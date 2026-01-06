sports betsson
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Ο Σόλσκιερ μπορεί να θέλει την επιστροφή αλλά…
Ο Σόλσκιερ μπορεί να θέλει την επιστροφή αλλά…

Ο Νορβηγός «παίζει» δυνατά για να καθίσει εκ νέου στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αλλά στις τάξεις των οπαδών του συλλόγου επικράτησε «παγωμάρα» στο ενδεχόμενο επιστροφής του Νορβηγού…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Την ώρα που η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσπαθεί να βρει λύση σε ότι αφορά τον «διάδοχο» του Ρούμπεν Αμορίμ στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου, το όνομα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ κερδίζει έδαφος στην κούρσα για τον αντικαταστάτη του Πορτογάλου στο Ολντ Τράφορντ.

Ο παλαίμαχος στράικερ και πρώην προπονητής της Γιουνάιτεντ, είναι μια από τις επιλογές που εξετάζουν οι ιθύνοντες του συλλόγου, αλλά είναι προφανές πως η πρώτη «θητεία» του Νορβηγού στο «θέατρο των ονείρων» έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τους οπαδούς της αγγλικής ομάδας.

Είναι προφανές ότι εδώ πρέπει πρώτα απ’ όλα να γίνει ένας σημαντικός διαχωρισμός. Ο Σόλσκιερ ήταν ο παίκτης που λατρεύτηκε από τους οπαδούς του συλλόγου, απολύτως δικαιολογημένα μάλιστα, αλλά αυτή η καριέρα έχει λάβει τέλος εδώ και πολλά χρόνια.

Ναι, αγαπήθηκε όσο λίγοι ο «δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο» αλλά ο Σόλσκιερ είναι τώρα προπονητής και όχι παίκτης.

Είναι άραγε αυτή την στιγμή ο, το πρόσωπο που θα δώσει ώθηση και όραμα στην αγγλική ομάδα, ώστε η Γιουνάιτεντ να βρει τρόπους ν’ αντιμετωπίσει την τεράστια κρίση που αντιμετωπίζει από την μέρα που ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ;

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι πως υπάρχουν δείγματα γραφής κι αυτά δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς το πέρασμα του Νορβηγού από τον πάγκο της αγγλικής ομάδας δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένο.

Ο Σόλσκιερ ήταν για τρία χρόνια στην τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν κατάφερε να πείσει ότι ήταν ο «άνθρωπος που θα κάνει την δουλειά». Κανείς δεν λέει πως η αποστολή που είχε αναλάβει ήταν εύκολη, το αντίθετο ήταν κάτι παραπάνω από δύσκολη, αλλά η «πικρή» αλήθεια για τον ίδιο αλλά και για την Γιουνάιτεντ είναι πως τίποτε δεν πήγε καλά.

Γι’ αυτό ίσως υπήρξε «παγωμάρα» στην πλειοψηφία των οπαδών του αγγλικού συλλόγου, μαθαίνοντας από τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Σόλσκιερ κερδίζει έδαφος στην «κούρσα διαδοχής» του Ρούμπεν Αμορίμ.

Κακά τα ψέματα, αυτή την στιγμή η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χρειάζεται ένα νέο πρόσωπο κι όχι έναν προπονητή ο οποίος πήρε την ευκαιρία (για τρία μάλιστα χρόνια) και δεν κατάφερε ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.

Το όνομα του Νορβηγού παραμένει στην λίστα της διοίκησης του αγγλικού συλλόγου αλλά θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι τις τελευταίες ώρες  γίνονται πολλές δεύτερες σκέψεις κι αυτό λόγω της «παγωμάρας» που επικράτησε στον κόσμο της Γιουνάιτεντ.

Είναι ξεκάθαρο πως οι ιθύνοντες της ομάδας πρέπει να «δουλέψουν» πολύ περισσότερο το θέμα της πρόσληψης νέου προπονητή, καθώς το τελευταίο που χρειάζεται τούτη την ώρα η Γιουνάιτεντ, είναι ένας ακόμα «υποψήφιος απολυμένος».

Ο Σόλσκιερ θέλει να πάρει μια δεύτερη ευκαιρία, συμφωνώντας αρχικά έστω και για έξι μήνες, αλλά το ζητούμενο για την αγγλική ομάδα δεν είναι αν θέλει ο Νορβηγός. Τι θα έλεγε δηλαδή ο Σόλσκιερ αν δέχονταν κρούση από την διοίκηση του αγγλικού συλλόγου, ότι δεν θέλει να επιστρέψει;

Δεν λέει κάποιος εύκολα όχι στην Μάντεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά εδώ το θέμα δεν είναι τι θέλει ο Σόλσκιερ αλλά τι χρειάζεται η αγγλική ομάδα.

Και είναι πασιφανές πως το Ολντ Τράφορντ χρειάζεται έναν νέο «ήρωα» και όχι… ξαναζεσταμένο φαγητό, το οποίο μάλιστα δεν ήταν και καλό.

