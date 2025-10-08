Χάρι Πότερ: Οι πρώτες φωτογραφίες του Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ ήρθαν στο φως

Η μαγεία του Χόγκουαρτς επιστρέφει — αυτή τη φορά στη μικρή οθόνη. Ο 79χρονος Αμερικανός ηθοποιός Τζον Λίθγκοου εθεάθη για πρώτη φορά ντυμένος ως Άλμπους Ντάμπλντορ, στα γυρίσματα της νέας τηλεοπτικής σειράς Χάρι Πότερ του HBO, που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στην Κορνουάλη της Αγγλίας.

Οι φωτογραφίες από το σετ, τις οποίες δημοσίευσε η DailyMail, δείχνουν έναν αγνώριστο Λίθγκοου, ντυμένο με τη χαρακτηριστική ρόμπα του σοφού μάγου, μακριά λευκά μαλλιά, πλούσια γενειάδα και στρογγυλά γυαλιά. Η ερμηνεία του ξεκινά με τη «Φιλοσοφική Λίθο», το πρώτο κεφάλαιο της επικής σειράς, που θα επαναφέρει τους αγαπημένους χαρακτήρες του Τζ. Κ. Ρόουλινγκ σε μια νέα γενιά θεατών.

Ο Λίθγκοου εντοπίστηκε σε σκηνές γυρισμένες σε αμμώδη παραλία, φορώντας μπλε βελούδινο γιλέκο και πουκαμίσα με φουσκωτά μανίκια. Σε ένα από τα πλάνα φάνηκε να περπατά μέσα στο νερό, προτού κρατήσει τη μέση του με έκφραση πόνου — μια σκηνή που φαίνεται να κρύβει δραματικές εξελίξεις. Αργότερα, συνεργείο τον κινηματογράφησε από ψηλά με ανεμιστήρες και κάρτες ξορκιών, ενώ στα διαλείμματα ο ηθοποιός συζητούσε χαλαρά με την παραγωγή και διάβαζε τις ατάκες του.

Ο Λίθγκοου ακολουθεί τα βήματα των Ρίτσαρντ Χάρις, Μάικλ Γκάμπον και Τζουντ Λο, που είχαν υποδυθεί τον Ντάμπλντορ σε διαφορετικές φάσεις της ιστορίας. Μαζί του, η σειρά φέρνει νέο καστ: τον Ντόμινικ ΜακΛάφλιν ως Χάρι Πότερ, την Αραμπέλα Στάντον ως Ερμιόνη, τον Άλαστερ Στάουτ ως Ρον, τη Τζάνετ ΜακΤίαρ ως Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ και τον Παάπα Εσιέντου ως Σνέιπ. Ο Νικ Φροστ θα αναλάβει τον ρόλο του Χάγκριντ, ενώ ο Γουόργουικ Ντέιβις επιστρέφει ως Φλίτγουικ.

Γυρίσματα στο «σκοτάδι»

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται υπό αυστηρό απόρρητο. Το πρότζεκτ χρησιμοποιεί κωδικές ονομασίες όπως Dark Train και Brown Cat, ενώ τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται. Η παραγωγή έχει ήδη επενδύσει εκατομμύρια σε νέα σκηνικά, συμπεριλαμβανομένης μιας ρεπλίκας του σταθμού του Χόγκσμιντ στο Γουίνδσορ Παρκ.

Η συγγραφέας Τζ. Κ. Ρόουλινγκ συμμετέχει ως εκτελεστική παραγωγός, παρά τις αντιδράσεις για τις απόψεις της γύρω από τα ζητήματα φύλου. Σε ανάρτησή της στο X, ανέφερε πως έχει ήδη διαβάσει τα δύο πρώτα επεισόδια και τα χαρακτήρισε «εξαιρετικά». Το HBO υπερασπίστηκε τη συνεργασία, δηλώνοντας πως «η σειρά θα ωφεληθεί από τη συμβολή της δημιουργού του κόσμου του Χάρι Πότερ».

Η πολυαναμενόμενη σειρά του HBO θα κάνει πρεμιέρα το 2026, επανασυστήνοντας το μαγικό σύμπαν που καθόρισε μια ολόκληρη γενιά θεατών — με έναν απροσδόκητο, αλλά γοητευτικό, νέο Ντάμπλντορ στο επίκεντρο.