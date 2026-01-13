Επίσημο: Νέος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Κάρικ (pics)

Μετά από δύο παιχνίδια με τον Ντάρεν Φλέτσερ στον πάγκο της, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε τον Μάικλ Κάρικ! Ο 44χρονος τεχνικός αναλαμβάνει το τιμόνι της ομάδας μετά από εισήγηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και θα έχει τον ρόλο του υπηρεσιακού ως το τέλος της σεζόν.

Ο Φλέτσερ επιστρέφει στην Κ18 και ο Κάρικ θα καθίσει ξανά στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» μετά το 2021 που είχε περάσει πάλι ως υπηρεσιακός για τρία παιχνίδια. Ουσιαστικά κέρδισε τη μάχη από τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και ετοιμάζεται για ντεμπούτο στην έδρα της Σίτι. Απευθείας στα βαθιά.

Αυτός θεωρήθηκε η κατάλληλη λύση για να οδηγήσει την ομάδα μέχρι το καλοκαίρι, μετά την απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ. Με την ελπίδα για τον σύλλογο πως στο τέλος της σεζόν θα έχει βρει τον προπονητή που θα μπορέσει να βάλει επιτέλους το κλαμπ στον σωστό δρόμο.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Κάρικ είπε:

«Είναι τιμή μου να οδηγώ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ξέρω τι χρειάζεται για να πετύχεις εδώ. Έχω απόλυτη πίστη στο ταλέντο και την αφοσίωση των παικτών. Είμαστε έτοιμοι να συσπειρωθούμε και να δώσουμε στους οπαδούς τις εμφανίσεις που αξίζουν».

Michael Carrick is back 🤝 Our former captain is our Head Coach for the remainder of 2025/26 🔴 — Manchester United (@ManUtd) January 13, 2026