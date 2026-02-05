Ο Γιαπ Σταμ βρήκε τον ιδανικό προπονητή για την Γιουνάιτεντ

Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται ικανοποιημένοι από την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα τους, από την μέρα που την τεχνική ηγεσία του συλλόγου ανέλαβε ο Μίκαελ Κάρικ.

Τα αποτελέσματα είναι καλά και η αγγλική ομάδα έχει πολλές πιθανότητες να κατακτήσει μια θέση που οδηγεί στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Ωστόσο κανείς δεν θεωρεί πως η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου θα εμπιστευτεί τον Κάρικ, αναθέτοντας στον παλαίμαχο μέσο της ομάδας, το «χτίσιμο» της νέας Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός της αγγλικής ομάδας, Γιαπ Σταμ, ο οποίος φόρεσε με μεγάλη επιτυχία την φανέλα της Γιουνάιτεντ, θεωρεί πως ο Κάρικ δεν πρέπει να παραμείνει στον πάγκο του συλλόγου μετά το τέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Ο Σταμ φρόντισε μάλιστα να πάει κι ένα βήμα… παραπέρα, συμβουλεύοντας την διοίκηση του αγγλικού συλλόγου για τον προπονητή που πρέπει να προσλάβει το καλοκαίρι.

«I would be very happy if they don’t go for Carrick, and that they go for him.» ✅ Jaap Stam shares who he thinks should become Man United’s next manager ✍ | @CrossyDailyStarhttps://t.co/T4lU0eSlL4 pic.twitter.com/p1nDpuOFUW — Mirror Football (@MirrorFootball) February 5, 2026

«Θεωρώ πως θα είναι λάθος η παραμονή του Κάρικ και μετά το τέλος της φετινής σεζόν. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρέπει να πάρει άλλον προπονητή και για μένα ιδανική επιλογή είναι ο Ντε Τσέρμπι της Μαρσέιγ.

Είναι εξαιρετικός προπονητής και μ’ αρέσει πολύ ο τρόπος της δουλειάς του. Έκανε ωραία πράγματα στην Μπράιτον και συνεχίζει στην καλή δουλειά και στην Μαρσέιγ.

Είναι προπονητής που έχει καλές σχέσεις με τους παίκτες και ξέρει τι ζητάει μέσα στο γήπεδο. Με τον Ντε Τσέρμπι στον πάγκο δεν υπάρχει σύγχυση ρόλων, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.

Πρέπει επίσης να πω ότι είναι προπονητής που του αρέσει να βλέπει την ομάδα του να επιτίθεται και να έχει την κατοχή μπάλας. Θέλει να βλέπει την ομάδα του να ψάχνει συνεχώς το γκολ και γι’ αυτό άλλωστε παρατηρεί κάποιος ότι οι ομάδες στις οποίες έχει δουλέψει σκοράρουν άνετα.

Βέβαια σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει ένα ρίσκο, το να δεχθείς πιο εύκολα το γκολ αν το πλάνο σου βασίζεται κατά κύριο λόγο στην επίθεση, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο».

Ο παλαίμαχος στόπερ της Γιουνάιτεντ «έπλεξε το εγκώμιο» του προπονητή της Μαρσέιγ και θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε, ότι η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου είχε κάνει παλιότερα επαφές με τον Ντε Τσέρμπι, οι οποίες όμως δεν είχαν καταλήξει σε συμφωνία.

Κανείς όμως δεν μπορεί ν’ αποκλείσει το ενδεχόμενο συμφωνίας το φετινό καλοκαίρι, αν και πρέπει να τονίσουμε πως ο Ντε Τσέρμπι έχει συμβόλαιο με την Μαρσέιγ. Αυτό σημαίνει πως για να «μετακομίσει» ο Ιταλός προπονητής στο Ολντ Τράφορντ, θα πρέπει η Γιουνάιτεντ να δώσει ένα καλό ποσό στην γαλλική ομάδα.