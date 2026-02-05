Ο Γιαπ Σταμ βρήκε τον ιδανικό προπονητή για την Γιουνάιτεντ
Ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός έδωσε την… συμβουλή του στην διοίκηση του αγγλικού συλλόγου για τον προπονητή που πρέπει ν’ αναλάβει το καλοκαίρι, την τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ
- Προληπτική προσαγωγή και απαγόρευση συμμετοχής σε διαδηλώσεις φέρνει νομοθετικό διάταγμα της Μελόνι
- Τρεις άμεσες εξελίξεις για τους δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη
- Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία
- Η ΕΚΤ διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση
Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται ικανοποιημένοι από την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα τους, από την μέρα που την τεχνική ηγεσία του συλλόγου ανέλαβε ο Μίκαελ Κάρικ.
Τα αποτελέσματα είναι καλά και η αγγλική ομάδα έχει πολλές πιθανότητες να κατακτήσει μια θέση που οδηγεί στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.
Ωστόσο κανείς δεν θεωρεί πως η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου θα εμπιστευτεί τον Κάρικ, αναθέτοντας στον παλαίμαχο μέσο της ομάδας, το «χτίσιμο» της νέας Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός της αγγλικής ομάδας, Γιαπ Σταμ, ο οποίος φόρεσε με μεγάλη επιτυχία την φανέλα της Γιουνάιτεντ, θεωρεί πως ο Κάρικ δεν πρέπει να παραμείνει στον πάγκο του συλλόγου μετά το τέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν.
Ο Σταμ φρόντισε μάλιστα να πάει κι ένα βήμα… παραπέρα, συμβουλεύοντας την διοίκηση του αγγλικού συλλόγου για τον προπονητή που πρέπει να προσλάβει το καλοκαίρι.
«I would be very happy if they don’t go for Carrick, and that they go for him.» ✅
Jaap Stam shares who he thinks should become Man United’s next manager
✍ | @CrossyDailyStarhttps://t.co/T4lU0eSlL4 pic.twitter.com/p1nDpuOFUW
— Mirror Football (@MirrorFootball) February 5, 2026
«Θεωρώ πως θα είναι λάθος η παραμονή του Κάρικ και μετά το τέλος της φετινής σεζόν. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρέπει να πάρει άλλον προπονητή και για μένα ιδανική επιλογή είναι ο Ντε Τσέρμπι της Μαρσέιγ.
Είναι εξαιρετικός προπονητής και μ’ αρέσει πολύ ο τρόπος της δουλειάς του. Έκανε ωραία πράγματα στην Μπράιτον και συνεχίζει στην καλή δουλειά και στην Μαρσέιγ.
Είναι προπονητής που έχει καλές σχέσεις με τους παίκτες και ξέρει τι ζητάει μέσα στο γήπεδο. Με τον Ντε Τσέρμπι στον πάγκο δεν υπάρχει σύγχυση ρόλων, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.
Πρέπει επίσης να πω ότι είναι προπονητής που του αρέσει να βλέπει την ομάδα του να επιτίθεται και να έχει την κατοχή μπάλας. Θέλει να βλέπει την ομάδα του να ψάχνει συνεχώς το γκολ και γι’ αυτό άλλωστε παρατηρεί κάποιος ότι οι ομάδες στις οποίες έχει δουλέψει σκοράρουν άνετα.
Βέβαια σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει ένα ρίσκο, το να δεχθείς πιο εύκολα το γκολ αν το πλάνο σου βασίζεται κατά κύριο λόγο στην επίθεση, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο».
Ο παλαίμαχος στόπερ της Γιουνάιτεντ «έπλεξε το εγκώμιο» του προπονητή της Μαρσέιγ και θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε, ότι η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου είχε κάνει παλιότερα επαφές με τον Ντε Τσέρμπι, οι οποίες όμως δεν είχαν καταλήξει σε συμφωνία.
Κανείς όμως δεν μπορεί ν’ αποκλείσει το ενδεχόμενο συμφωνίας το φετινό καλοκαίρι, αν και πρέπει να τονίσουμε πως ο Ντε Τσέρμπι έχει συμβόλαιο με την Μαρσέιγ. Αυτό σημαίνει πως για να «μετακομίσει» ο Ιταλός προπονητής στο Ολντ Τράφορντ, θα πρέπει η Γιουνάιτεντ να δώσει ένα καλό ποσό στην γαλλική ομάδα.
- ΕΛΣΤΑΤ: Οι κυριότερες αιτίες θανάτου στην Ελλάδα – Τι έδειξαν τα στατιστικά στοιχεία
- Στο Λονδίνο ο ατζέντης του Άλβαρες – Στο «κόλπο» και η Τσέλσι για τον Αργεντίνο
- Ιταλία: Προληπτική προσαγωγή και απαγόρευση συμμετοχής σε διαδηλώσεις φέρνει νομοθετικό διάταγμα της Μελόνι
- Γερμανία: Καρδιακή προσβολή υπέστη ο πατέρας του ελεγκτή εισιτηρίων που σκότωσε ο 26χρονος Έλληνας
- Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λίστα του για τα νοκ-άουτ παιχνίδια του Europa League
- Το τελευταίο οχυρό του πυρηνικού ελέγχου: Ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Πούτιν για παράταση της NewSTART
- Κονταρομαχίες made in USA – To ντοκιμαντέρ για την Μισέλ Ομπάμα σημειώνει αύξηση 13.000% στις προβολές λόγω Μελάνια
- Τροχαίο με σύγκρουση λεωφορείου και ΙΧ στην εθνική οδό στην περιοχή του Σκαραμαγκά – Ένας τραυματίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις