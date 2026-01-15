Στο «ραντάρ» της Γιουνάιτεντ και ο Ντε Τσέρμπι

Ο Μίκαελ Κάρικ εκτελεί χρέη προσωρινού τεχνικού στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα μείνει (εκτός απροόπτου) στον πάγκο της ομάδας μέχρι το καλοκαίρι, ωστόσο η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου είναι σ’ αναζήτηση προπονητή που θ’ αναλάβει το «χτίσιμο» για την επόμενη μέρα.

Το όνομα που ακούγεται όλο και πιο έντονα τις τελευταίες ώρες, είναι αυτό του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, καθώς ο Ιταλός τεχνικός της Μαρσέιγ δεν αφήνει… αδιάφορους τους διοικούντες την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ντε Τσέρμπι κάνει εξαιρετική δουλειά στην Μαρσέιγ ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως έχει και εμπειρία από Πρέμιερ Λιγκ, καθώς είχε εργαστεί στην Μπράιτον κι αυτό είναι κάτι που «μετράει» πολύ στην απόφαση που θα κληθεί να πάρει η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου.

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τα ρεπορτάζ του Τύπου στο Νησί, αποκαλύπτουν ότι ο Ιταλός τεχνικός είναι σε περίοπτη θέση της λίστας που έχει καταρτίσει η διοίκηση της ομάδας και πως πολύ σύντομα θα δρομολογηθούν εξελίξεις.

Βέβαια θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι ο Ντε Τσέρμπι έχει συμβόλαιο με την Μαρσέιγ, αλλά αν η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «χτυπήσει την πόρτα» του Ιταλού τεχνικού, κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά αν ο Ιταλός αποφασίσει να φύγει από το Βελοντρόμ.

Ο Ντε Τσέρμπι είχε κάνει καλή δουλειά στους «γλάρους» και δεν είναι τυχαίο πως η Γιουνάιτεντ είχε κάνει μια συνάντηση με τον Ιταλό τεχνικό πριν από δύο σχεδόν χρόνια (όπως και με τον Τούχελ) αλλά οι δύο πλευρές δεν είχαν καταλήξει σε συμφωνία.

Ίσως αυτή την φορά οι συνθήκες να είναι ώριμες για ν’ αναλάβει ο Ιταλός την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά στο «κάδρο» υπάρχει ξανά ο Τούχελ, όπως και πριν από μια διετία.

Σε ότι αφορά πάντως τον Τούχελ, ο Γερμανός τεχνικός είναι στον πάγκο της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας και με τα «λιοντάρια» στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το καλοκαίρι, θεωρείται δύσκολο να συμφωνήσει με την αγγλική ομάδα.