Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
15.01.2026 | 18:57
Πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της Δάφνης (βίντεο)
15.01.2026 | 18:08
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Ουτρέχτης (βίντεο)
Στο «ραντάρ» της Γιουνάιτεντ και ο Ντε Τσέρμπι
On Field 15 Ιανουαρίου 2026 | 22:00

Στο «ραντάρ» της Γιουνάιτεντ και ο Ντε Τσέρμπι

Ο πρώην προπονητής της Μπράιτον βρίσκεται σε περίοπτη θέση της λίστας που έχει καταρτίσει η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου

Ο Μίκαελ Κάρικ εκτελεί χρέη προσωρινού τεχνικού στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα μείνει (εκτός απροόπτου) στον πάγκο της ομάδας μέχρι το καλοκαίρι, ωστόσο η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου είναι σ’ αναζήτηση προπονητή που θ’ αναλάβει το «χτίσιμο» για την επόμενη μέρα.

Το όνομα που ακούγεται όλο και πιο έντονα τις τελευταίες ώρες, είναι αυτό του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, καθώς ο Ιταλός τεχνικός της Μαρσέιγ δεν αφήνει… αδιάφορους τους διοικούντες την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ντε Τσέρμπι κάνει εξαιρετική δουλειά στην Μαρσέιγ ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως έχει και εμπειρία από Πρέμιερ Λιγκ, καθώς είχε εργαστεί στην Μπράιτον κι αυτό είναι κάτι που «μετράει» πολύ στην απόφαση που θα κληθεί να πάρει η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου.

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τα ρεπορτάζ του Τύπου στο Νησί, αποκαλύπτουν ότι ο Ιταλός τεχνικός είναι σε περίοπτη θέση της λίστας που έχει καταρτίσει η διοίκηση της ομάδας και πως πολύ σύντομα θα δρομολογηθούν εξελίξεις.

Βέβαια θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι ο Ντε Τσέρμπι έχει συμβόλαιο με την Μαρσέιγ, αλλά αν η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «χτυπήσει την πόρτα» του Ιταλού τεχνικού, κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά αν ο Ιταλός αποφασίσει να φύγει από το Βελοντρόμ.

Ο Ντε Τσέρμπι είχε κάνει καλή δουλειά στους «γλάρους» και δεν είναι τυχαίο πως η Γιουνάιτεντ είχε κάνει μια συνάντηση με τον Ιταλό τεχνικό πριν από δύο σχεδόν χρόνια (όπως και με τον Τούχελ) αλλά οι δύο πλευρές δεν είχαν καταλήξει σε συμφωνία.

Ίσως αυτή την φορά οι συνθήκες να είναι ώριμες για ν’ αναλάβει ο Ιταλός την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά στο «κάδρο» υπάρχει ξανά ο Τούχελ, όπως και πριν από μια διετία.

Σε ότι αφορά πάντως τον Τούχελ, ο Γερμανός τεχνικός είναι στον πάγκο της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας και με τα «λιοντάρια» στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το καλοκαίρι, θεωρείται δύσκολο να συμφωνήσει με την αγγλική ομάδα.

Πετρέλαιο
JP Morgan: Γιατί δεν θα έχουμε επανάληψη του 1979 στην αγορά πετρελαίου

JP Morgan: Γιατί δεν θα έχουμε επανάληψη του 1979 στην αγορά πετρελαίου

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα στο φίνις έφτασε κοντά στις 2.250 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα στο φίνις έφτασε κοντά στις 2.250 μονάδες

Σύνταξη
Το Αμβούργο απέλυσε τον Στέφαν Κουντς, μετά από καταγγελίες για ανάρμοστη σωματική επαφή
On Field 15.01.26

Το Αμβούργο απέλυσε τον Στέφαν Κουντς, μετά από καταγγελίες για ανάρμοστη σωματική επαφή

Η διοίκηση του γερμανικού συλλόγου έκανε έρευνα και χαρακτήρισε αξιόπιστες τις καταγγελίες από εργαζόμενες στην ομάδα για ανάρμοστη σωματική επαφή, απολύοντας τον παλαίμαχο διεθνή άσο

Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες
On Field 15.01.26

Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες

Ο Σουηδός επιθετικός πέτυχε γκολ και είχε ασίστ στη νίκη επί της Τσέλσι, με τον προπονητή και τον διεθνή μέσο της Άρσεναλ να «στάζουν μέλι» για τον διεθνή σέντερ φορ

Ο Ντάνι Μέρφι «υπέδειξε» στην διοίκηση της Λίβερπουλ τον ιδανικό διάδοχο του Σλοτ
On Field 15.01.26

Ο Ντάνι Μέρφι «υπέδειξε» στην διοίκηση της Λίβερπουλ τον ιδανικό διάδοχο του Σλοτ

Ο παλαίμαχος χαφ των «κόκκινων» έχει ξεκάθαρη άποψη για το ποιος πρέπει να είναι ο προπονητής που θα διαδεχθεί τον Σλοτ, αν οι πρωταθλητές Αγγλίας απομακρύνουν τον Ολλανδό

Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα
Λάμψη Αστέρων 15.01.26

Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα

Ο διάσημος τενόρος Αντρέα Μποτσέλι θα είναι ανάμεσα στους κορυφαίους καλλιτέχνες της Τελετής Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα, στις 6 Φεβρουαρίου.

Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού
On Field 14.01.26

Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε στο Βελιγράδι το μπάσκετ του Μπαρτζώκα, με τους πειραιώτες να πετυχαίνουν την πέμπτη νίκη τους στα έξι τελευταία παιχνίδια που έχουν δώσει στην Ευρωλίγκα

Η απόλυτη χλιδή για Ρονάλντο και στο Μουντιάλ – Αυτό είναι το ξενοδοχείο που θα μείνει ο CR7 και η Πορτογαλία
On Field 14.01.26

Η απόλυτη χλιδή για Ρονάλντο και στο Μουντιάλ – Αυτό είναι το ξενοδοχείο που θα μείνει ο CR7 και η Πορτογαλία

Το πολυτελές θέρετρο είναι στο Μεξικό, παρά το ότι η Πορτογαλία δεν θα δώσει κάποιο παιχνίδι του ομίλου της στην συγκεκριμένη χώρα

Κύπελλο: Οι ορισμοί της τριπλής αποτυχίας (Ελλήνων και ξένων διαιτητών)
On Field 13.01.26

Κύπελλο: Οι ορισμοί της τριπλής αποτυχίας (Ελλήνων και ξένων διαιτητών)

Τι έδειξαν οι ορισμοί διαιτητών για τα ματς Κυπέλλου: 1) Δεν υπάρχει Έλληνας κοινής αποδοχής, 2) Ο Λανουά δεν έβγαλε νέους ρέφερι, 3) Σλοβένος στο VAR Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ; Ξένος να’ ναι και ότι να’ ναι

Ο γίγαντας Ατανασίεβιτς «υπέγραψε» την μυθική κούπα του Ολυμπιακού
On Field 13.01.26

Ο γίγαντας Ατανασίεβιτς «υπέγραψε» την μυθική κούπα του Ολυμπιακού

Η ανατροπή των «ερυθρόλευκων» ήταν επικών διαστάσεων, με τον Σέρβο διαγώνιο να «σαλπίζει» την αντεπίθεση του Ολυμπιακού και να οδηγεί τους πειραιώτες στην κατάκτηση του Super Cup

Αποκάλυψη Sky Sports για Ρεάλ Μαδρίτης και Κλοπ
On Field 13.01.26

Αποκάλυψη Sky Sports για Ρεάλ Μαδρίτης και Κλοπ

Ο αγγλικός τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το ενδεχόμενο συμφωνίας του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ με την «βασίλισσα»

Κατήφορος χωρίς τέλος: Πώς ο Λανουά «έδειξε» ασυλία στους ορισμούς Κυπέλλου
On Field 13.01.26

Κατήφορος χωρίς τέλος: Πώς ο Λανουά «έδειξε» ασυλία στους ορισμούς Κυπέλλου

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έστειλε προαναγγελία ορισμών στους διαιτητές που υπολογίζει για τα ματς πρωταθλήματος, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη οι προημιτελικοί Κυπέλλου Betsson!

Η ξεκάθαρη εντολή του «Μέντι»
On Field 13.01.26

Η ξεκάθαρη εντολή του «Μέντι»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού είδε στο Περιστέρι αυτό που είχε ζητήσει από τους παίκτες του και θέλει ανάλογη εικόνα και στο αυριανό παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ

Τσάμπι Αλόνσο: Το «τρελό» ποσό που κόστισε ο Ισπανός στη Ρεάλ και το εντυπωσιακό ποσοστό νικών του
On Field 13.01.26

Τσάμπι Αλόνσο: Το «τρελό» ποσό που κόστισε ο Ισπανός στη Ρεάλ και το εντυπωσιακό ποσοστό νικών του

Ο Τσάμπι Αλόνσο κόστισε στη Ρεάλ Μαδρίτης 24 εκατ. ευρώ για... 24 νίκες και έφυγε από τη «Βασίλισσα» ως αποτυχημένος παρότι κατέγραψε ένα από τα καλύτερα ποσοστά νικών στην ιστορία της!

Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι
On Field 12.01.26

Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι

Ο 19χρονος μέσος της Νιούκαστλ είναι ότι πιο… κοντινό στον σούπερ σταρ της Άρσεναλ, Ντέκλαν Ράις και πολλοί θεωρούν πως θα τον ξεπεράσει

Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ
On Field 12.01.26

Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι αποφασισμένη να δελεάσει τον Γιούργκεν Κλοπ και τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ θα μιλήσει με τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ

Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»
Δύο αιώνες 15.01.26

Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος Νίκος Αλιάγας, μίλησε για τον τόπο καταγωγής του, το Μεσολόγγι, με αφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Έξοδο.

Λευκός Οίκος: Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα για τον Τραμπ
Κόσμος 15.01.26

Λευκός Οίκος: Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα για τον Τραμπ

Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία «δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στον στόχο του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει» το νησί, δηλώνει ο Λευκός Οίκος

Φρεγάτα «Κίμων»: Η εντυπωσιακή άφιξη της Belharra στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας
Στήθηκε υδάτινη αψίδα 15.01.26

Η εντυπωσιακή άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας

Πλοία του Στόλου, συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων φρεγατών, υποδέχθηκαν τη φρεγάτα «Κίμων» εν πλω, αποδίδοντας τιμές με τους συριγμούς τους, σε μια συμβολική κίνηση συνάντησης της ναυτικής παράδοσης με το μέλλον.

LIVE: Κόμο – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 15.01.26

LIVE: Κόμο – Μίλαν

LIVE: Κόμο – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Μίλαν για τη 16η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

ΣΥΡΙΖΑ για Κυρανάκη: Σεξιστική και τραμπούκικη δήλωση, γεμάτη ψευτομαγκιά και αναίδεια – Να τον χαίρεται ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Κυρανάκη: Σεξιστική και τραμπούκικη δήλωση, γεμάτη ψευτομαγκιά και αναίδεια – Να τον χαίρεται ο Μητσοτάκης

«Δεν έχουμε τίποτα να πούμε για τα στερεότυπα που αναπαράγει για τέτοια τοποθέτηση από υπουργικό έδρανο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ιράν: Πώς η οικολογική κατάρρευση άναψε τη φλόγα της πολιτικής εξέγερσης
Κόσμος 15.01.26

Ιράν: Πώς η οικολογική κατάρρευση άναψε τη φλόγα της πολιτικής εξέγερσης

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν περιγράφονται συνήθως ως οικονομικές, πολιτικές ή ιδεολογικές. Ωστόσο, πέρα από αυτό, μια βαθύτερη οικολογική κρίση διαβρώνει τον κοινωνικό ιστό.

Ο Γάλλος Ολυμπιονίκης Γιανίκ Ανιέλ θα δικαστεί με την κατηγορία του βιασμού ανήλικης
Κολύμβηση 15.01.26

Ο Γάλλος Ολυμπιονίκης Γιανίκ Ανιέλ θα δικαστεί με την κατηγορία του βιασμού ανήλικης

Γαλλικό εφετείο επιβεβαίωσε ότι ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση θα δικαστεί για τον φερόμενο βιασμό και τη σεξουαλική επίθεση της κόρης του προπονητή του, η οποία ήταν 13 ετών τότε.

Οι ΗΠΑ θέλουν τις ειδικές δυνάμεις του στρατού ή την CIA στο Μεξικό με το πρόσχημα της φαιντανύλης
War on drugs 2.0 15.01.26

Οι ΗΠΑ θέλουν τις ειδικές δυνάμεις του στρατού ή την CIA στο Μεξικό με το πρόσχημα της φαιντανύλης

Μετά την Βενεζουέλα οι ΗΠΑ βάζουν στο στόχαστρο το Μεξικό, ώστε να εμποδίσουν τις «εξαγωγές» φαιντανύλης και ταυτόχρονα να επιβάλουν το θέλημά τους σε ακόμα μια χώρα της Λατινικής Αμερικής

Νέα Αριστερά: Ο Κυρανάκης επιτέθηκε σεξιστικά στην Πέρκα, ξεπερνώντας κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Νέα Αριστερά: Ο Κυρανάκης επιτέθηκε σεξιστικά στην Πέρκα, ξεπερνώντας κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας

«Καμία βουλεύτρια δεν πρόκειται να δεχτεί μαθήματα 'συμπεριφοράς' από υπουργούς που αδυνατούν να τηρήσουν ακόμη και τους στοιχειώδεις θεσμικούς κανόνες», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Αστυνομική επιχείρηση για την παραβατικότητα σε οικισμούς στο Μενίδι- Έγιναν 13 συλλήψεις
Ελλάδα 15.01.26

Αστυνομική επιχείρηση για την παραβατικότητα σε οικισμούς στο Μενίδι- Έγιναν 13 συλλήψεις

Ειδική αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Αχαρνών με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Στην Ουκρανία η επικεφαλής του ΔΝΤ για να «κατανοήσει βασικά σημεία από τις συνθήκες επί του πεδίου»
Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα 15.01.26

Στην Ουκρανία η επικεφαλής του ΔΝΤ για να «κατανοήσει βασικά σημεία από τις συνθήκες επί του πεδίου»

Η επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποιείται την ώρα που η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, πρόκειται στη συνέχεια να ταξιδέψει στο Νταβός, για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

O Χρήστος Φερεντίνος μιλά για τον χωρισμό του από την Σοφία Παυλίδου – Η μοναξιά και ο αγαπημένος του σκύλος
Το παιχνίδι αλλάζει 15.01.26

O Χρήστος Φερεντίνος μιλά για τον χωρισμό του από την Σοφία Παυλίδου – Η μοναξιά και ο αγαπημένος του σκύλος

«Έμεινα τελείως μόνος [μετά το διαζύγιο]» ανέφερε ο Χρήστος Φερεντίνος σε πρόσφατη συνέντευξή του, ενώ παράλληλε μίλησε για την αγάπη που πήρε από τον σκύλο του.

Ουκρανία: Βυθίστηκε το Χάρκοβο στο σκοτάδι μετά από ρωσικό πλήγμα
Χωρίς θέρμανση 15.01.26

Ουκρανία: Βυθίστηκε το Χάρκοβο στο σκοτάδι μετά από ρωσικό πλήγμα

O αγώνας πίεσης των λαών στοχεύοντας την οικονομία και την κοινωνική ειρήνη μέσω των ενεργειακών υποδομών συνεχίζεται στην Ουκρανία και τη Ρωσία, με το Χάρκοβο να «πληρώνει» αυτή την στρατηγική

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες τα βάζει με τους παγκόσμιους ηγέτες – «Σκοτώνετε τη διεθνή συνεργασία»
ΟΗΕ 15.01.26

Ο Γκουτέρες τα βάζει με τους παγκόσμιους ηγέτες - «Σκοτώνετε τη διεθνή συνεργασία»

Ο Γκουτέρες χρησιμοποίησε επίσης τη δήλωση του για να προτρέψει τη λήψη μέτρων κατά της κατάχρησης της τεχνητής νοημοσύνης και να ζητήσει την καταπολέμηση των ανισοτήτων.

Φάμελλος: Απίστευτα αδιέξοδα στα συγκοινωνιακά προβλήματα, χωρίς στρατηγική και έλεγχο από την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Φάμελλος: Απίστευτα αδιέξοδα στα συγκοινωνιακά προβλήματα, χωρίς στρατηγική και έλεγχο από την κυβέρνηση

Ο Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε με τον πρόεδρο και με μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΣΑΤΑ, εκφράζοντας τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στις κινητοποιήσεις και τον αγώνα των οδηγών ταξί

Ο Πολ Μέσκαλ νιώθει Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην τοποθεσία Χόλιγουντ – Θα ερμηνεύσει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles στις ταινίες του Σαμ Μέντες
Γεννημένος «Σκαθάρι» 15.01.26

Ο Πολ Μέσκαλ νιώθει Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην τοποθεσία Χόλιγουντ – Θα ερμηνεύσει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles στις ταινίες του Σαμ Μέντες

Ότι είναι ένας πολύ ταλαντούχος ηθοποιός το έχει δείξει. Τώρα, ο Πολ Μέσκαλ θέλει να αποδείξει ότι διαθέτει και φωνή - ως Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην κινηματογραφική σειρά για τους Beatles δια χειρός Σαμ Μέντες.

Λόρα: Τελευταία αναφορά ότι εθεάθη σε καφετέρια στη Βάρη – Εξετάζουν τα βίντεο του καταστήματος
Ελλάδα 15.01.26

Λόρα: Τελευταία αναφορά ότι εθεάθη σε καφετέρια στη Βάρη – Εξετάζουν τα βίντεο του καταστήματος

Σύμφωνα με την μαρτυρία του ιδιοκτήτη της καφετέρια στη Βάρη η 16χρονη ζήτησε να συνδεθεί στο wifi και έφυγε όταν στην τηλεόραση άρχισε να μεταδίδεται ρεπορτάζ για την εξαφάνισή της

Συγκινήθηκε στην Πράσινη Γραμμή η Φον ντερ Λάιεν – «Ελπίζω το 2026 να φέρει νέα ώθηση στην επανένωση της Κύπρου»
Κόσμος 15.01.26

Συγκινήθηκε στην Πράσινη Γραμμή η Φον ντερ Λάιεν – «Ελπίζω το 2026 να φέρει νέα ώθηση στην επανένωση της Κύπρου»

«Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κύπριους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ», σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Belharra: Οι πρώτες αντιδράσεις στην Τουρκία για τη φρεγάτα «Κίμων»
Τα χαρακτηριστικά της 15.01.26

Οι πρώτες αντιδράσεις στην Τουρκία για τη φρεγάτα «Κίμων»

Μία από τις ισχυρότερες φρεγάτες στον κόσμο εντάχθηκε στη δύναμη του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, με την φρεγάτα Belharra «Κίμων» να καταπλέει εν μέσω μίας λαμπρής τελετής στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Αποχωρήσεις από το τμήμα χάντμπολ της ΑΕΚ: Μετά τον προπονητή, φεύγουν και παίκτες
Άλλα Αθλήματα 15.01.26

Αποχωρήσεις από το τμήμα χάντμπολ της ΑΕΚ: Μετά τον προπονητή, φεύγουν και παίκτες

Προβλήματα αντιμετωπίζει το τμήμα χάντμπολ ανδρών της ΑΕΚ, καθώς το τελευταίο διάστημα αποχώρησαν ο προπονητές και παίκτες. Προς αναβολή τα δύο επόμενα παιχνίδια της.

Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα με είδη πρώτης ανάγκης και απειλές
«Δικό μας ημισφαίριο» 15.01.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα με είδη πρώτης ανάγκης και απειλές

Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα η οποία αναμένεται να φτάσει τις προσεχείς ημέρες και προειδοποιούν τις αρχές πως αν δεν την δεχθούν, μπορεί να γίνουν στόχος επίθεσης.

