Στιούαρτ Κρεγκ: Πέθανε ο άνθρωπος που έδωσε «σάρκα και οστά» στον μαγικό κόσμο του Χάρι Πότερ

Ως όνομα και πρόσωπο δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστό εκτός των κινηματογραφικών κύκλων. Άλλωστε, ο ίδιος δεν καθότον ποτέ μπροστά από τις κάμερες. Ωστόσο, τα «παιδιά» του πρωταγωνίστησαν σε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του βρετανικού -και όχι μόνο- κινηματογράφου, όπως στις ταινίες του Χάρι Πότερ.

Ο Στιούαρτ Κρεγκ ήταν ο άνθρωπος που έδινε «σάρκα και οστά» στις σκέψεις και τις φαντασίες των σεναριογράφων και των σκηνοθετών. Και το έκανε με έναν τρόπο, που τον έκαναν τον πιο επιτυχημένο στον χώρο του. Ως σχεδιαστής παραγωγής κατάφερε και κέρδισε τρία βραβεία Όσκαρ και ισάριθμα BAFTA.

Και μπορεί το όνομά του να συνδέθηκε με τα οκτώ φιλμ του Χάρι Πότερ, καθώς ήταν εκείνος που σχεδίασε όλο το μαγικό σύμπαν που είχε (περι)γράψει στα βιβλία της η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, ωστόσο οι μεγάλες επιτυχίες του είχαν έρθει πριν από τις ταινίες για τον μικρό μάγο.

Ο Στιούαρτ Κρεγκ ήταν ο άνθρωπος πίσω από τις υπερπαραγωγές Γκάντι, Επικίνδυνες Σχέσεις και Άγγλος Ασθενής – τρία φιλμ που του χάρισαν από ένα βραβείο Όσκαρ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η είδηση του θανάτου του στις 7 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 83 ετών, σκόρπισε τη θλίψη στον χώρο της 7ης Τέχνης.

Ο Νιλ Λαμόντ, σχεδιαστής παραγωγής, καλλιτεχνικός διευθυντής και «μαθητής» του Κρεγκ, ήταν ο πρώτος που έσπευσε να πει αντίο στον μέντορά του, επαινώντας τη δουλειά αλλά και τον χαρακτήρα του.

«Το να δουλεύω μαζί του, δεν μου έδειξε μόνο το μεγάλο ταλέντο του Στιούαρτ, αλλά και το ποιόν του ως άνθρωπο – το πως συμπεριφερόταν από το πλατό έως το εστιάτοριο. Ένας πραγματικός κύριος, με χάρη, καλοσύνη και ταπεινότητα» έγραψε μεταξύ άλλων ο Νιλ Λαμόντ.

Εννοείται ότι ανάμεσα σε αυτούς που του είπαν αντίο ήταν και η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

Working with Stuart Craig was one of the privileges of my life. He was a true visionary and conjured the wizarding world for the screen as nobody else could have done. He was also one of the nicest people you ever could hope to meet. My deepest condolences to his loved ones. pic.twitter.com/wqS0qv4dqS — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 10, 2025

«Το να δουλεύω με τον Στιούαρτ ήταν ένα από τα προνόμια στη ζωή μου. Ήταν ένας αληθινός οραματιστής, δίνοντας ζωή στον μαγικό κόσμο όπως κανείς άλλος δεν θα μπορούσε. Παράλληλα ήταν ένας από τους πιο καλούς ανθρώπους που έχω συναντήσει. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του» έγραψε η συγγραφέας του Χάρι Πότερ.