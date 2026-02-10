Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κοντράρεται απόψε με την Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο και οι φιλοξενούμενοι στοχεύουν στην πέμπτη νίκη τους, με τον Μίκαελ Κάρικ στον πάγκο.

Αν η Γιουνάιτεντ καταφέρει να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης θα πιάσει την Άστον Βίλα στην Τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας βέβαια κι ένα παιχνίδι περισσότερο.

Ο Κάρικ έχει φέρει αέρα ανανέωσης στο «θέατρο των ονείρων» και οι τέσσερις νίκες που έχει η Γιουνάιτεντ με αυτόν στον πάγκο, δίνουν δικαίωμα στην ελπίδα στους οπαδούς της αγγλικής ομάδας, σε ότι έχει να κάνει με την συμμετοχή της Γιουνάιτεντ στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Ο Χάρι Μαγκουάιρ μίλησε στην τηλεοπτική εκπομπή του παλαίμαχου διεθνούς άσου, Όουεν Χάργκριβς (ο οποίος είχε αγωνιστεί και στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) και αποκάλυψε ποια ήταν η κίνηση – ματ που έκανε ο υπηρεσιακός προπονητής της αγγλικής ομάδας.

Παράλληλα ο διεθνής στόπερ δεν παρέλειψε ν’ αφήσει αιχμές για τον πρώην προπονητή της Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ, αναφέροντας χαρακτηριστικά.

«Ο Μίκαελ Κάρικ έκανε μια κίνηση που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αναγέννηση της ομάδας και μας βοήθησε να πάρουμε σπουδαίες νίκες. Σίγουρα έπαιξε ρόλο η αλλαγή στην διάταξη της ομάδας, αλλά αυτό που έκανε την διαφορά ήταν η χρησιμοποίηση του Μέινου στον άξονα της μεσαίας γραμμής, δίπλα στον Κασεμίρο.

Η παρουσία του Μέινου σε αυτή την θέση, έκανε την ομάδα μας πιο συμπαγή και έδωσε την δυνατότητα στον Μπρούνο Φερνάντες να παίξεις στο «10», γεγονός που μας βοήθησε στην δημιουργία.

Σίγουρα όμως η χρησιμοποίηση του Μέινου στην βασική εντεκάδα, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην καλή εικόνα που έχει η ομάδα από την μέρα που ανέλαβε ο Κάρικ.

Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κάποιος για ποιο λόγο ο Μέινου δεν έπαιζε με τον προηγούμενο προπονητή, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.

Ο Αμορίμ δεν τον είχε στα πλάνα του, αλλά από την στιγμή που ο Κάρικ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ, όλα άλλαξαν.

Ο Κόμπι βρήκε θέση στο βασικό σχήμα και η παρουσία του είναι καταλυτική. Βοηθά την ομάδα τόσο αμυντικά όσο και δημιουργικά κι αυτό είναι ένα μεγάλο κέρδος.

Αν λοιπόν με ρωτούσε κάποιος για μια σημαντική αλλαγή που έκανε ο Κάρικ, θα επέλεγα χωρίς δεύτερη σκέψη, την ενεργοποίηση του Μέινου».

Η αλήθεια είναι πως ο Αμορίμ δεν είχε στα πλάνα του τον νεαρό Άγγλο χαφ και πολλοί είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους, στον παραγκωνισμό του Μέινου, αλλά ο πρώην τεχνικός της Γιουνάιτεντ δεν έκανε πίσω. Αποδείχθηκε όμως ότι έκανε λάθος, γιατί ο Κάρικ φρόντισε ν’ αξιοποιήσει τον 20χρονο μέσο με τον καλύτερο τρόπο.