«Εμφύλιος» στην Γιουνάιτεντ μετά την απόλυση Αμορίμ

Το κλίμα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι «εκρηκτικό» και οι εξελίξεις τρέχουν στο Ολντ Τράφορντ, με τους διοικούντες την αγγλική ομάδα να προσπαθούν να βρουν λύση στο θέμα διαδοχής του Ρούμπεν Αμορίμ στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Η απομάκρυνση του Πορτογάλου ήταν μάλλον αναμενόμενη, μετά τις δηλώσεις που έκανε χθες το απόγευμα ο 40χρονος τεχνικός. Η άνευ προηγουμένου επίθεση του Αμορίμ στην διοίκηση του αγγλικού συλλόγου προκάλεσε την αντίδραση των ιθυνόντων και σήμερα ανακοινώθηκε το «διαζύγιο».

Ο Αμορίμ αποτελεί παρελθόν για την αγγλική ομάδα αλλά τα προβλήματα παραμένουν στο «θέατρο των ονείρων» και όλα δείχνουν πως η απόφαση για τον «διάδοχο» του Πορτογάλου δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.

Τα ονόματα που έχουν δουν το φως της δημοσιότητας είναι πολλά, αλλά θα πρέπει να εστιάσει κάποιος στον τεχνικό της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ, τον οποίο δίνουν πρώτο φαβορί τα γραφεία στοιχημάτων.

Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί πως η κατάσταση μοιάζει χαώδης στα υψηλά κλιμάκια της διοίκησης του αγγλικού συλλόγου, καθώς οι Γκλέιζερς και ο Σερ Ράτκλιφ θα πρέπει να βρουν πεδίο συνεννόησης για να προχωρήσουν στην πρόσληψη νέου προπονητή.

EXCL 🚨 Man Utd bosses in private disagreement as search for Ruben Amorim replacement hits first speed bump | @CrossyDailyStar https://t.co/AyQwAl0oog pic.twitter.com/QNG15WFYCM — Mirror Football (@MirrorFootball) January 5, 2026

Σύμφωνα λοιπόν με τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου, υπάρχουν στελέχη που θεωρούν ότι η Γιουνάιτεντ πρέπει να προσλάβει άμεσα προπονητή, που θα έχει τα «κλειδιά» στο Ολντ Τράφορντ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο ενώ υπάρχουν κι εκείνοι που θεωρούν ότι πρέπει να πορευτεί με υπηρεσιακό προπονητή μέχρι το τέλος της σεζόν και το καλοκαίρι να κάνει την επιλογή για τον πάγκο, έχοντας προφανώς περισσότερο χρόνο στην διάθεσή της.

Ο παλαίμαχος μέσος της Γιουνάιτεντ, Ντάρεν Φλέτσερ, ανέλαβε χρέη προσωρινού τεχνικού και θα είναι στον πάγκο της ομάδας για τα δύο επόμενα παιχνίδια, εκτός και αν ληφθεί η απόφαση να παραμείνει μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Κάθε πρόβλεψη πάντως στην παρούσα φάση είναι σίγουρα παρακινδυνευμένη.

Αυτός ο «εμφύλιος» στο Ολντ Τράφορντ έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ότι η κατάσταση είναι χαοτική, καθώς βρισκόμαστε στα μέσα της χρονιάς και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να μην επιτευχθεί ο στόχος της εξόδου στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Το όνομα του Αμορίμ προστέθηκε στην μακρά λίστα με τους προπονητές που απέτυχαν στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην μετά Σερ Άλεξ Φέργκιουσον εποχή και τώρα οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου περιμένουν με μεγάλη αγωνία τις εξελίξεις.

Ο Πορτογάλος αποτελεί παρελθόν αλλά τα προβλήματα παραμένουν στο «θέατρο των ονείρων» κι αυτό είναι το μείζον θέμα που πρέπει ν’ απασχολεί την διοίκηση της Γιουνάιτεντ.

Είναι ξεκάθαρο πως μετά από τόσες αποτυχημένες επιλογές, δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια για μιαν ακόμα κι αυτό σημαίνει ότι η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου πρέπει να «ζυγίσει» με μεγάλη προσοχή την απόφαση που θα λάβει.