Από νωρίς στα… βαθιά ο Κάρικ – Το ντέρμπι με την Σίτι και τα καλά λόγια του Γκουαρντιόλα

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε να προχωρήσει στην πρόσληψη του Μίκαελ Κάρικ στην τεχνική της ηγεσία κι όλα δείχνουν ότι η επίσημη ανακοίνωση από πλευράς αγγλικού συλλόγου θα γίνει το πρωί της Τρίτης.

Ο παλαίμαχος μέσος της Γιουνάιτεντ θα είναι λοιπόν ο «διάδοχος» του Ρούμπεν Αμορίμ στο «θέατρο των ονείρων» και το πρώτο παιχνίδι του Κάρικ στον πάγκο της Γιουνάιτεντ θα είναι ντέρμπι και μάλιστα το μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ.

Η Γιουνάιτεντ θα υποδεχθεί την Σίτι στο μεσημέρι του Σαββάτου στο Ολντ Τράφορντ και γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Όχι βέβαια ότι ο Κάρικ είναι «μάγος» και θ’ αλλάξει πράγματα σε διάστημα τριών ημερών, αλλά όπως και να το κάνουμε η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία αναμένεται να δώσει μια ψυχολογική ώθηση στους παίκτες της Γιουνάιτεντ.

Αυτό πάντως που έχει ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να επισημανθεί είναι ότι ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πέπ Γκουαρντιόλα έχει μιλήσει στο παρελθόν με τα καλύτερα λόγια για τον ποδοσφαιριστή Μίκαελ Κάρικ.

«Θεωρώ ότι ήταν σπουδαίος παίκτης και πάντα έβλεπα με προσοχή τις κινήσεις του στο γήπεδο. Είμαι μεγάλος οπαδός του Κάρικ και είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχω δει τα χρόνια που είμαι στο ποδόσφαιρο.

Μπορώ να πω ότι ήταν ένας παίκτης επιπέδου Μπούσκετς και Τσάμπι Αλόνσο κι αυτό από μόνο του λέει πολλά», είχε τονίσει σε ανύποπτο χρόνο ο Γκουαρντιόλα, εκθειάζοντας τις ικανότητες που είχε ο Κάρικ σαν παίκτης.

Άλλο όμως η ποδοσφαιρική καριέρα που έκανε ο Κάρικ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κι άλλο το δύσκολο έργο που ανέλαβε, αντικαθιστώντας τον Ρούμπεν Αμορίμ στην τεχνική ηγεσία της αγγλικής ομάδας.

Ο Κάρικ, που νίκησε στην «κούρσα» τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, θεωρείται προσωρινή επιλογή καθώς ο αγγλικός Τύπος εκτιμά πως η διοίκηση της Γιουνάιτεντ θα ψάξει για άλλον προπονητή, ο οποίος θ’ αναλάβει το καλοκαίρι.

Το σίγουρο όμως είναι ότι ο Κάρικ έχει μπροστά του μια μεγάλη ευκαιρία, για να πείσει τους διοικούντες την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πως δεν πρέπει να τον δουν ως μια προσωρινή λύση, αλλά σαν έναν προπονητή που μπορεί ν’ ανταποκριθεί στις μεγάλες απαιτήσεις που έχει η συγκεκριμένη θέση.

Το αν θα τα καταφέρει θα το δείξουν τα αποτελέσματα.