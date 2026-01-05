Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ο Πορτογάλος προπονητής απολύθηκε από τους «Κόκκινους Διαβόλους».

Ο πρώην πλέον τεχνικός των Άγγλων ξέσπασε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου (4/1) μετά την ισοπαλία της Γιουνάιτεντ με τη Λιντς και εξαπέλυσε τα βέλη του σε ερώτηση για το αν έχει τη στήριξη της διοίκησης, τονίζοντας πως είναι ο μάνατζερ της ομάδας και όχι ο προπονητής.

Μάλιστα, ο Αμορίμ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Είμαι όμως ο μάνατζερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα είμαι για τους επόμενους 18 μήνες, εκτός και αν η διοίκηση του συλλόγου αποφασίσει κάτι διαφορετικό.»

Ο ίδιος εχθές στη συνέντευξη – κόλαφος ξεκαθάρισε την πρόθεσή του να μην παραιτηθεί, αλλά εξέφρασε τα παράπονά του για τον ρόλο του, δηλώνοντας επί της ουσίας ότι δεν έχει λόγο στις μεταγραφές, ενώ αυτό συμπεριλαμβάνεται στις αρμοδιότητες του από τη στιγμή που είναι ο μάνατζερ.

Οι τίτλοι τέλους στο «σίριαλ» μεταξύ Γιουνάιτεντ και Αμορίμ «έπεσαν» σήμερα, με τον κόους να αποχωρεί μετά από 420 ημέρες στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Τι είπε ο Αμορίμ στη συνέντευξη Τύπου:

«Ήρθα στο Ολντ Τράφορντ για να είμαι ο μάνατζερ της Μάντσεστερ Γιουνάτεντ και όχι απλά ο προπονητής της ομάδας.

Κι αυτό είναι ξεκάθαρο για μένα, δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Ξέρω επίσης ότι το όνομα μου δεν είναι Τούχελ και Κόντε αλλά ούτε και Μουρίνιο.

Δεν θα παραιτηθώ. Θα συνεχίσω την δουλειά μου μέχρι να έρθει ο μάνατζερ που θα με αντικαταστήσει. Αλλά υπάρχει κάτι στο οποίο επιμένω και για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είμαι ο μάνατζερ της ομάδας κι όχι ο προπονητής.

Αυτή είναι η δουλειά μου κι αν ο κόσμος δεν αντέχει τους… Γκάρι Νέβιλ και την κριτική που ασκείται, τότε θα πρέπει ν’ αλλάξουμε ομάδα».

Όλοι πρέπει να κάνουν την δουλειά που τους έχει ανατεθεί. Όλα τα τμήματα κι όλοι οι υπεύθυνοι. Εγώ θα κάνω την δική μου δουλειά για τους επόμενους 18 μήνες και μετά θα προχωρήσουμε».