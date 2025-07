Χάρι Πότερ, η επιστροφή: Το πρώτο επίσημο πορτρέτο του νέου μάγου δηλώνει εκκίνηση – Η βαριά σκιά

Η νέα εποχή του Χάρι Πότερ ξεκίνησε με κάθε επισημότητα.

Το HBO ανακοίνωσε τη Δευτέρα 14 Ιουλίου ότι η παραγωγή της νέας τηλεοπτικής σειράς, βασισμένη στα ευπώλητα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, έχει αρχίσει στα στούντιο της Warner Bros έξω από το Λονδίνο.

Η σειρά, η οποία θα προσαρμόσει κάθε ένα από τα επτά βιβλία για κάθε κύκλο της σειράς μέσα στα επόμενα χρόνια, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2027.

Μαζί με την ανακοίνωση, η πλατφόρμα δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του πρωταγωνιστή Ντόμινικ ΜακΛάφλιν με την χαρακτηριστική ενδυμασία του μικρού μάγου.

Στο πρώτο επίσημο πορτρέτο του ο νέος Χάρι φοράει την κλασική στολή του Χόγκουαρτς. Χτενισμένος όπως ο προκάτοχος του Ντάνιελ Ράντκλιφ στις πρώτες ταινίες, μαζί με τα χαρακτηριστικά στρογγυλά γυαλιά του χαρακτήρα, ο ΜακΛάφλιν φέρει στο μέτωπό του – το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Χάρι – την ουλή του μικρού μάγου.

Η επιλογή του ΜακΛάφλιν ανακοινώθηκε τον Μάιο, όπως και αυτή των δύο καλύτερων φίλων του Χάρι: του Ρον Ουέσλι και της Ερμιόνης Γκρέιντζερ που τους υποδύονται οι Άλαστερ Στάουτ και Αραμπέλα Στάντον σε ρόλους που «κληρονομούν» από τους Ρούπερτ Γκριντ και Έμα Γουάτσον αντίστοιχα.

Παράλληλα ένα πλήθος νέων και γνωστών ηθοποιών αναλαμβάνουν τους υπόλοιπους χαρακτήρες, από τον Νέβιλ Λονγκμπότομ (Ρόρι Γουίλμοτ) και τη Μαντάμ Ρολάντα Χουτς (Λουίζ Μπρίλι) μέχρι τον Άλμπους Ντάμπλντορ (Τζον Λίθγκοου) και τον καθηγητή Σνέιπ (Παάπα Εσίντου) για μια παραγωγή που επενδύει πολλά σε μια πιστή, αλλά ανανεωμένη, μεταφορά του μαγικού σύμπαντος. Ωστόσο όλα γίνονται κάτω από τις σκιές που έχουν προκύψει μετά τις αμφιλεγόμενες και διχαστικές αντι-τρανς δηλώσεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ που έχει ορκιστεί πόλεμο στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Η σκιά της Ρόουλινγκ

Παρά την προσπάθεια για ένα εντυπωσιακό reboot, η δημιουργός του Πότερ Ρόουλινγκ έχει προβληματίσει θαυμαστές και επαγγελματίες του χώρου.

Τα τελευταία χρόνια, η Ρόουλινγκ έχει εκφράσει επανειλημμένα τρανσφοβική ρητορική και απόψεις που προκαλούν αντιδράσεις από την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, τους συμμάχους της και πολλούς πρώην θαυμαστές της.

Οι δηλώσεις έχουν οδηγήσει σε μια ευρύτερη συζήτηση για το αν είναι δυνατόν να διαχωριστεί το έργο ενός καλλιτέχνη από τις προσωπικές του απόψεις, ειδικά όταν αυτές θεωρούνται επιβλαβείς για περιθωριοποιημένες ομάδες.

@pinknews #transrightsarehumanrights #uknews #scotland #lgbtq ♬ Serious piano and strings, the end(973959) – 8.864 #HarryPotter author #JKRowling has reportedly donated £70,000 to an anti-trans group’s long-running battle over the legal definition of the word “ #woman ”. Rowling reportedly pledged the money to a crowdfunding campaign on behalf of For Women Scotland (FWS), which raised a legal challenge over the definition of the word “woman” in the 2018 Gender Representation on Public Boards Act. The legislation aims to ensure public boards have a 50 per cent women gender balance in non-executive member positions, and it includes a definition of the word “woman” that is inclusive of #transwomen who have a Gender Recognition Certificate ( #GRC ). FWS argued including trans women in this definition would impact women’s rights and expressed concerns about wider implications for single-sex spaces. The anti-trans pressure group lost an appeal at the Court of Session in November. On Friday (16 February), FWS announced that they had been granted permission to appeal the decision to the UK Supreme Court. The group quickly set up a CrowdJustice fundraiser to cover legal costs of the appeal. Shortly after the crowdfunding campaign was launched, JK Rowling donated £70,000 to FWS, according to reports by the Times, the Telegraph, Scottish Daily Express and the Daily Mail. The outlets linked a donation of that sum from a user identified as “JK” to the Harry Potter author. The donation was accompanied by a post that said: “You know how proud I am to know you. Thank you for all your hard work and perseverance. This will be a truly historic case.” PinkNews reached out to representatives of JK Rowling, who said that they do not comment on her personal donations. The representative added that the author is not making an official comment. FWS wrote on X/Twitter that the group was “uncharacteristically struck dumb” after donations to the campaign, and identified Rowling as a donor. Rowling has faced considerable backlash for her comments on the trans community, including from cast members of both the Harry Potter and Fantastic Beasts film franchises. She first came under scrutiny in 2019 when she showed support for gender critical campaigner Maya Forstater. A year later, in 2020, Rowling criticised an op-ed that used the phrase “people who menstruated”. In the years since, she’s continued to double down on her beliefs despite push back from LGBTQ+ and trans people as well as allies. Rowling claimed in a 2023 podcast series, The Witch Trials of JK Rowling, that she “never set out to upset anyone” with her views, and she’s been “profoundly” misunderstood. #transrights

Για πολλούς, ο κόσμος του Χάρι Πότερ ήταν πάντα ένα καταφύγιο αποδοχής και διαφορετικότητας με την ιδέα ότι η δημιουργός του μπορεί να κρατάει απόψεις που αποκλείουν μέρος αυτού του κοινού, έχει προκαλέσει βαθιά απογοήτευση και πόνο.

Ενώ η HBO και η Warner Bros προσπαθούν να διαχωρίσουν το προϊόν από την προσωπική στάση της συγγραφέως, οι προβληματισμοί παραμένουν.

Πώς μπορούν οι τρανς θαυμαστές να αισθανθούν ασφαλείς και ευπρόσδεκτοι σε έναν κόσμο που δημιουργήθηκε από κάποιον που φαίνεται να αμφισβητεί την ύπαρξή τους;

#paapaessiedu #harrypotter #trans #transgender #news ♬ original sound – cass @dailymailuk The star of HBO’s Harry Potter reboot has turned on its author JK Rowling in a letter standing ‘in solidarity’ with members of the LGBT + community ‘impacted’ by the recent Supreme Court ruling on gender. Paapa Essiedu, who has been cast as Severus Snape in the upcoming series, was one of several signatories of the letter addressed to film and TV industry bodies encouraging them to support the trans community. The letter, signed by more than 400 industry professionals including other actors from the franchise, claimed the ruling earlier this month ‘undermines the lived reality and threatens the safety of trans, non-binary, and intersex people living in the UK.’ #jkrowling

Δύσκολος δρόμος μπροστά

Η πρόκληση για τη νέα σειρά είναι τεράστια. Θα πρέπει όχι μόνο να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των εκατομμυρίων θαυμαστών, αλλά και να πλοηγηθεί σε ένα πεδίο γαμάτο νάρκες που έχει τοποθετήσει η ίδια η Ρόουλινγκ.

Η σειρά θα κληθεί να αποδείξει ότι η μαγεία του Χάρι Πότερ είναι αρκετά δυνατή για να υπερβεί τις διαφωνίες και να παραμείνει ένα σύμβολο αποδοχής και φιλίας, ανεξάρτητα από τις απόψεις της δημιουργού της.

H επιτυχία τoυ reboot θα εξαρτηθεί από το αν θα μπορέσει να επανασυνδεθεί με το κοινό της σε ένα επίπεδο που υπερβαίνει τον δημιουργό, εστιάζοντας στις διαχρονικές αξίες της ιστορίας και την ανεξαρτησία του καλλιτεχνικού έργου. Και αυτό ίσως, με κάποιο ξόρκι, μπορεί να το καταφέρει.

Η σειρά, σε σκηνοθεσία εν μέρει του βετεράνου του Succession, Mylod, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο HBO το 2027, 30 χρόνια μετά την έκδοση του πρώτου βιβλίου, Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος (Harry Potter and the Philosopher’s Stone, 1997) και 16 χρόνια μετά την τελευταία ταινία του οκταμερούς franchise, Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι του θανάτου: Μέρος 2ο (Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2, 2011).