Μάντσεστερ την Δευτέρα, προκειμένου ν’ αναλάβει για δεύτερη φορά την τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ.