Μαγικοί ήχοι – Ο Χανς Ζίμερ «υπογράφει» το soundtrack του τηλεοπτικού Χάρι Πότερ
Ο μάγος των soundtracks Χανς Ζίμερ μπαίνει στον κόσμο του Χάρι Πότερ και υπογράφει τη μουσική στην τηλεοπτική μεταφορά των βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.
Δεν είναι ένας ακόμα συνθέτης – είναι ένας ζωντανός θρύλος της κινηματογραφικής μουσικής. Στην έως τώρα πορεία του, ο Χανς Ζίμερ έχει υπογράψει περισσότερα από 100 άλμπουμ και κομμάτια για ταινίες, και όπως φαίνεται δεν έχει καμία διάθεση να πατήσει φρένο.
Ο 68χρονος μάγος των soundtracks θα μπορούσε εδώ και καιρό να είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση και να απολαμβάνει τη ζωή του, καθώς δεν έχει να αποδείξει σε κανέναν τίποτα. Ούτε να κερδίσει κάποιο άλλο βραβείο.
Άλλωστε στο παλμαρέ του υπάρχουν ήδη δύο βραβεία Όσκαρ, ένα BAFTA, τρεις Χρυσές Σφαίρες και πέντε Grammy. Όμως η μουσική δεν είναι δουλειά για τον Χανς Ζίμερ, αλλά όλη του η ζωή.
Έτσι, όπως έγινε γνωστό, ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική του ζωή και να εισβάλει στον κόσμο του Χάρι Πότερ. Ο πασίγνωστος συνθέτης συμφώνησε να υπογράψει τη μουσική στην τηλεοπτική μεταφορά των βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – η σειρά αναμένεται να κυκλοφορήσει στις μικρές οθόνες μέσα στο 2027.
Ο Χανς Ζίμερ, έτσι θα διαδεχθεί τέσσερις μεγάλους συνθέτες -τους Τζον Γουίλιαμς, Πάτρικ Ντόιλ, Νίκολας Χόπερ και Αλεξάντρ Ντεσπλά-που είχαν συνθέσει τις μουσικές για τα 8 φιλμ του Χάρι Πότερ.
Hans Zimmer to Compose ‘Harry Potter’ HBO Series Original Score With Bleeding Fingers Music https://t.co/DK9cn33nMP
— Variety (@Variety) January 15, 2026
«Η μουσική κληρονομιά του Χάρι Πότερ αποτελεί ένα σημείο επαφής για τους συνθέτες σε όλο τον κόσμο και είμαστε ευγνώμονες που συμμετέχουμε σε μια τόσο δημιουργική ομάδα» ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Χανς Ζίμερ και της ομάδας του Bleeding Fingers.
Και αυτή δεν είναι η μοναδική φορά που ακούσουμε για εκείνον μέσα στο 2026. Ο Χανς Ζίμερ είναι ήδη στη λίστα για τα βραβεία Όσκαρ με το soundtrack της ταινίας F1, ενώ υπογράφει τη μουσική στη σειρά Euphoria και στο φιλμ Dune: Part Three.
* Pal Hansen / The Wall Street Journal
