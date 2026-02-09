Η απόφαση της Γιουνάιτεντ για τον Μίκαελ Κάρικ

Η απόφαση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να εμπιστευτεί την τεχνική ηγεσία της ομάδας στον Μίκαελ Κάρικ, μετά την απομάκρυνση του Ρούμπεν Αμορίμ, έχει δικαιωθεί 100%, καθώς η Γιουνάιτεντ έχει πάρει… τα πάνω της και διεκδικεί με αξιώσεις ένα «εισιτήριο» για το Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Ο Κάρικ εκτελεί χρέη υπηρεσιακού προπονητή αν και το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν από τους ιθύνοντες του συλλόγου, την παραμονή του παλαίμαχου μέσου στον πάγκο της Γιουνάιτεντ και μετά το καλοκαίρι.

Ποια είναι όμως η στάση που θα κρατήσει η διοίκηση της αγγλικής ομάδας; Είναι διατεθειμένη να δώσει την ευκαιρία στον Κάρικ ή θα προχωρήσει στην πρόσληψη άλλου προπονητή;

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Γκάρι Νέβιλ, οι διοικούντες την αγγλική ομάδα έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν στην πρόσληψη άλλου προπονητή και θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι ο Κάρικ δεν θα συνεχίσει στον πάγκο του συλλόγου.

Μπορεί να βρει θέση στο τιμ του προπονητή που θα επιλέξει η Γιουνάιτεντ αλλά ο Νέβιλ υποστήριξε πως τα πράγματα είναι ξεκάθαρα στο συγκεκριμένο θέμα.

«Είχα μια συνάντηση με υψηλόβαθμα στελέχη της ομάδας και θέλησα να μάθω τις προθέσεις τους στο θέμα προπονητή. Ρώτησα αν υπάρχει περίπτωση παραμονής του Κάρικ και μετά το καλοκαίρι ή αν θα προσληφθεί άλλος προπονητής», τόνισε αρχικά ο παλαίμαχος αμυντικός της Γιουνάιτεντ και συνέχισε λέγοντας.

«Απ’ αυτά που άκουσα είναι ξεκάθαρο πως η διοίκηση έχει πάρει την απόφασή της και μάλιστα κατάλαβα ότι έχει ήδη ξεκινήσει την διαδικασία για την συμφωνία με νέο προπονητή.

Έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις ώστε η Γιουνάιτεντ να έχει νέο προπονητή μετά το τέλος της φετινής σεζόν κι αυτό βέβαια σημαίνει πως δεν θα παραμείνει ο Κάρικ».

Τα ονόματα που έχουν γραφτεί για τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι πολλά, αλλά έχει ενδιαφέρον να εστιάσουμε σ’ αυτό του Ντε Τσέρμπι, καθώς ο Ιταλός τεχνικός της Μαρσέιγ (με θητεία στην Πρέμιερ Λιγκ καθώς ήταν προπονητής της Μπράιτον) έχει πολλούς υποστηρικτές στο «θέατρο των ονείρων».

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες μέρες ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός της Γιουνάιτεντ, Γιαπ Σταμ συμβούλευσε την διοίκηση του συλλόγου να προσλάβει τον Ιταλό προπονητή, αλλά θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο Ντε Τσέρμπι έχει συμβόλαιο με την γαλλική ομάδα.