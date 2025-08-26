Κρις Κολόμπους: Ο σκηνοθέτης του «Χάρι Πότερ» μιλά για το πώς προστάτευσε τους τρεις μικρούς πρωταγωνιστές

Ο Κρις Κολόμπους, δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην πολυαναμενόμενη σειρά «Χάρι Πότερ» της HBO -ωστόσο, δεν απεχθάνεται το πρότζεκτ, καθώς του φέρνει νοσταλγία.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης — ο οποίος έχει σκηνοθετήσει τις δύο πρώτες ταινίες «Χάρι Πότερ» — έδωσε πρόσφατα μια συνέντευξη στον Alex Ritman του Variety, στην οποία ισχυρίζεται ότι έχει αποφοιτήσει από το Χόγκουαρτς προ πολλού.

«Είδατε τη δική μου εκδοχή», λέει στο περιοδικό, ενώ βρίσκεται στο Λονδίνο για την προώθηση της σειράς «Thursday Murder Club» του Netflix. «Δεν έχει μείνει τίποτα να κάνω στον κόσμο του Πότερ».

Οι σκηνές που δεν είδαμε ποτέ

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αντιτίθεται στο πολυαναμενόμενο τηλεοπτικό εγχείρημα. Παρόλο που πρόσφατα απέρριψε την ιδέα ενός remake της κλασικής ταινίας του 1990 «Μόνος στο Σπίτι», δεν φαίνεται να τρέφει τα ίδια συναισθήματα για την σχολή μαγείας.

View this post on Instagram A post shared by Variety (@variety)

«Θέλαμε να τα μεταφέρουμε [και τα τρία βίβλία] στην οθόνη, αλλά δεν είχαμε την ευκαιρία», λέει στο περιοδικό. Ο Κολόμπους αναφέρεται στον χαρακτήρα Peeves από το πρώτο μυθιστόρημα του Χάρι Πότερ που «ποτέ δεν μπήκε στην ταινία, επειδή απλά δεν είχαμε χρόνο να αναπτύξουμε τον χαρακτήρα», καθώς και σε μια ιστορία όπου ο Χάρι και η Ερμιόνη πρέπει να πιουν μαγικά φίλτρα και ανησυχούν ότι μπορεί να είναι δηλητηριασμένα, όπως αναφέρει το πρακτορείο.

«Δεν καταφέραμε ποτέ να βάλουμε αυτή την απίστευτη σκηνή στην ταινία, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα μπει στη σειρά του HBO. Γι’ αυτό, για μένα [αυτό το πρότζεκτ] είναι μια ευκαιρία να δω να ζωντανεύουν όλες αυτές οι σκηνές», προσθέτει.

«Πριν από είκοσι χρόνια!»

Παρόλο που η τηλεοπτική εκδοχή θα διαφέρει σημαντικά από τις ταινίες που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, ο Κολόμπους αποκάλυψε στον Ritman ότι έπαθε «deja vu» όταν είδε πρόσφατες φωτογραφίες του Νικ Φροστ ως Ρούμπεους Χάγκριντ και του νεαρού Ντομινίκ ΜακΛάφλιν ως Χάρι Πότερ να πραγματοποιούν γυρίσματα στους δρόμους του Λονδίνου.

«Ήταν ακριβώς εκεί που ήμασταν πριν από είκοσι χρόνια!» λέει. «Κάναμε [εκεί] γύρισμα μια Κυριακή με τον Νταν (Ράντκλιφ) και τον Μάρτιν Μπέιφιλντ, που αντικατέστησε τον Ρόμπι Κόλτρειν».

«Πήραμε ένα πολύτιμο μάθημα»

Μιλώντας για τον Ράντκλιφ, ο Κολόμπους ομολογεί ότι νιώθει περήφανος για τον ενήλικα που έχει γίνει, καθώς και για την καριέρα του ηθοποιού μετά τον Χάρι Πότερ. Ο σκηνοθέτης υποστήριξε μάλιστα ότι οι τακτικές που υιοθέτησε για να προστατεύσει τον Ράντκλιφ και τους νεαρούς συμπρωταγωνιστές του προήλθαν από τα τόσα συνέβησαν με τον Μακόλεϊ Κάλκιν, τον νεαρό πρωταγωνιστή της ταινίας «Μόνος στο σπίτι».

«Πήραμε ένα πολύτιμο μάθημα από το ‘Μόνος στο Σπίτι’, οπότε όταν ο Ντέιβιντ Χέιμαν και εγώ καταπιαστήκαμε με τον Χάρι Πότερ, του είπα: ‘Πρέπει να επιλέξουμε τους γονείς καθώς και τα παιδιά. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι γονείς είναι προετοιμασμένοι για ό,τι πρόκειται να συμβεί, ειδικά με τον Χάρι Πότερ’ », εξηγεί. «Γνωρίζαμε ότι τα μάτια όλου του κόσμου θα ήταν στραμμένα σε αυτά τα τρία παιδιά και ευτυχώς είχαν υπέροχους γονείς που τα βοήθησαν να αντιμετωπίσουν την πίεση που δεν μπορώ καν να φανταστώ, όταν ξαφνικά το πρόσωπό σου είναι παντού. Ελπίζαμε λοιπόν ότι τα παιδιά θα τα πήγαιναν καλά, όπως ακριβώς και έγινε».

*Με πληροφορίες από: Variety