Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
«Εμφύλιος» στην Γιουνάιτεντ μετά την απόλυση Αμορίμ
On Field 05 Ιανουαρίου 2026 | 18:20

«Εμφύλιος» στην Γιουνάιτεντ μετά την απόλυση Αμορίμ

Οι ιδιοκτήτες του συλλόγου δεν συμφωνούν για την τακτική που πρέπει ν’ ακολουθήσει η αγγλική ομάδα στο θέμα πρόσληψης νέου προπονητή

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Spotlight

Το κλίμα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι «εκρηκτικό» και οι εξελίξεις τρέχουν στο Ολντ Τράφορντ, με τους διοικούντες την αγγλική ομάδα να προσπαθούν να βρουν λύση στο θέμα διαδοχής του Ρούμπεν Αμορίμ στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Η απομάκρυνση του Πορτογάλου ήταν μάλλον αναμενόμενη, μετά τις δηλώσεις που έκανε χθες το απόγευμα ο 40χρονος τεχνικός. Η άνευ προηγουμένου επίθεση του Αμορίμ στην διοίκηση του αγγλικού συλλόγου προκάλεσε την αντίδραση των ιθυνόντων και σήμερα ανακοινώθηκε το «διαζύγιο».

Ο Αμορίμ αποτελεί παρελθόν για την αγγλική ομάδα αλλά τα προβλήματα παραμένουν στο «θέατρο των ονείρων» και όλα δείχνουν πως η απόφαση για τον «διάδοχο» του Πορτογάλου δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.

Τα ονόματα που έχουν δουν το φως της δημοσιότητας είναι πολλά, αλλά θα πρέπει να εστιάσει κάποιος στον τεχνικό της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ, τον οποίο δίνουν πρώτο φαβορί τα γραφεία στοιχημάτων.

Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί πως η κατάσταση μοιάζει χαώδης στα υψηλά κλιμάκια της διοίκησης του αγγλικού συλλόγου, καθώς οι Γκλέιζερς και ο Σερ Ράτκλιφ θα πρέπει να βρουν πεδίο συνεννόησης για να προχωρήσουν στην πρόσληψη νέου προπονητή.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου, υπάρχουν στελέχη που θεωρούν ότι η Γιουνάιτεντ πρέπει να προσλάβει άμεσα προπονητή, που θα έχει τα «κλειδιά» στο Ολντ Τράφορντ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο ενώ υπάρχουν κι εκείνοι που θεωρούν ότι πρέπει να πορευτεί με υπηρεσιακό προπονητή μέχρι το τέλος της σεζόν και το καλοκαίρι να κάνει την επιλογή για τον πάγκο, έχοντας προφανώς περισσότερο χρόνο στην διάθεσή της.

Ο παλαίμαχος μέσος της Γιουνάιτεντ, Ντάρεν Φλέτσερ, ανέλαβε χρέη προσωρινού τεχνικού και θα είναι στον πάγκο της ομάδας για τα δύο επόμενα παιχνίδια, εκτός και αν ληφθεί η απόφαση να παραμείνει μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Κάθε πρόβλεψη πάντως στην παρούσα φάση είναι σίγουρα παρακινδυνευμένη.

Αυτός ο «εμφύλιος» στο Ολντ Τράφορντ έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ότι η κατάσταση είναι χαοτική, καθώς βρισκόμαστε στα μέσα της χρονιάς και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να μην επιτευχθεί ο στόχος της εξόδου στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Το όνομα του Αμορίμ προστέθηκε στην μακρά λίστα με τους προπονητές που απέτυχαν στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην μετά Σερ Άλεξ Φέργκιουσον εποχή και τώρα οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου περιμένουν με μεγάλη αγωνία τις εξελίξεις.

Ο Πορτογάλος αποτελεί παρελθόν αλλά τα προβλήματα παραμένουν στο «θέατρο των ονείρων» κι αυτό είναι το μείζον θέμα που πρέπει ν’ απασχολεί την διοίκηση της Γιουνάιτεντ.

Είναι ξεκάθαρο πως μετά από τόσες αποτυχημένες επιλογές, δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια για μιαν ακόμα κι αυτό σημαίνει ότι η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου πρέπει να «ζυγίσει» με μεγάλη προσοχή την απόφαση που θα λάβει.

Μαδούρο: «Είμαι αθώος, σκοπός των ΗΠΑ είναι ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Βενεζουέλας»
Νέα Υόρκη 05.01.26

Μαδούρο: «Είμαι αθώος, σκοπός των ΗΠΑ είναι ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Βενεζουέλας»

Ο Μαδούρο χαρακτήρισε τον εαυτό του πολιτικό όμηρο και όχι κατηγορούμενο, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά του από το Καράκας στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν νομική διαδικασία αλλά μια βίαιη απαγωγή

Σύνταξη
Μπλόκα: Με «το όπλο παρά πόδα» οι αγρότες – Στην κυβέρνηση η «καυτή πατάτα»
Κρίσιμες ώρες 05.01.26

Με «το όπλο παρά πόδα» οι αγρότες - Στην κυβέρνηση η «καυτή πατάτα»

Στάση αναμονής από τους αγρότες. Ζυγίζουν τις επόμενες κινήσεις τους, κόντρα στην κυβερνητική αδιαλλαξία και τις απειλές. Τι λένε αγροτοσυνδικαλιστές στον in πριν τις κρίσιμες ανακοινώσεις του Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σέρρες: Από την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής του ήταν νεκρός ο πυροσβέστης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
Ελλάδα 05.01.26

Σέρρες: Από την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής του ήταν νεκρός ο πυροσβέστης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η κηδεία του 45χρονου πυροσβέστη θα γίνει αύριο το μεσημέρι - Έκκληση της οικογένειας μέσω δικηγόρου να σταματήσουν οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί και οι εικασίες για τα αίτια θανάτου

Σύνταξη
Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο νεκρά αδέρφια – Τι λέει η οικιακή βοηθός που εμφανίζεται μοναδική κληρονόμος
Ελλάδα 05.01.26

Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο νεκρά αδέρφια – Τι λέει η οικιακή βοηθός που εμφανίζεται μοναδική κληρονόμος

Τον Φεβρουάριο του 2024 η 89χρονη και ο 84χρονο αδερφός της έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι τους στη Ναύπακτο - Δύο χρόνια μετά οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Παντελίδης κι επίσημα μέχρι το 2029 (vid)
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Παντελίδης κι επίσημα στον Παναθηναϊκό - «Δικαίωση της δουλειάς μου»

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Παύλου Παντελίδη έως το 2029 - Τα βίντεο με τα οποία η πράσινη ΠΑΕ υποδέχθηκε τον 23χρονο επιθετικό - Τι είπε στην πρώτη του συνέντευξη ως πράσινος.

Σύνταξη
Και μετά την Βενεζουέλα, τί;
in - analysis 05.01.26

Και μετά την Βενεζουέλα, τί;

Οι δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ για τη Βενεζουέλα καταδεικνύουν την πλήρη αδιαφορία του για τους κανόνες δικαίου.

Μαρία Γαβουνέλη
Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης
Βοήθεια 05.01.26

Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης

Ο 73χρονος υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός έλαβε ειδοποίηση έξωσης τον Δεκέμβριο. «Ο Μίκι Ρουρκ περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή και είναι απίστευτα συγκινητικό να βλέπεις πόσοι άνθρωποι νοιάζονται για αυτόν και θέλουν να τον βοηθήσουν» δήλωσε μια φίλη του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση είναι ο υπεύθυνος για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια – Απαρχαιωμένες υποδομές, ελλείψεις σε προσωπικό
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση είναι ο υπεύθυνος για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια – Απαρχαιωμένες υποδομές, ελλείψεις σε προσωπικό

Το ΚΚΕ τονίζει επίσης ότι υπεύθυνος είναι και η η πολιτική που θυσιάζει και σε αυτόν τον τομέα την ασφάλεια στο βωμό του κέρδους.

Σύνταξη
«Καμπανάκι» Βενιζέλου με φόντο την Τουρκία μετά το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου του FIR Αθηνών
Ο κίνδυνος 05.01.26

«Καμπανάκι» Βενιζέλου με φόντο την Τουρκία μετά το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου του FIR Αθηνών

Υποθέτω ότι η κυβέρνηση έχει πλήρη αίσθηση ότι το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου και διαχείρισης του FIR Αθηνών πρέπει να διερευνηθεί, αλλά κυρίως να μην επαναληφθεί, τονίζει ο Ευ. Βενιζέλος.

Σύνταξη
Γρίπη: Αυξάνονται σημαντικά οι εισαγωγές ασθενών – Ζορίζονται τα νοσοκομεία – Τι γίνεται με τα παιδιά
Ανησυχία 05.01.26

Αυξάνονται σημαντικά οι εισαγωγές ασθενών με γρίπη - Ζορίζονται τα νοσοκομεία - Τι γίνεται με τα παιδιά

Yπερδιπλασιασμός των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία της χώρας. Αυξάνονται τόσο τα κρούσματα, όσο και τα βαριά περιστατικά. Έξαρση και στα παιδιά.

Σύνταξη
«Το τελευταίο χαμόγελο»: Αντίο που ραγίζει καρδιές στην εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα – Το πένθος από τη Τζάκι στην Καρολάϊν
Go Fun 05.01.26

«Το τελευταίο χαμόγελο»: Αντίο που ραγίζει καρδιές στην εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα – Το πένθος από τη Τζάκι στην Καρολάϊν

Η τραγική δυναστεία των Κένεντι θρηνεί τον θάνατο της εγγονής του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, Τατιάνα. Η απώλεια «επιβάλλει» στη μητέρα της, Κάρολαϊν, να αναλάβει τον ίδιο οδυνηρό ρόλο που είχε κάποτε η Τζάκι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κερατσίνι: Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου που παραβίασε κόκκινο με κλεμμένη μηχανή
Ελλάδα 05.01.26

Κερατσίνι: Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου που παραβίασε κόκκινο με κλεμμένη μηχανή

Σε βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται η μοτοσικλέτα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Μαρί Κιουρί, να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να συνεχίζει την πορεία της μέσα σε πεζόδρομο.

Σύνταξη
Τραγωδία για ζευγάρι από την Κεφαλονιά που έκανε διακοπές στον Παναμά – Νεκρή η γυναίκα, κρίσιμες ώρες για τον σύζυγο
Ελλάδα 05.01.26

Τραγωδία για ζευγάρι από την Κεφαλονιά που έκανε διακοπές στον Παναμά – Νεκρή η γυναίκα, κρίσιμες ώρες για τον σύζυγο

Συνεπιβάτιδα του ζευγαριού περιέγραψε στο Live News το ταξίδι που είχαν προγραμματίσει και τι συνέβη με τη γυναίκα κατά τη διάρκεια αυτού.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου
Διπλωματία 05.01.26

Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου

Ο Γεραπετρίτης στη συζήτηση του με τον ΥΠΕΞ του Μπαχρέιν υποστήριξε ότι η Αθήνα επιμένει στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, σύμφωνα με «τις αρχές και αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών»

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «red code» πέντε περιφέρειας όπου αναμένονται βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης και διάρκειας
Ελλάδα 05.01.26

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «red code» πέντε περιφέρειας όπου αναμένονται βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης και διάρκειας

Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία

Σύνταξη
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
