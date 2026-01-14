Οι πρώτες δηλώσεις του Κάρικ: «Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μεγάλη ευθύνη – Υψηλά τα στάνταρ στη Γιουνάιτεντ»

Ο Μάικλ Κάρικ ανέλαβε κι επίσημα υπηρεσιακός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έως το τέλος της σεζόν.

Ο 44χρονος τεχνικός παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη μετά την επιστροφή του στους «Κόκκινους Διαβόλους», δήλωσε ένθερμος υποστηρικτής της ομάδας και παράλληλα, υπογράμμισε ότι αντιλαμβάνεται πως φέρει μεγάλη ευθύνη από τη στιγμή που βρίσκεται στο τιμόνι του συλλόγου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κάρικ θα καθίσει ξανά στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» μετά το 2021 που είχε περάσει πάλι ως υπηρεσιακός για τρία παιχνίδια. Γνωρίζει καλά και «από μέσα» τι πονά την ομάδα που εδώ και πάνω από 10 χρόνια δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι, αλλά και ούτε να διαχειριστεί τη φυγή του Φέργκιουσον.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Κάρικ:

«Είναι απίστευτο το συναίσθημα της επιστροφής στην ομάδα. Είμαι κι εγώ ένας από τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ και το ίδιο ισχύει και για την οικογένειά μου. Ξέρω ότι έχω την ευθύνη και ανυπομονώ να τα πάμε καλά.

Ανυπομονώ να ξεκινήσω και να δω τι μπορούμε να κάνουμε. Αισθάνομαι την αγάπη και ξέρω πως ο καθένας είναι πρόθυμος να με βοηθήσει και να με οδηγήσει προς την σωστή κατεύθυνση. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και τα στάνταρ είναι πολύ υψηλά, αλλά γι’ αυτό αξίζει να προσπαθήσεις κιόλας».